VIF-sjef kjeftet opp utvist spiller etter noter i 1-1-kamp mot Lyn: – Fullstendig uprofesjonelt

Lyn og Vålerenga møttes for første gang siden 2009, og det gjorde de i 1. divisjon foran et entusiastisk publikum på et utsolgt Ullevaal stadion.

Daniel Håkans hadde sørget for Vålerenga-ledelse etter 33 minutters spill i 1. omgang, men kampen endret helt karakter da Vålerengas unge nederlandske spiss Mees Rijk pådro seg sitt andre gule kort bare fire minutter senere.

21-åringen fikk så hatten passet av sine egne.

– Det finnes ingen unnskyldning. Det er utilgivelig og forbannet dumt. Det er fullstendig uprofesjonelt. Vi ledet 1-0 og hadde full kontroll, tordnet VIFs sportslige leder Joacim Jonsson til TV 2 i en av de mektigste slakttalene til egen spiller på direkten på en god stund.

VIFs trener Geir Bakke nøyde seg med å si at det var «grusomt unødvendig».

Les flere saker om byderbyet her

Konkurs

Lyn gikk konkurs i 2010 og ble flyttet ned til 7. divisjon. De rykket opp til 1. divisjon etter forrige sesong, samtidig som Vålerenga rykket ned fra Eliteserien.

Mye skjedde i de siste ti eventyrlige minuttene av 1. omgang.

1-0 kom da Vålerengas Daniel Håkans rundet Lyns keeper Alexander Pedersen. Han mottok en fin pasning fra Elias Hagen og hadde ingen problemer med å avslutte med scoring mot en utrustende Pedersen.

– Vanskelig. Det er mange dueller, lite finspill og en unødvendig utvisning, oppsummerte Håkans overfor TV 2.

Les også: Lyn jaget seieren mot VIF – dette er Lyn-børsen etter byderbyet (+)

Utvisning

Tre minutter senere kom den nevnte utvisningen, og Lyn utnyttet momentum og brukte bare sju minutter før de utlignet til 1-1. Christian Borchgrevink var ikke heldig med en heading, og ballen falt ned til Andreas Hellum. Hellum dundret ballen i mål på et slags fikst volleyskudd.

Lyn hadde et par solide muligheter til å ta med seg alle tre poengene, men ballen ville ikke innenfor stengene. Da ebbet det hele ut med uavgjort og poengdeling mellom lagene fra vest og øst i Oslo.

Les også: Rijks gjorde det vanskelig for sine lagkamerater – dette er VIF-børsen (+)

---

Kampfakta

Obosligaen, runde 4

Lyn – Vålerenga 1-1 (1-1)

Ullevaal stadion (utsolgt)

Mål: 0-1 Daniel Håkans (33), 1-1 Andreas Hellum (44).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Daniel Schneider, Lyn, Mees Rijks, Petter Strand, Christian Borchgrevink, Vålerenga.

Rødt kort: Mees Rijks (36), Vålerenga.

Lagene:

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Herman Solberg Nilsen, Daniel Schneider, William Sell, Jørgen Vedal Sjøl – Tobias Myhre (Julius Skaug fra 63.), Even Bydal, Henrik Kristiansen – Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 72.), Mathias Johansen (Jacob Hanstad fra 72.).

Vålerenga (4-2-3-1): Magnus Sjøeng – Christian Borchgrevink, Aaron Kiil Olsen, Martin Kreuzriegler, Simen Juklerød (Vegar Eggen Hedenstad fra 76.) – Fidel Brice Ambina, Elias Hagen – Daniel Håkans, Petter Strand, Magnus Riisnæs (Ola Kamara fra 89.) – Mees Rijks.

---