Kjelsås med stang ut mot Raufoss

Raufoss spiller på nivået over Kjelsås og det er Vålerenga som kommer til sesongens første seriekamp på Nammo stadion om to uker. Raufoss scoret to mål på fire sjanser, mens Kjelsås Olav Øby satte to frispark i stolpe og tverrligger.

Så her var Kjelsås nærme et bedre resultat på en bane der en enorm dugnadsjobb fra Raufoss side hadde sørget for at spilleflate og tribuner var frie for snø. Det var ingen selvfølge.

Helt forskjellige

Kampen ga oss to helt forskjellige omganger. Kjelsås dominerte overraskende mye før pause, mens Raufoss overtok mye av initiativet etter at Andreas Østerud kom inn etter hvilen. Han er åpenbart en motor i dette laget.

Første omgang var veldig sjansefattig. Et godt organisert Kjelsåslag slapp ikke til en eneste sjanse, mens de to spissene Jens Aslaksrud og Kristian Eriksen jobbet knallhardt i presset.

Kjelsås-stopperne Sigurd Martinussen og Simen Olafsen har begge gode pasningsføtter og det ble synlig i denne kampen.

Raufoss så rett og slett litt overrumplet ut.

[ KFUM Oslo slo Lyn i generalprøven ]

Viktig spiller

Olav Øby er tilbake i Kjelsås og han vil bety mye. Ikke bare er han sterkl i sin midtbanerolle, men her fikk han også brukt dødballfoten sin. Keeper hadde vært sjanseløs om de to skuddene i dag hadde gått noen centimeter annerledes.

Scoringene kom etter pause da Raufoss var mye mer aggressive. Kampens første mål kom etter en rask kontring der Andreas Østerud brøt på midten før Erlend Hustad ble spilt fri i midten og fikk ballen flatt forbi Kjelsås-keeper Jonas Brauti.

Ti minutter senere var det et hardt innlegg fra venstre som ble headet tilbake til Østerud ved den venstre stolpen som fikk sendt ballen inn. Det var i praksis Raufoss to første sjanser i kampen.

Men før dette hadde Olav Øby igjen minnet om sin eksistens. Et frispark fra 20 meter satte han hardt over muren og i tverrliggeren.

Mål av innbytteren

Reduseringen til Kjelsås kom rett før slutt da Simen Olafsen sendte en lang ball inn i feltet som innbytter Patrick Askengren fikk tak i da han vant duellen inne i feltet og smalt ballen hardt i mål.

Raufoss serieåpner 2. påskedag borte mot Mjøndalen og har som nevnt Vålerenga i første hjemmekamp. Kjelsås er to uker unna seriestart og håper på en treningskamp mot Skeid før den tid.

[ Dette er Oslolagenes treningskamper ]

---

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

Raufoss – Kjelsås 2–1 (0–0)

Nammo stadion: Ca. 300 tilskuere.

Mål: 1–0 Erlend Hustad (63), 2–0 Andreas Østerud (74), 2–1 Patrick Askengren (88).

Kjelsås: Jonas Brauti – Martin Helmer Rusten, Sigurd Martinussen, Simen Olafsen, Filip Oprea – Leo Bech Hermansen (Marius Stølan fra 82), Eivind Frøhaug Willumsen, Olav Øby, Ayub Hammas (Moutaz Alzobi fra 63) – Jens Bonde Aslaksrud (Patrick Askengren fra 82), Kristian Eriksen.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen