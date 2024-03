Kåffa skal ha funnet sin nye offensive forsterkning i Bergen

Da Dagsavisen snakket med sportssjef Daniel Fredheim Holm på tirsdag sa han at Kåffa var på utkikk etter minst én spiller til før overgangsvinduet stengte, og at de på grunn av Obilor Okekes skade trolig ville se etter en offensiv forsterkning.

– Hvis vi vet at en spiller er ute med skade i en måned henter vi ikke inn noen nye der, men hvis vi vet at vi har spillere ute som vi ikke får brukt over lang tid, er det å signere en erstatter da noe vi vurderer. Nå har vi hentet Adam, og vi prøver å hente i hvert fall en til før overgangsvinduet stenger, sa sportssjef Daniel Fredheim Holm til Dagsavisen tirsdag og fortsatte:

– Med Obi (Okeke) kan det være at han er ute til sommeren. Forhåpentligvis ordner ting seg raskere, men per nå er det usikkert. Det er et sånt tilfelle der vi vil se på om det er mulig å få noen inn, la han til.

Skjærtorsdag melder BA at KFUM Oslo har funnet sin mann, i Åsanes toppscorer Mame Mor Ndiaye.

Bergensavisen skriver at de erfarer at spissen som scoret ti mål for Åsane i fjor, har signert for Kåffa, og at spillerne ble informert om det før torsdagens trening.

Den senegalesiske fotballspilleren er 26 år, og har tidligere spilt i Fram Larvik og Raufoss, før han kom til Åsane. I 2015 var han en del av Brescias ungdomslag, før han i 2018 kom til Fram Larvik.

Ifølge Transfermarkt og BA har Ndiaye et halvt år igjen av kontrakta med Åsane, og det er derfor grunn til å tro at en eventuell overgang til Kåffa ikke er spesielt dyr. Trener Johannes Moesgaard uttalte tirsdag at klubben har slitt med å kjøpe spillere på det norske markedet.

– For oss er det umulig å kjøpe gode nok spillere på det norske markedet, da prisene er for høye. Vi har vært med på noen budrunder på spillere, men taper hver gang. Markedet er dyrt, og det er steintøft å få inn spillere da vi ikke har mye cash å gi. Det betyr at vi som oftest ikke har sjans på mange spillere, og da må vi se på noen nye markeder, sa Kåffa-trener Johannes Moesgaard til Dagsavisen tirsdag.

Da kunne Dagsavisen fortelle at Kåffa hadde signert amerikansk-mexicanske Adam Saldaña fra Los Angeles Galaxy, som med det ble den første utenlandske spilleren klubben har kjøpt fra en klubb i utlandet.

Sportssjef Daniel Fredheim Holm har ikke besvart Dagsavisens henvendelse torsdag.

