VIFs sportssjef irettesatt etter nådeløst intervju

Svensken gikk hardt ut etter at Rijks hadde pådratt seg to gule kort. Vålerenga måtte spille over en omgang med ti mann.

– Tid, sted og formen for offentlig kritikk av egen spiller på den måten er feil og dårlig håndtert. Jokke har beklaget overfor spillergruppa og i mediene. Det er bra og nødvendig. Jeg har hatt møte med Jokke, og han har fått en irettesettelse, sier VIFs daglig leder Svein Graff til VG.

Han legger til at man setter oppførselen på «kontoen for at det kokte både på banen og i pausen».

Dette var tordentalen Jonsson ga på direkten til TV 2 i pausen:

– Det finnes ingen unnskyldning. Det er utilgivelig og forbannet dumt. Det er fullstendig uprofesjonelt. Vi ledet 1-0 og hadde full kontroll.

Utskjellingen har fått mye kritikk de siste dagene.