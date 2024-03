Vil bygge oppover fra Obosligaen: – Målet på sikt må være Eliteserien

Få lag i Norge har mer vind i seilene enn det Lyn har hatt de siste årene. Etter inntoget til Jan Halvor Halvorsen har Lyn nesten ikke tapt fotballkamper, og det har endt med to strake opprykk. Mandag er klubben igjen tilbake i Obosligaen for første gang siden konkursen i 2010, men det stopper ikke der.

– Selvfølgelig må det for klubben være et mål om at vi skal rykke opp igjen til Eliteserien, men det må vi ta på litt lengre sikt. Akkurat nå tror jeg det er bra for klubben å spille i Obosligaen, og gjøre en ordentlig jobb der i år, både på og utenfor banen. Gjør vi det, blir det også lettere å bygge klubben videre hvis man ligger på et stabil Obosliganivå, forteller kaptein William Sell til Dagsavisen.

Kan blande seg inn om opprykk

Etter generalprøven mot Kåffa uttalte trener og opprykksspesialist Jan Halvor Halvorsen at selv ikke han trodde på et tredje strake opprykk, og Lyns jobb i år blir å få nok lag bak seg til å holde plassen.

– Nå har vi rykka opp to ganger på to år, så vi må være litt jordnære og stikke fingeren i jorda. Nå er det nok en divisjon opp, som vil være kjempegod utvikling for laget. Vi vet at vi kan slå alle, at vi har et veldig sterkt kollektiv, en innarbeidet spillestil og en felles tankegang både offensivt og defensivt som fungerer veldig bra, sa Halvorsen til Dagsavisen.

Lyn-assistent Glenn Hartmann og hovedtrener Jan Halvor Halvorsen har bare ett mål for året, og det er å holde seg i Obosligaen (Pål Karstensen)

Lyn-kapteinen utelukker ikke et tredje strake opprykk, da han mener Lyn fint kan være med og kjempe om en av opprykksplassene Dagsavisen har spådd at klubben vil få med en sjetteplass på tabelltipset.

– Med tanke på den oppkjøringen vi har hatt og de motstanderne vi har møtt, kan jeg skjønne at dere tenker det. Vi er klare på at vi det første året i Obosligaen skal holde oss, men som vi har sett i flere år er det ofte få poeng som skiller det å krige i bunn og krige for en kvalikplass. Ingen i klubben hadde vært misfornøyd med en 12 eller 13. plass heller, men jeg jo håper jo deres tabelltips treffer, sier Sell og ler.

Lyn «vant» oppkjøringstabellen

Han bryr seg ikke så veldig mye om tabelltipsene eller hva andre mener om Lyn, men sier at noe av det viktigste med de siste årenes opprykk er hva det betyr for spillerrekruttering og spesielt utvikling.

– Den tiltrekningskraften vi har i Lyn kommer mye av at de som har et valg mellom klubber på vårt nivå, ofte kan velge oss for å spille foran Bastionen. Det å være med på et prosjekt som vi har i Lyn skal ikke undervurderes, men noe jeg synes er like viktig er at vi kan gi unge spillere sjansen til å utvikle seg i Lyn, sier han og fortsetter:

– Der de største talentene, som kan bli virkelig gode, for et par år siden valgte å gå til Kåffa, Grorud og Skeid fordi de var over oss i systemet, kan de nå bli værende i klubben og utvikle seg her. Det blir viktig for oss på sikt, og kan bidra til å bygge et enda bedre lag her, mener Sell.

Han har nettopp ledet laget gjennom en bunnsolid oppkjøring, med fem seiere og kun ett tap. Det gir Lyn til den høyst uoffisielle oppkjøringsvinneren i Obosligaen, med en snittpoengsum på 2,52 poeng per treningskamp. På plassen bak kommer opprykkskollega Egersund med 2,33 og på tredjeplass finner vi Kongsvinger med 2,10 poeng. Tallene er hentet fra Alt om OBOS-ligaen på X.

– Hehe, akkurat det tenker vi ikke så mye på. I treningskampene møter lagene veldig forskjellig motstand, og det er forskjell på hva du legger i hver enkelt kamp og hvor mange kamper du spiller. Så akkurat den type statistikk kan du egentlig ikke bruke til så mye, sier Sell og fortsetter:

– Det du kan få ut av treningskampene er en pekepinn på hvor du selv står, basert på dine egne prestasjoner. Der synes jeg vi har gjort det bra, men det er klart at verken treningskamper eller oppkjøring har så mye å si. Det er poengene som teller, sier Lyn-kapteinen som mener oppkjøringen har vært bra.

Dødballspesialister

– Vi har gjort veldig mye av det samme som vi har gjort de siste to årene i oppkjøringene egentlig. Vi har jobbet med å være solide defensivt og forbedret den defensive strukturen, som alltid kan bli bedre. Nå har vi rykket opp, og vil møte bedre motstand, og da er det viktig at vi også blir bedre. Det gjelder også i det offensive, der vi vet at vi kan score mot all motstand, men også her har vi terpet og perfeksjonert på hvordan vi skal bryte ned motstanderne og fortsette den gode trenden foran mål, forteller Sell.

En annen ting Lyn bruker mye tid på, oppkjøring eller ei, er dødballer.

– Jan Halvor er ekstremt opptatt av det, siden vi kan spare mange baklengsmål på å være gode på defensiv dødball. Når vi selv også er gode på offensive dødballer gir det oss mange plussmål i løpet av en sesong. Og i en så jevn liga som Obosligaen er, kan den styrken være gull verdt, sier Sell.

Akkurat på den biten er han selv og Daniel Schneider viktige brikker.

– Vi jobber mye med dødballer gjennom en treningsuke. Vi går gjennom hva vi skal gjøre på defensive dødballer minst en gang i uka, slik at alle på laget blir minnet på hva de skal gjøre. Det samme gjør vi offensivt, i tillegg til at jeg og Daniel jobber en del med det på egenhånd. Både på feltet, men også mentalt. Det at du må ønske å score og gjerne få litt vondt og kaste deg inn i dueller synes jeg er undervurdert, og jeg mener vi blir belønnet av å jobbe med det mentalt, forteller Lyn-kapteinen.

Slapper av med påskekrim

Sell forteller at de har en vennskapelig rivalisering om hvem som kan score flest mål.

– Det er bare en liten morsom greie, uten at vi har gjort noe stort ut av det. Hvis Daniel scorer blir jeg kjempeglad, og hvis vi skulle komme alene med keeper ville jeg selvsagt sentret til Daniel. Det viktigste er naturligvis at vi scorer, men hvis jeg og Daniel kan bidra til det er det bare bra, sier Sell og humrer.

Den første muligheten begge får til å score i årets sesong er i serieåpningen borte mot Moss på mandag.

– Det blir viktig for oss å komme i gang med poengplukking fra første kamp, og vi vet at ingen serieåpninger er enkle. Spesielt ikke på bortebane, men jeg gleder meg til å spille om poeng igjen og litt ekstra til å spille på gress i det som blir en ordentlig kul folk med bra liv på tribunen, sier Lyn-kapteinen om kampen som bare er et par rolige påskedager unna.

– Nå har vi flyttet treningene litt tidligere i påsken, og det gjør at dagene går litt lettere. Det blir stort sett trening med laget, før det blir litt styrke og kanskje litt individuell trening. Deretter blir det jo å finne på ting hjemme da, som å se på film eller løse påskekrim. Jeg synes spesielt den påskekrimmen til Markus Neby nå er veldig morsom, så det blir å lade opp og gjøre seg klar til mandag, avslutter Lyn-kaptein William Sell.

