Spillerbørs Lyns kamp mot Kongsvinger

ALEXANDER PEDERSEN – 6: Sto i sterk motvind før pause og vinden var kanskje medvirkende til at Kongsvingers ledermål blåste inn i hjørnet. Trygg og solid under Kongsvingers avsluttende offensiv.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 5: Ny kamp på høyrebacken der han denne gangen fikk dribleglade Noah Williams mot seg. Det løste han bra. Og det ble større fokus enn offensive bidrag i denne kampen.

DANIEL SCHEIDER – 6: Var litt ute av kurs et par ganger, men rettet det opp raskt med sitt tempo. Var kontant i duellene da Kongsvinger prøvde seg med mye småspillene etter pause.

WILLIAM SELL – 6: Kapteinen gikk foran i duellene som Lyn hadde mye fokus på foran denne kampen. Imponerende blokkeringer da KIL forsøkte på sin sluttspurt.

JØRGEN SJØL – 5: Viser initiativ med tempo. Bidragsyter ved scoringen med sine smarte bevegelser. Lange innkast og smarte løp.

TOBIAS MYHRE – 5: Ivrig flankespiller som setter fart i Lyn når laget trenger det. Leter hele tiden etter muligheter til å ta initiativ. En liten energibombe. Byttet ut en halvtime før slutt.

EVEN BYDAL – 5: Lyns midtbanemotor vil mye, og var kanskje preget av at duellene skulle vinnes i denne kampen. Det gikk litt ut over presisjonen. Også han framsto langt mer fysisk nå enn i åpningskampen.

HENRIK LOHOLT KRISTIANSEN – 6: Var uheldig ved Lyns baklengsmål, strålende da han satte opp Johansen til Lyns første scoring denne sesongen. Er et angrepsvåpen med sine kjappe steg og raske handlinger.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 5: Har slitt med å komme til sine berømmelige innlegg så langt, men etter pause fikk vi se tendensene.

ANDREAS HELLUM – 4: Kjempet og jobbet hardt, men ble mindre involvert enn det vi er vant til å se ham. Viktig mann i førsteforsvaret.

MATHIAS JOHANSEN – 6: Ble historisk som Lyns første målscorer i OBOS-ligaen på 14 år. En perfekt avslutning av Lyns beste angrep i kampen. Viser også hvilken styrke han har i duellene i en kamp som ble en tøff arbeidsøkt for å berge ett poeng.

ADRIAN BERNTSEN – 5: Spile den siste halvtimen for Tobias Myhre og ble en viktig bidragsyter i kampen for å holde Kongsvinger unna. Viste fin styrke i duellene.

Jacob Hanstad, Julius Skaug og Malvin Ingebrigtsen spilte for kort tid til å bli vurdert.

