Tabelltips 4. divisjon Oslo: Disse vil kjempe om opprykk

Fjorårets 4. divisjonssesong endte med spenning helt inn i begge avdelinger. I avdeling 1 var det Heming, Christiania BK og Ready som kjempet om opprykk helt til siste kamp, og til slutt var det Ready som trakk det lengste strået. De ledet med ett poeng før den siste kampen og innfridde da de slo et juniorpreget Bærum 2 i siste seriekamp med 3–0. Dermed ble det opprykk for Ready, mens Christiania BK endte på 2. plass og Heming på 3. plass.

Ellers endte det med nedrykk for Holmen og Fagerborg. Sistnevnte endte à poeng med Asker 2, men med dårligere målforskjell rykket Oslo-laget ned til 5. divisjon.

I avdeling 2 kjempet Gamle Oslo og Grei om opprykket helt inn. Gamle Oslo mistet sitt opprykk på målstreken i 2022, etter å ha sluppet inn og tapt for Holmen på overtid av overtiden i siste serierunde, som gjorde at KFUM 2 rykket opp. Året etter fikk Gamle Oslo sin revansje. De tok 60 av totalt 66 poeng, men endte bare to poeng foran Grei, som hadde en knallsesong og ga Gamle Oslo kamp til døra.

I den avdelingen rykket Kolbotn og Oldenborg ned.

I år, som alltid ellers, består 4. divisjon Oslo av to avdelinger med 12 lag i hver. Nyopprykket er Nordstrand 2, Bøler, Bærums Verk Hauger og Lambertseter, mens Grorud 2 og Ullern 2 rykket ned fra 3. divisjon i fjor og har havnet i hver sin avdeling.

– Har mye erfaring

Dagsavisen tror Heming vinner avdeling 1, noe flere andre fotballkjennere også gjør. Trener Ryan Ashwood mener det er positivt å være en av favorittene, men ikke noe de tenker noe særlig over når sesongen først begynner.

– Vi har jobbet hardt i vinter og føler vi har tatt gode steg for å gi oss selv en best mulig sjanse til å rykke opp. Vi har en god gruppe med spillere, blandet med erfaring og ungdom, og jeg er veldig spent på å se hva gruppen kan oppnå i år. Vårt eneste mål i år er å rykke opp, sier han bestemt.

– Angående hva styrkene våre er, trenger vi tid til å finne ut av det, ettersom sesongen ennå ikke er i gang, men jeg føler at vi er et godt drillet lag og vil være strukturerte både fremover og bak. Vi har mye erfaring i laget med mange spillere som har spilt på høyere nivå, og dette kan være avgjørende utover i sesongen.

– Jeg tror alle lagene blir en tøffe i år. Det er gode spillere i alle lag. Fokuset vårt er først og fremst på oss og å sørge for at vi viser oss fra vår beste side hver uke, sier han.

4. divisjon spiller i hovedsak rundene sine på tirsdager. Slik tror Dagsavisen det går i de to avdelingene:

Avdeling 1:

1. Lyn 2. lag

Lyn sitt A-lag spiller som de fleste vet i OBOS-ligaen. Vi er rimelig sikre på at både trener Jan Halvor Halvorsen og hele Lyn mener rekruttlaget må ha en bedre arena enn i 4. divisjon, for at laget på lang sikt skal holde seg i OBOS-ligaen og kjempe om opprykk til Eliteserien. I fjor var de veldig opp og ned, alt avhengig av hva de stilte kamp for kamp. I år tror vi de vil ha mer fokus på 2. laget og å få det opp i 3. divisjon, med tanke på ressursene til klubben og det faktumet at 4. divisjon er en for dårlig arena for spillerne som banker på døra for A-lagsspill. Lyn 2 rykker opp – om klubben vil det. Det tror vi de vil!

