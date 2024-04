Rijks legger seg flat og beklager: – Jeg har sviktet alle og det er utilgivelig

ULLEVAAL (Dagsavisen): Etter en god start på kampen der Mees Rijks jaget mange baller på topp, fikk nederlenderen et unødvendig gult kort for en stygg etterslenger like før halvtimen. Sju-åtte minutter senere var han altfor sen i en duell med Tobias Myhre og ble korrekt utvist, med ti minutter igjen til pause.

– Jeg føler meg veldig dårlig, og må bare beklage til alle for det jeg har gjort. Jeg skuffet alle supportene som har kommet hit og betalt for å se oss spille fotball, jeg har skuffet mine lagkamerater og mine trenere, og jeg har skuffet meg selv. Det er en fryktelig følelse jeg sitter med nå, og jeg er bare lei meg for det jeg har gjort, sa Rijks til Dagsavisen etter kampslutt.

Skjelt ut av egen sjef

Nederlenderen var langt nede da han kom ut for å snakke med pressen, men svarte på spørsmålene med rak rygg og la seg paddeflat for det han hadde gjort.

– Jeg ødelegger veldig mye for laget, men jeg ødelegger også for kampen og for alle som kom hit i dag. Jeg har ikke vært så lenge i klubben, men har fått med meg at disse oppgjørene betyr litt ekstra for alle involverte, og det har vokst også på meg. Så jeg ville bare hjelpe laget med å vinne alle dueller og gi det jeg hadde, men i dag ble det bare feil og jeg har det veldig vondt akkurat nå, sier spissen.

Allerede i pausen ble han skjelt ut av sin egen sportssjef Joacim Jonsson, som mente utvisningen var uprofesjonell, utilgivelig og forbannet dumt. Det er Rijks enig i.

– Jeg kan ikke være sur på han når han bare sier sannheten. Vi snakket sammen i pausen og han sa akkurat det samme til meg. Så at han sier det samme til pressen kan jeg ikke kritisere han for. Det er jeg som har dummet meg ut her, og jeg som må ta det ansvaret, forteller Rijks.

– Knust og frustrert

Like før utvisningen hadde nemlig Vålerenga tatt ledelsen, da Daniel Håkans ble spilt gjennom av en helt fantastisk pasning av Elias Hagen mellom back og stopper. Finnen rundet keeper og sendte VIF opp i ledelsen til elleville jubelscener foran egne fans. Da så alt rosenrødt ut, før Rijks ble utvist like etter.

– Det er klart at det røde kortet ødelegger veldig mye for oss. Jeg føler at vi har fått kampen inn i vårt spor da, ridd av det Lyn har kommet med og tatt ledelsen. Da har vi kontroll på kampen, før vi får et rødt kort og et baklengsmål mot på kort. Da ble vi nok litt sjokkert over det som skjedde på så kort tid, forteller VIF-trener Geir Bakke.

Han ønsker ikke å bruke mer tid og krefter på det røde kortet enn nødvendig, og sier at spillerne må opptre mye smartere slik at de unngår den type ting.

– Mees skjønner med en gang at han er for heit i den situasjonen, og at han blir utvist. I det han går av banen er han jo knust og frustrert på en gang. Det utløser også andre følelser hos oss andre også, men vi burde være smartere enn som så. Fotball handler om å gjøre lure ting, og dette var ikke blant det lureste, sier Bakke til Dagsavisen.

Skulle bytte ut Rijks

Fra sidelinja opplevde også Vålerengas trenerteam at Rijks aggressivitet hadde bikket over, og at den unge nederlenderen mistet hodet litt.

– Vi følte at han levde farlig og var på etterskudd i flere situasjoner. Med tanke på at vi hadde Ola (Kamara) på benken, hadde vi allerede bestemt oss for å bytte de to i pausen. Vi tenkte det var greit å ikke ta noen sjanser, men så får han det andre gule kortet like etterpå og det var selvsagt veldig tungt for oss, sier Bakke.

Han forteller at de også prøvde å få den beskjeden ut til Rijks om at han måtte roe seg ned.

– Med så mye støy og leven som det var her på Ullevaal i dag, er det vanskelig å få gitt så mange beskjeder. Vi prøvde å få gitt de beskjedene vi klarte, men spesielt opp til spissene var det vanskelig å rope. Noe kan vi klare, men beskjeden til Rijks fikk vi ikke gitt før han fikk sitt andre gule, forteller han.

Vålerenga-trener Geir Bakke ønsket å bytte ut Rijks før han ble utvist, mens sportssjef Joacim Jonsson skjelte ut nederlenderen i pausen (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Føles som to tapte poeng

Det gjorde at Vålerenga måtte spille nesten en time med en mann mindre, som selvsagt også gjorde sitt til at det ble vanskeligere å slå Lyn også denne gang. Petter Strand hadde en god skuddmulighet etter pause, men i det store og det hele handlet det om å få med seg ett poeng fra byderbyet.

– Igjen skaper vi problemer for oss selv på egenhånd, og hvor mange ganger har vi ikke snakket om hvor unødvendig dette poengtapet eller tapet var. Hvorfor kommer det følgefeil på følgefeil, og hvorfor slipper vi inn mål på den måten vi gjør. Det har med modenhet, erfaring, profesjonalitet og kvalitet å gjøre, sier Bakke og fortsetter:

– Ettersom vi tok ledelsen føles det umiddelbart etter kamp ut som to tapte poeng, og at vi skulle dratt dette i land. Så har vi vist tidligere hvilke egenskaper vi har til å slippe motstanderne inn igjen i kampene vi spiller. Etter vi blir ti mann og Lyn utligner til 1-1, synes jeg gutta gjør en god jobb med å hindre at Lyn skaper så mye, og vi får ta med oss dette poenget og jobbe videre, forteller Bakke.

