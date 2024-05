Tennebø senket LSK og reddet VIFs seiersrekke to minutter før slutt

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Så langt i sesongen har Vålerenga vært fullstendig overlegne, med seks strake seiere og ikke antydning til poengtap. Lagets stjernespillere har kommet godt i gang i Olaug Tvedten, Karina Sævik og Janni Thomsen, mens nykommerne Tove Enblom, Tilde Lindwall og Emma Godø har kommet godt i gang og talenter som Ronja Foss Arnesen og Lina Klech har vist seg godt fram når de har fått sjansen.

Det har gjort at laget har inntatt tabelltoppen, og allerede har fått klaring ned til gullutfordrerne Rosenborg og Brann. Fredag kveld var det erkefiendene fra Lillestrøm som kom på besøk, og selv etter et par stolpeskudd og god dominans så det ut til at VIF måtte målløse av banen for første gang siden november 2021. Men to minutter før slutt dukket Ylin Tennebø opp på bakerste stolpe og reddet VIF.

Vålerenga tok kommandoen fra start og begynte nesten med powerplay fra start av, da LSK Kvinner la seg veldig lavt. Det gjorde at VIFs forsvarsspillere fikk stå på midtbanen og sette i gang angrep, og slik var det de første seks-sju minuttene før Ronja Foss Arnesen måtte ut for å bandasjere et kutt over øyet. Med en kvinne mindre senket VIF seg, for å ha bedre kontroll på kampen, men like etter kom den første sjansen.

Gigantisk trippelmulighet

Thea Bjelde slo en nydelig ball i bakrom mot Karina Sævik fra like inne på egen banehalvdel. Sævik fikk kontroll på ballen og vippet den over en LSK-stopper, men traff litt feil da hun prøvde å banke ballen i mål på direkten. Det gjorde at ballen fløy langt over mål, og ikke i nettmaskene som hun så for seg.

Etter kvarteret spilt fikk Vålerenga en eventyrlig mulighet på corner. Innlegget ble først bokset ut i farlig område av LSK-keeper Fiskerstrand, der Karina Sævik først fikk et forsøk blokert. Deretter var det Linn Vickius som prøvde seg, men hennes skudd ble reddet på streken før Michaela Kovacs skjøt i tverrliggeren. En gedigen trippelmulighet for Vålerenga, men LSK holdt unna såvidt det var.

Vålerenga kontrollerte resten av omgangen, men klarte ikke å finne de åpningene som skulle til for å score mål. Både på grunn av godt forsvarsspill fra gjestene og på grunn av egne feilpasninger og for sakte tempo i Vålerengas oppbyggende spill. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Tennebø i stolpen

Den andre omgangen startet nokså likt som den første omgangen avsluttet, med et kontrollerende Vålerenga som jaktet åpninger hos LSK, og et bortelag som forsvarte seg godt og så etter muligheter for overganger. Det gjorde at vi måtte ti minutter ut i omgangen før den første sjansen kom etter hvilen.

Denne gang kom det et innlegg fra Janni Thomsen, og det landet inne i feltet der Ylinn Tennebø kom først på ballen, men mer av alt falt hun på ballen enn noe annet. Avslutningen gikk likevel mot mål, og forbi Fiskerstrand, men dessverre for Vålerenga gikk ballen i stolpen og ut.

Noen minutter senere la Thomsen inn nok en gang, og denne gang helt over på bakerste stolpe til Thea Bjelde. Landslagsspilleren fikk ganske god tid på seg, men skuddet gikk rett på keeper Fiskerstrand. Etter 60 målløse minutter tok så VIF-trener Nils Lexerød grep, og satte inn storscorer Elise Thorsnes. På topp.

Tvedten i stolpen

Det gikk ikke mange minuttene før Thorsnes fikk sin første mulighet, og igjen kom det fra et innlegg fra Thomsen. VIFs danske kaptein kom seg løs gang på gang og fikk lagt inn, og denne gangen på første stolpe. Der kom Thorsnes løpende, men tåa hu fikk på ballen traff Fiskerstrand, som reddet forsøket.

Fem minutter etter timen spilt var det Olaug Tvedtens tur til å treffe metallet. Maestroen plukket opp ballen like utenfor 16-meteren etter en duell inne i feltet, trakk seg litt ut til siden og satt ballen tilbake i motsatt hjørne. Den tok Fiskerstrand på feil bein, men uheldigvis for Tvedten og VIF sto stolpen i veien.

Innbytter Tilde Lindwall fikk en god mulighet på heading ti minutter før slutt, men satte forsøket rett på keeper Fiskerstrand. Fem minutter før slutt var det LSK sin tur til å smelle ballen i treverket, da Asdis Halldorsdottir fikk drømmetreff fra 18-19 meter, men VIF-keeper Tove Enblom gjorde en glimrende redning da hun slo ballen i tverrligger og ut.

Tennebø reddet Vålerenga

Da det så ut til å bikke mot 0-0, dukket Ylin Tennebø opp og berget VIFs seiersrekke. Igjen var det Janni Thomsen som briljerte på kanten og kom til innlegg. Det gikk forbi Elise Thorsnes på første stolpe, men midt foran mål hadde Tennebø løpt seg fri og bredsidet inn det som ble seiersmålet.

Vålerenga presset på også etter det for å doble ledelsen, og hadde god kontroll defensivt. Dermed ble det lagets sjuende strake seier, selv om denne satt langt inne mot erkerivalene fra Lillestrøm.

VIF rykker dermed fra på toppen av tabellen. Neste seriekamp for VIF er kommende onsdag mot Rosenborg klokken 19.05.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 7

Vålerenga – LSK Kvinner 1-0 (0-0)

Intility Arena, 753 tilskuere

Mål: 1-0 Ylin Tennebø (88.)

Gule kort: Oda Johansen, LSK Kvinner

Dommer: Ola Kellerhals (Vaulen IL- fotball)

Vålerenga (3-4-3): Tove Enblom – Michaela Kovacs, Iselin Sandnes Olsen, Linn Vickius – Janni Thomsen, Thea Bjelde, Stine Brekken (Tilde Lindwall fra 76.), Ylinn Tennebø (Lina Klech fra 90.) – Ronja Foss Arnesen (Elise Thorsnes fra 59.), Karina Sævik, Olaug Tvedten.

---