2. Union Carl Berner

Ble hele Fotball-Norges kjæledegge etter å ha imponert mot Vålerenga i første runde i cupen og tapte bare 0-3, etter at de slo 3. divisjonslagene Skedsmo og Lokomotiv Oslo i kvaliken. Hentet halve Fagerborg-laget etter at de rykket ned i fjor, mens de har beholdt stort sett alle som var med på å bli nummer seks forrige sesong. Erik Rosland, som tidligere har spilt på U-landslag med Alexander Sørloth, er en av lagets beste, men er mye borte med jobb. De har bra bredde i stallen, gode spillere på samtlige posisjoner og en god og dyktig trener. Vi tror de kniver med Lyn 2 og Grüner om opprykk.

3. Grüner

Et ganske likt lag som Union Carl Berner, med bra bredde og mange gode enkeltspillere. Har erfarne spillere i så å si alle posisjoner, og det er mye pondus i både dette laget og Union Carl Berner. Ble hausset opp før fjorårets sesong etter å ha hentet inn tidligere eliteseriespillere, men var veldig opp og ned i sesongen. Spiller på en fryktelig kunstgressmatte som gjør at de ofte er bedre på våren enn på høsten, før spillerne begynner å få plager med rygg og knær. Topp tre for Grüner tror vi på, men ikke opprykk.

4. Holmlia

Startet sesongen med å slå et ungt Oppsal 2. lag 3-2, så de imponerte ingen, men tok tre viktige poeng. Har storscorer Mohammed Taeib på topp, som spiller Eliteserien i futsal og er teknisk og god med ball, og vet hvor målet står (88 mål på 101 kamper i 4. divisjon i Oslo). Ismail Gul har 2. divisjonserfaring fra Follo og Moss, mens Ridouan Essaeh har nærmere 100 kamper for Skeid og spilt landskamper med Kristoffer Ajer, Patrick Berg og Julian Ryerson. Holmlia er en gjeng som kjenner hverandre godt og med det også spiller som et lag, som er viktig på dette nivået. Vi tror på en topplassering for de røde og hvite.

5. Manglerud Star

Det begynner å bli mange år siden Manglerud Star ikke spilte i 4. divisjon. I år har de en stor tropp og flere kvalitetsspillere, men ingen som stikker seg særlig ut. Røk ut i cupen og er ganske sårbare om de får skader på spillere i sentrale ledd. Den soleklart største profilen er Kjell Rune Sellin, som har haugevis av kamper i OBOS-ligaen. Men han jobber turnus og det er uvisst hvor mye han får vært med. Har hentet inn litt diverse, men mistet fjorårets beste i Nicolai Arun Jacobsen til Grei. Vi tror det blir øvre halvdel, men at det blir litt for langt opp til de beste topplagene.

– Vi har hovedsakelig som mål å slå fjorårets plassering, og har dermed peilet oss inn på en topp 3-plassering. For å få til det har vi hatt fokus på å få på plass en konkurransedyktig og bred tropp, og vi har også et mål om å rykke opp med M/S 2. Vi er såpass ydmyke at vi mener at vi er den troppen i 4. div. med høyest gjennomsnittsnivå, sier kaptein Pål Fossnes.

6. Bærum 2. lag

De har fått en god stamme i Bærum 2, som spilte stort sett hele fjoråret i 4. divisjon. Flere som banker på døra til A-laget som spiller på dette laget, og som vil vise seg fram i 4. divisjon. Startet med å slå Bærums Verk Hauger, etter to mål fra Per Kristian Lauvstad. Følg med på 2005-modellen på topp, som fort blir å se noe i 3. divisjon også der A-laget spiller.

7. Oppsal 2. lag

Som med alle andrelag er det vanskelig å vite hva Oppsal 2 kommer med fra kamp til kamp. Kommer nok til å variere i prestasjonene, men A-laget har såpass bred stall og gode unggutter at vi tror det blir rundt midt på tabellen for Oppsal 2.

8. Bærums Verk Hauger

Rykket opp fra 5. divisjon i fjor med minst mulig margin i siste seriekamp. Spiller en spennende 3-2-3-2, som er vanskelig for motstanderne å håndtere. Blir nok et lag som blir tøffe for alle å møte, men også et lag som kommer til å være underdogs i flesteparten av kampene de spiller.

