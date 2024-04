Grorud skapte mest, men holdt ikke unna på Jessheim

Bortelaget, for anledningen i hvitt, har hatt stigende kurve og det viste de fra start denne lørdagen.

Laget gikk rett i strupen på et hjemmelag som fortsatt jakter sin første seier i 2. divisjon, og det høye presset ga uttelling nesten umiddelbart.

Tidlig scoring

Musa Dubois har lært seg at det lønner seg å skyte og skuddet fra 17 meter var hardt nok til at Kisa-keeper Clement Buhake ikke nådde bort. Men skuddet var mulig å ta.

Hjemmelaget fikk seg en vekker og prøvde å løfte seg høyere i banen. Grorud begynte å slurve litt i de bakre rekker og pådro seg noen brudd, men uten at det ble sjanser ut av det.

En nedtur for Grorud ble det da målscorer Dubois måtte ta telling etter drøyt 20 minutter og måtte gi seg. Men erstatter Didrik Sereba, som også overtok kapteinsbindet, har jo sine styrker han også.

Få trusler

Ull/Kisa beholdt ballinnehavet, men det var Grorud som kom seg til muligheter. En drøy halvtime var spilt dra hjemmelaget ville ha frispark på midten, dommeren vinket spillet videre og Grorud-spiss Preben Asp kom ganske fri i feltet. Men han nølte tideler for lenge slik at skuddet ble blokkert.

Også Yasir SaÁd kom til en mulighet, men avslutningen ble for svak.

Ull/Kisa må i hvert fall ha fått følelsen av at det var muligheter her. Den nye treneren Kasey Wehrman måtte gjøre noe med gjennombruddskraften. Det var jo bare tre dager siden de i hvert fall scoret mål i 1-3 tapet for Rosenborg i cupen.

I tverrligger

Etter pause prøvde begge lag å være mer aggressive og direkte på mål og Grorud og Preben Asp kunne doblet ledelsen da en avslutning gikk i tverrliggeren etter en corner.

Ull/Kisa prøvde og prøvde, men stanget i mot Groruds velorganiserte forsvar.

Men ti minutter før slutt kom utligningen da laget kom seg ned til dødlinja og innlegget fikk Martin Bergum foten på og løp i mål.

Ballen slo i bøylen inne i mål og spratt rett ut igjen, men dommer var overbevist om at dette var scoring.

Da fikk hjemmelaget energi og presset på for seiersmålet, men det var Grorud som fikk den største sjansen i avslutningsminuttene da Luka Fajfric kom i god posisjon, men skuddet strøk stolpen.

Grorud tar i mot Eidsvold Turn i neste runde, mens Ull/Kisa møter Skeid borte.





---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 2, 4. serierunde lørdag:

Ullensaker/Kisa - Grorud 1-1 (0-1)

Jessheim stadion: 351 tilskuere.

Mål: 0-1 Musa Dubois (3),

Dommer: Bendik Haarberg, Kvass/Ulvungen FK.

Gule kort: Sander Werni, Jakob Skille, Ullensaker/Kisa,

Grorud: Vegard Storsve – Mathusan Sandrakumar, Osama Housni, Herman Paulsrud, Theo Agelin – Musa Dubois, Moa Mahnin, Simen Beck , Yasir Sa’Ad – Preben Asp, Luka Fajfric.

Nidal Loulanti fra, Karim Bata fra Abel Tjomsland fra ), (Fitim Kastrati fra









---

