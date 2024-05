Dobbel av Røsholm Olsen da Lyn vente tilbake til øst

GRORUD (Dagsavisen): Sofiemyr er ikke godkjent som Toppseriearena, derfor tok Kolbotn imot Lyn på Grorud, der de selv har vært vertskap, senest i fjor. Nå var de tilbake, denne gang som bortelag.

Det ble en kaotisk kamp der Lyn hadde ballen mest, og skapte sjanser, men også viste at de er stødig defensivt når de mister ballen. Begge lag ønsket, og trenger, tre poeng, da er det typisk at det ender uavgjort. Lyn snudde kampen i andreomgang, men Kolbotn kom tilbake. Da sluttsignalet gikk ble det helt tyst.

Løp rett igjennom

Vanningsanlegget er fortsatt ikke utbedret på Grorud, derfor var banen knusktørr som vanlig. Et Lyn-lag med en lang skadeliste holdt pusten for her lå forholdene til rette for å forlenge den. Inne i laget var Luisa Galteland og Mathea Berget. Vilde Asbøll ble henvist til benken, mens Selma Hernes er ute med skade.

I andre del av førsteomgang var Lyn klart best. Her har Jenny Røsholm Olsen en god mulighet. (Håvard Sollie)

Laget tok også en mental smell forrige helg da Stabæk slo dem med hockeysifre, så Joakim Dragsten ønsket å se en påskrudd gjeng fra start. Det han fikk var et lag som ikke hang sammen defensivt. Kolbotn løp rett igjennom og scoret på sin første sjanse. Et sjokkert Lyn gjorde mange enkle feil med ballen, og kunne blitt straffet mer for det, men kom seg etter et svakt første kvarter.

Fortjent utligning

Lyn var sårbare da de mistet ballen, men på andre siden gode da de holdt i den. Kampen utviklet seg i deres favør, og etter hvert kom angrepene. Halvveis i omgangen skulle de fått utligningen etter hjørnespark, men dommer Maliha Ahmady blåste selv om det ikke skjedde noe straffbart i feltet. Likevel luktet det Lyn-scoring jo eldre førsteomgangen ble, både Cornelia Fladberg, Kamilla Melgård og Jenny Røsholm Olsen brant fine muligheter. Men i sluttminuttene satt angrepet var start til slutt. Røsholm Olsen avsluttet sikkert etter pasning fra spissmakker Luisa Galteland, som debuterte fra start i dag.

Kamilla Melgård ble satt opp en-mot-en, men sliter med uttellingen så langt denne sesongen. (Håvard Sollie)

Etter sidebyttet brøt kampen ut i kaos. Lyn fortsatte å gjøre feil som ga Kolbotn kontringsmuligheter de tok helhjertet. Hjemmelaget var klart nærmest etter et skudd Kirvil Odden Sundsfjord reddet mesterlig, via tverrligger. Det ble farlig da de kom seg forbi stopperne og ned til linja, men Lyn slapp med skrekken innledningsvis etter pause.

Opp i ledelsen fra straffemerket

I kaoset kom det også muligheter andre veien. Så fort Cornelia Fladberg eller Kristin Holmen kom rettvendt på ballen oppsto det muligheter. Luisa Galteland ble sluppet løs med en smart stikker og Kolbotn-kaptein Emma Braut Brunes løp i beina hennes. Dommer Maliha Ahmady var helt sikker i sin sak og pekte resolutt på merket.

Cornelia Fladberg header like utenfor etter en av mange hjørnespark for Lyn. (Håvard Sollie)

Jenny Røsholm Olsen tok ballen i egne hender og la den til rette. Straffen var sikker og Lyns toppscorer satt sitt fjerde for sesongen. Hun måtte ut med skade litt senere, men det så mer ut som en slagsmell enn noe alvorlig.

Fikk ikke kontroll

Utviklingen etter målet gagnet ikke Lyn. De fikk ikke kontroll på tempoet og det så fortsatt ut som kampen var uavgjort. Kolbotn fikk mye rom på kontra og Marie Preus ble tomålsscorer da hun gled forbi flere Lyn-stoppere, som stoppet opp et sekund for mye da Kolbotn ropte på straffe.

I kampens siste fase var det ingen som hadde den nødvendige snerten. På et sjeldent varmt Grorud ebbet det ut med poengdeling, et rettferdig resultat. På onsdag møter Lyn et nytt bunnlag i Arna-Bjørnar. De gjester Kringsjå onsdag 18:00.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 7 lørdag

Kolbotn – Lyn 0–0 (1–1)

Grorud match kunstgress, tilskuere

Dommer: Maliha Ahmady, Mjøndalen IF

Mål: 1–0 Marie Preus (7.), 1–1 Jenny Røsholm Olsen (44.), 1–2 Jenny Røsholm Olsen (65., straffe), 2–2 Marie Preus (79.)

Gule kort:

Lyn:

Kirvil Odden Sundsfjord – Vilde Asbøll, Trine Skjelstad Jensen, Anna Palm – Tanja Myrseth, Selma Hernes, Cornelia Fladberg, Kristin Holmen, Solveig Slemmen – Jenny Røsholm Olsen (Sofie Tunes fra 74.), Kamilla Melgård

---