9. Christiania BK

Klubben som trenes av Faysal Ahmed mistet opprykket til 3. divisjon på målstreken i fjor. Denne sesongen tror vi kommer til å slite mye mer, siden storscorer Bleron Moralija har gått til Heming. De har ikke klart å erstatte Moralija. Vnat serieåpningen over Ullern2 der Joanthan Serrano ble matchvinner.

10. Nordstrand 2. lag

Rykket opp i fjor, men vi tror de får det veldig tøft i år. A-laget har fått en bredere stall, men de har ikke fått en drømmestart i 3. divisjon og kommer nok til å trenge de aller fleste unggutta der. Røk 0–5 i serieåpningen for et helt middels Lyn 2-lag, som viser at det nok kommer til å bli en meget tung sesong for andrelaget til Nordstrand.

11. Ullern 2. lag

Prioriteten ligger på få A-laget opp igjen i 2. divisjon, og det kan bety at andrelaget vil oppleve en varierende og vrien sesong. Tapte serieåpningen 0–1 for CBK med bare to utespillere på benken.

12. Oslojuvelene

Har kriget seg fast i 4. divisjon de siste årene, uten å imponere nevneverdig. Nå tror vi det er over for klubben som har mesteparten av spillerne sine fra Telemark. Få spillere med X-faktor, ingen profiler og ikke all verden av dybde i laget. Ganske grått og kjedelig lag som kommer til å få det knalltøft i en tøff avdeling. Tapte serieåpningen 0–3 for Grüner på Abildsø.

Ullerns kaptein Henrik Lehne Olsen var en populær mann etter cupkampen mot Lyn. (Reidar Sollie)

Avdeling 2

1. Heming

Forhåndsfavoritten fra Oslo vest tippes på topp av Dagsavisen i år. De har en sterk stall med en rekke spillere som har spilt i 2. og 3. divisjon tidligere. Etablerte Mads Lyngen har blitt en bærebjelke defensivt, mens Bleron Moralija har blitt hentet inn for å score mål. Signeringen av keeper Fredrik Arnhjell virker å være en knallsignering, det viste han i cupkampen mot Lyn (tap 0-2) og gjør savnet av Borger Thomas minimal. Spørsmålet er mest om de klarer å gire seg opp til hver eneste kamp, der andre lag i avdelingen ser på det å møte Heming som en liten cupfinale.

2. Grei

Har hentet Thomas Elsebutangen (har Tippeliga-kamper for VIF) og Geirald Meyer (50 kamper i OBOS-ligaen for Grorud), som er meget solide forsterkninger på dette nivået. Også Grei har en rekke spillere med 3. divisjonserfaring, som kommer godt med, samt en god bredde i stallen. Vi tror Grei blir å kjempe i toppen og kan gi Heming god kamp, men at de grønne og hvite blir hakket for tøffe.

3. Kjelsås 2. lag

Kjelsås 2 spilte i 3. divisjon for to år siden, men rykket rett ned igjen. Klarte seg greit sist sesong og bør være i toppen også denne sesongen, spesielt nå som A-laget har forsterket seg og kjemper om opprykk i 2. divisjon. Kjelsås 2 kommer til å stille med litt diverse fra kamp til kamp, men A-laget er ungt og sterkt, noe 2. laget kommer til å nyte godt av.

4. Årvoll

Blytungt for Årvoll å miste deres kjæledegge André Marti til Gamle Oslo, selv om det var etterlengtet og fortjent. Også Sebastian Salguedo har gått til samme klubb, mens de ellers har beholdt stammen i laget. Gjorde en svært god figur i cupkampen mot KFUM Oslo, hvor de bare tapte 0–2. Se opp for Jens Olden Larsen, lillebror av Lars og født i 2008, som var veldig god mot KFUM. Hvor lenge får de beholde ham? Ellers har de god dybde og kvalitet, men uten Marti tror vi ikke det blir opprykk.

