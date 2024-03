Kåffas toppscorer om vinterens skadetrøbbel: - Det er dritt

KFUM arena (Dagsavisen): Det har vært en veldig trå, og lei vinter for KFUM-spiss Johannes Hummelvoll-Nunez (27), etter han banka inn ti fulltreffere – og ble Kåffas toppscorer – i opprykkssesongen 2023. I slutten av januar fikk han en stempling på trening, og fikk avrevet flere muskler i vristen på venstre fot.

– Det gjør veldig vondt fortsatt, men det er type smerter som ikke er farlig – bare vondt. Må bite tenna sammen, og prøve å få med meg så mange kamper som mulig før sommeren, sier Hunez til Dagsavisen etter lørdagens treningskamp mot Lyn.

Skaden har ført til at han har måttet følge nesten hele oppkjøringen fra tribunen. For én uke siden fikk han et kvarter mot Fredrikstad, i lørdagens generalprøve mot Lyn – som Kåffa vant 2–1 – ble det tjue minutter.

– Det har vært veldig kjipt å se på laget når dette skulle være en sesong der jeg også skulle få smake på eliteserien, og så kommer jeg inn haltende. Det er jo dritt, men laget har sett bra ut, og det har vært fint, forteller han.

Kjedelig rehabilitering

27-åringen, som også hadde pådratt seg en forkjølelse før kampen mot Lyn, forteller om en ganske kjedelig prosess for å komme tilbake.

– Ising tre ganger om dagen, og kompress hele tida utenom trening. Jeg må gjøre det for å sakte, men sikkert bli bedre hele tida, forklarer han.

Det har også blitt bedre, men han forteller at det er lite som skal til før det gjør vondt. Bare med et lite kakk på foten kan være nok. Det fikk han kjenne tidlig etter innhoppet mot Fredrikstad forrige lørdag.

– Jeg fikk et spark mot Fredrikstad etter fem minutter, og det satt meg litt tilbake. Så jeg må prøve å bygge styrke igjen, men det er et vanskelig sted å gjøre det, sier Nunez.

På benken i seriestarten

27-åringen har ingen tro på at han er med fra start i sesongåpningen hjemme (på Intility) mot HamKam, men håper at han kan bidra mer, og mer utover i sesongen.

– Jeg skal jo være med, men ikke fra start. Med mindre det blir mannefall. Planen er å ta det litt forsiktig. Skal prøve å hjelpe så mye jeg kan fram til sommeren, og så håper jeg at det er helt fint – uten smerter – etter sommeren.

Trener Johannes Moesgaard maler et ganske likt bilde av tingens tilstand rundt Kåffas toppscorer forrige sesong.

– Ferdighetene hans kommer sakte, men sikkert. Det blir en innbytterrolle til å begynne med, og så bygger vi litt form, og så kommer han etter hvert, sier Kåffa-sjefen.

– Vi skaper mest trøbbel for oss selv

Hummelvoll-Nunez er imidlertid ikke den eneste på skadelista til trener Johannes Moesgaard. Det har vært mange som har trøblet inn mot premieren i eliteserien. Det er kanskje noe av grunnen til at han fortsatt mener at laget har en del å gå på, til tross for en ny fin kamp denne lørdagen.

– I dag syns jeg vi scorer noen fantastiske mål, og viser at vi kan spille ut lag som ligger lavt i banen. Vi gjør ting hurtig. Vi kunne hatt flere mål i førsteomgang, hvis vi var litt mer nøyaktig. Så roter vi fortsatt litt, og slipper inn enkle mål. Vi skaper mest trøbbel for oss selv, og håper at dette var det siste ugresset, som vi nå får luka bort, sier han om kampen, og fortsetter:

– Det er en blanding av flere ting. Jeg har ennå ikke fått spilt samme elleveren i oppkjøringa. Litt rufs hos stopperne bak, som var hjertet i laget forrige sesong, de trenger kanskje et par-tre kamper før de er super super, men jeg tror vi er klare til å slå HamKam jeg.

– Kan bli stygt om vi holder på sånn

Også Hummelvoll-Nunez peker på at Kåffa er nødt til å luke bort de stygge bruddene de også spilte på seg mot Lyn. Gjestene utnytta en slik feil til det fulle, da de satte inn 0-1, men klarte ikke å straffe Kåffa mer, til tross for at det kom et par stygge feil også seinere i kampen.

– Vi ser ganske bra ut, men så må vi luke bort de greiene der for det blir vi straffa for mot bedre motstand. Lyn hadde ikke nok kvalitet til å gjøre det, men se til Bodø og Molde, så kan det bli stygt om vi holder på sånn, sier Nunez.

Treneren er naturlig nok helt enig i dette, men er samtidig godt fornøyd med den sesongoppkjøringa laget har lagt bak seg.

– Vi er i rute, absolutt. Gjennomgående bra oppkjøring. Masse bra som har vært levert, også resultatmessig. Lillestrøm var en ordentlig realitetssjekk, og så har vi vært gjennom både dødballkraft, tunge lag i Fredrikstad, og vi har kjent på de smale 4-3-3-laga. Nå orker jeg ikke å vente mer, jeg er så lei pre sesason, og trening nå. Nå er det greit å komme i gang, det blir deilig, avslutter KFUM-treneren.