Riisnæs scoret igjen – dette er VIF-børsen i seieren mot Aalesund

MAGNUS SJØENG – 5. Hadde overraskende lite å gjøre, men trygg og god da han måtte gripe inn. Glimrende ball i bakrom på Henrik Bjørdal tidlig i kampen, og tok det han skulle ta.

CHRISTIAN BORCHGREVINK – 5. Relativt god kontroll på Claudio Braga og det Aalesund hadde å komme med defensivt. Ikke like mye med offensivt, men hadde en god mulighet på heading like etter pause.

AARON KIIL OLSEN – 6. Har god fart som var viktig for VIF de gangene Aalesund klarte å angripe raskt, og tok Vålerenga ute av posisjon. Satt på ganske få prøver, da Vålerenga hadde god kontroll på kampen.

MARTIN KREUZRIEGLER – 6. Fremsto med en helt annen ro og trygghet i denne kampen enn forrige ligakamp mot Mjøndalen. God i pasningsspillet, og flink til å skjerme ut Aalesunds hurtige angripere.

SIMEN JUKLERØD – 5. Som vanlig best offensivt, og slet tidvis da Aalesund doblet på han. Slapp til en del innlegg, men skapte også en del farligheter andre veien. Litt dårlig presisjon på innleggene.

HENRIK BJØRDAL – 7. Fikk en stor mulighet tidlig i kampen, på et strålende bakromsløp, men avslutningen gikk rett på keeper. Kunne scoret igjen like etter, men igjen en svak avslutning. Sterk med mann i rygg før innlegget til Riisnæs ledermål. Enormt viktig begge veier for VIF.

BRICE AMBINA – 6. Tilbake på sitt beste defensivt, med gode avskjæringer og uten de fæle ballmistene han av og til har. Genial pasning gjennom til El-Abdellaoui like før pause, og et godt skuddforsøk like etter.

PETTER STRAND – 5. Gjør den usynlige jobben på midten, patruljerer og bryter opp spillet. Løper enormt mye, og la innlegget til Borchgrevinks mulighet. En viktig bidragsyter til at Vålerenga hadde så god kontroll på kampen som de hadde.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 6. Fortsetter scoringsformen etter Maradona-målet mot HamKam sist. Jobber enormt godt bakover, og er en måltrussel fremover. Godt for VIF å ha han tilbake i form.

OLA KAMARA – 4. Får egentlig et kampbilde som passer han godt, da et shaky Aalesund-forsvar ga fra seg mye bakrom. Men får ikke til spesielt mye i en kamp der Vålerenga skapte mange store sjanser.

JONES EL-ABDELLAOUI – 6. Fikk til tider store rom bak Aalesund-forsvaret, men var litt lite besluttsom til tider. Misbrukte en utrolig mulighet fem-seks minutter før pause, da han blåste skuddet over alene med keeper Grytebust. Gjorde det godt for seg igjen da han doblet VIFs ledelse like før timen. Viste fart og smartnes da han snek ballen i mål.

Filip Thorvaldsen, Adrian Kurd Rønning, Mees Rijks, Nathan Idumba og Vegar Eggen Hedenstad spilte for lite til å bli vurdert.