5. Bøler

Nyopprykkede Bøler imponerte kraftig i første serierunde og valset over Lommedalen med 6–2. Svært imponerende! Har hentet inn Ismar Dizdar (100 kamper i 2. divisjon, sist med Ullern), som blir en viktig brikke i midtforsvaret. Har også flere andre spillere som har spilt på bra nivå tidligere, som Sindre Grytnes (tidl. Ullern), Adrian Thun (tidl. Skeid) Simen Goplen (tidl. KFUM) og Håkon Rasch (tidl. Follo og Oppsal), som alle må holde seg skadefrie for at Bøler skal kjempe i toppen. Det tror vi de klarer, med den stallen de har.

6. Lokomotiv Oslo 2. lag

Der alle andre andrelag stiller med flere A-lagsspillere til hver 2. lagskamp, er Lokomotiv Oslo 2 en egen treningsgjeng, uavhengig av A-laget til Lokomotiv Oslo. Er et lag som trøkker skikkelig til i duellene og kriger og jobber hardt, og løper mye.

7. Follo 2. lag

Alltid vanskelig å vite spesifikt hva Follo 2 kommer til å stille med, men de gjør nok alt for å unngå nedrykk til 5. divisjon. Det tror vi også de klarer, hvert fall ettersom A-laget nå har rykket opp til 2. divisjon og forsterket seg med flere unge talenter, som igjen kommer til å få spilletid og god erfaring i 4. divisjon.

8. Stovner SK

Endte midt på tabellen i fjor og vi tror de ender rundt der i år. Blir garantert tett og jevnt mellom lagene midt på tabellen, så her er ingenting sikkert. Tekniker og tidligere landslagsspiller i futsal i Ayoub Blomberg el Baraka er vanskelig å få has på for motstanderne og trives sentralt på midten for et teknisk, men litt ustrukturert Stovner-lag. Sterk signering av Karsten Dyrnes, som sist sesong spilte 3. divisjonsfotball og som står med 22 mål på 23 kamper i 4. divisjon. Stovner er et typisk lag som spiller jevnt med alle lag og både kan slå de beste og tape for de dårligste. Trener Kjell Sverre Hansen Wold bygger et godt miljø og de åpnet med 5–5 (!) mot Groruds 2. lag der Stovners to siste mål kom i kampens to siste minutter.

9. Lambertseter

Rykket opp fra 5. divisjon i fjor og startet årets sesong sterkt med seier borte over Follo 2, som attpåtil stilte rimelig sterkt. Har tidligere Åsane-spiss Magnus Nyborg, som har OBOS-ligaerfaring, som den store stjernen. Han scoret 23 mål på 16 kamper i fjor og var toneangivende til opprykket. Ellers mange uskrevne spillere på laget, som dro til Spania på treningsleir etter første seriekamp. Sprekt!

10. Grorud 2. lag

Var i 3. divisjon i fjor, men rykket ned. Har et brukbart lag på papiret, men får det nok tøft mot fysisk voksne spillere i de andre lagene. Vi tror det blir en kamp på liv og død for å holde seg for Grorud 2, men at de akkurat klarer det når de får hjelp fra A-laget, om det trengs. Åpnet med 5–5 mot Stovner der Grorud-rekruttene mistet seieren i sluttminuttene.

11. Asker 2. lag

Mye av grunnen til at vi tipper Asker 2 så langt ned, er at A-laget er i 3. divisjon i år og dermed ikke har den så sterke rekrutteringen ned til 4. divisjonslaget. Asker 2 har slitt i bunn de siste årene og vi tror de kommer til å gjøre det i år også. Mange av unggutta som leverte varene for Asker 2 tidligere har nå blitt viktige brikker på A-laget, som gjør at det ser tynt ut.

12. Lommedalen

Laget innerst i Bærum har vært i 4. divisjon i sju år på rad nå, stort sett med den samme stammen. David Hanssen, tidligere Vålerenga-spiller, er trener, mens Erik Benjaminsen har aldersbestemte landskamper for Norge og eliteserieerfaring fra Stabæk. De har også storscorer Matias Bjanes på laget, men han blir fort for alene i år. Det er aldri lett å komme til Lommedalen for å spille, men i en tøff avdeling tror vi dette er sesongen laget rykker ned, etter å ha vært nære ved de siste årene. Åpnet sesongen med 2–6 tap for Bøler.

