Reddet supercup-trofeet for Skeid: – Uten Marcus hadde vi ikke vunnet

VALLHALL (Dagsavisen): Før kamp ønsket Vilde Rislaa at hennes lag skulle ta kontroll på kampen, slik at Frigg ikke fikk kommet i gang med kombinasjonsspillet og skapt de sjansene de normalt gjør. Det klarte de på ingen måte, og selv om det var Skeid som gikk seirende ut av den historiske duellen, var Rislaa ikke spesielt godt fornøyd med det laget hennes presterte inne i Vallhall fredag kveld.

– Det er mye å ta tak i her, så jeg er nok litt ambivalent. Det er selvfølgelig kjekt å vinne, og gøy med et trofé, men det var ikke den beste prestasjonen, sier hun til Dagsavisen og fortsetter:

– Vi er gode de første 20 minuttene, før vi glipper taket i kampen. Deretter stresser vi litt i stedet for å ta tak i det. Det må vi lære av. Vi har en gjeng med gode fotballspillere som til tider ser veldig dårlige ut fordi vi tar dårlige valg sammen og jager hverandre opp. Vi får håpe det her var et unntak, forteller Rislaa.

– Gøy å bli historisk

I omkampen fra NM-finalene i 1965 var det nemlig Skeid som kom best i gang, og tok ledelsen allerede etter sju minutter, da Ulrich Ness vant en duell etter en lang ball og scoret alene med keeper. Etter det og fram til Per-Magnus Steiring scoret 70 minutter senere måtte Skeid imidlertid stå i mot et ganske stort press fra Frigg, som spilte bra og kom seg til flere gode sjanser, og styrte det meste av kampen.

– Det er ingen ting å si på vinnermentaliteten og lysten til å vinne. Vi kriger som faen i boks, og der gjør Marcus (Andresen) og spillerne foran han det veldig bra. Vi visste på forhånd at Frigg er et bra lag offensivt, men vi byr dem opp til dans, og det var ikke helt planen, sier Rislaa.

Skeid-trener Vilde Rislaa var fornøyd med at laget vant et trofé, men ikke så veldig mye mer i kampen mot Frigg. (Pål Karstensen)

Keeper Marcus Andresen fikk nemlig mer enn nok å henge fingrene i.

– Det ble litt mer hektisk enn det en keeper kanskje skulle ønske at det skulle være i en finale, men vi viser en stayerevne og at vi klarer å stå i sånne kamper. Du må grave litt i dritten for å fortjene et trofé, og det viser vi at vi kan i dag. Det er en god egenskap, men samtidig ser vi at vi har en del å jobbe med inn mot seriestart, forteller Andresen og fortsetter:

– Det er jo veldig gøy å bli historiske vinnere av den første supercupen som blir arrangert. Det er alltid stas å vinne, og spesielt når det står et trofé på spill, så det her er veldig kjekt, sier keeperen og smiler.

Kaptein Per-Magnus Steiring hever trofeet som viser at Skeid vant den aller første utgaven av Obos Supercup. Marcus Andresen i gult. (Pål Karstensen)

Visste hvor straffen kom

Han plukket fram gode redninger både før og etter pause, og like før timen spilt måtte han ut i full strekk for å redde et skudd fra Florind Lokaj. Da Per-Magnus Steiring scoret mot spillets gang kvarteret før slutt trodde nok mange at spikeren var satt, men Frigg skapte mer enn nok til å slå tilbake også etter det.

Først fikk Stian Barane nesten en helt identisk sjanse som den Steiring scoret på, før Ulrik Ferrer fikk muligheten på straffe. Helt på tampen fikk også Noa Risberg en stor mulighet på bakerste stolpe, men Andersen fikk hendene opp lynkjapt. Dermed ble Andresen bokstavelig talt Skeids redningsmann.

– Det er alltid stas å redde straffe. Keepertrener Robert Legrand hadde gjort forarbeidet sitt før kamp, og hadde et A4-ark med potensielle straffeskyttere. Både han som tok straffa og alle de andre skulle statistisk sett skyte til høyre for meg. Så da var det ingen tvil om hvilken vei jeg måtte kaste meg, sier Andresen og gliser.

Trener Rislaa er naturlig nok full av lovord om Andresen.

– Det er lov å ha en god keeper, og i dag holder han oss inne i kampen. Uten Marcus hadde det trolig sett annerledes ut, så vi er godt fornøyd med det han leverer i dag, forteller Skeid-treneren.

Aadland skryter av ekstreme redninger

En annen som også er imponert over Andresens prestasjoner, er Frigg-trener Magnus Aadland.

– Jeg ser ikke så mange keepere i 3. divisjon som henter den headinga oppe i krysset, den var ekstrem. Straffa fra Ulrik er ikke dårlig, og der kommer han seg godt ned. At han klarer å få opp armene på den sjansen der backen vår kommer inn helt på slutten er også en ekstremt god redning. Så de tre i hvert fall tenker jeg langt på vei ville vært scoring på en vanlig dag, sier Aadland til Dagsavisen.

Frigg-treneren skulle naturligvis sett at de vant kampen og fikk med seg et trofé hjem til Tørteberg, men er samtidig heller ikke for skuffet over prestasjonene.

– Det var vel ingen sjansebonanza, og målene vi slipper inn føles veldig unødvendig. Klarer vi å luke vekk de målene der, har vi et par sjanser vi burde scoret på selv. Det var en jevn kamp vi burde fått noe mer ut av, forteller Aadland og fortsetter:

– Det er mye i prestasjonen som vi kan være fornøyde med. I tillegg er det også ålreit å møte et Skeid-lag som straffer oss på at vi ønsker å dominere og stå høyt. Verken det første eller andre målet er tilfeldige scoringer, da det er ting vi har blitt straffet på før. Vi har en veldig ambisiøs tilnærming, og det gjør at vi får gode bilder på hva vi må forbedre, sier Frigg-treneren.

Frigg-trener Magnus Aadland (t.h.) var fornøyd med store deler av prestasjonen i tapet for Skeid, og glad for at laget fikk testet seg mot motstand på høyere nivå. Her sammen med Joakim Holmedahl. (Pål Karstensen)

