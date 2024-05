Lyn-treneren fornøyd med responsen: - Vi må kjenne at vi er et godt fotballag

GRORUD (Dagsavisen): Kolbotn spiller sine hjemmekamper på Grorud denne sesongen, slik Lyn gjorde forrige sesong, og «hjemkomsten» ble en opplevelse med blandede følelser for gjengen som ville slå tilbake fra det sjeldne 1-7-tapet for Stabæk forrige helg.

– Det er viktig for oss å spille på oss selvtillit igjen, sier Joakim Dragsten til Dagsavisen etter 2–2 mot Kolbotn.

Måten man gjør det på er å spille fin angrepsfotball, og det så den nye Lyn-treneren mer av i dag.

– Jeg syns vi gjør mye bra med ballen i laget i dag. Vi har ikke skapt så mye før denne sesongen, så den delen er jeg fornøyd med. Etter å ha scoret få mål i innledningen av sesongen er det noe vi har jobbet med, sier han.

Trine Skjelstad Jensen pirket ballen i mål, men ble avblåst for angrep på keeperen. Det skjønte hun lite av. (Håvard Sollie)

Jenny Røsholm Olsen scoret begge målene for Lyn, det første etter et flott angrep, det andre fra straffemerket. 24-åringen har blitt en nøkkelspiller for klubben og har store sko å fylle etter Anna Aahjem.

– Vi har perioder der vi gjør det vi er gode på når vi tør å involvere oss i banespillet. Det må vi fortsette med så vil vi fortsette å ha fremgang, sier Røsholm Olsen til Dagsavisen.

Ga fra seg ledelsen

Røsholm Olsen scoret fra straffemerket halvveis i andreomgang, da gikk Lyn opp i 2-1, men Kolbotn kom tilbake og sikret seg ett poeng.

– Vi manglet kontroll etter vi tar ledelsen. Vi fikk ikke roet ned med ballen og virket stressa etter utligningen. Vi er mye bedre når vi har ro med ballen, sier Cornelia Fladberg.

Joakim Dragsten mener også laget virket preget i avslutningen, men vil ikke legge skyld på eget lag.

– Det er en fryktelig tørr bane det her. Mottak og touch er ille de første ti minuttene. Og så kan man gå for å slå lange baller for å unngå det problemet, men vi fortsatte å spille langs bakken og fikk resultater av det utover i førsteomgang. Det er kjedelig at ledelsen glipper etter at vi snudde det, sier Dragsten.

Les også: Dobbel av Røsholm Olsen da Lyn vente tilbake til øst (+)

Legger smellen bak seg

Stabæk-tapet er blant de verste i klubbens historie, men ikke en pekepinn på utviklingen. Det var heller et arbeidsuhell.

– Det spesielle med den kampen er at vi er det beste laget i førsteomgang, men vi slipper inn på alt. Det ble et resultat ingen av oss vil assosieres med, sier Dragsten. Derfor ønsket han en respons, og hyller gjengen for innsatsen den siste uka.

– Vi har lagt bak oss en bunnsolid treningsuke. Alle sammen har jobbet hardt for å spille på oss selvtillit igjen, sier han.

– Er Arna-Bjørnar-kampen en kamp dere må vinne?

– Det er en veldig viktig kamp for oss som gruppe. Vi trenger å kjenne at vi er et godt fotballag. Arna-Bjørnar har kanskje vist seg som det mest uerfarne laget, men vi tar ingenting for gitt, sier Dragsten.

Lyn-Arna-Bjørnar går på Kringsjå onsdag klokken 18:00.

Les også: Det skjøre fotballivet (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen