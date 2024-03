Duket for finale med historisk sus: – Gøy at turneringen blir satt pris på

I vinter har den aller første turneringen av Obos Supercup blitt arrangert, i et forsøk på å gjøre en lang oppkjøring litt mindre kjedelig for spillerne og litt mer spennende for fans og de rundt klubbene. Fredag kulminerer det hele i en finale i Vallhall, der arrangørklubben Skeid kan bli en historisk vinner.

– Det hadde vært artig å vinne turneringen når man først er i finale, men jeg synes faktisk det er morsommere at vi faktisk har klart å arrangere denne turneringen og at vi har fått så gode tilbakemeldinger. Det hadde jeg synes selv om Skeid ikke hadde gått til finalen også, da det er skikkelig gøy at turneringen har satt seg, og at spillere og trenere både har tatt det på alvor og synes det er kjekt å være med, forteller daglig leder Daniel Holmeide Strand i Skeid til Dagsavisen.

Mer spennende oppkjøring

Sammen med daglig leder-kollega Mats Thyli i Grorud har Osloklubbene stått bak både idé, planlegging og gjennomføring av årets vinterturnering, som må sies å ha vært en braksuksess.

– Vi var på jakt etter noe som kunne gjøre oppkjøringen litt mer spennende, og ta det sportslige ett knepp opp fra vanlige treningskamper. Vi som ser på kan kanskje synes oppkjøringskampene er litt kjedelige, men spillerne går gjennom 10-12 treningskamper hver oppkjøring gjennom en hel karriere med fysisk trening og mange kjedelige kamper i kaldt og surt vær. Det er tyngst for dem, så vi ønsket å gi dem en liten gulrot og noe ekstra som kan gjøre oppkjøringen litt kjekkere, forteller Thyli.

Basert på tilbakemeldinger de har fått fra spillere, trenere og andre som har vært involvert i årets turnering, virker det som Obos Supercup er noe som har blitt satt pris på.

– Det tok litt tid før spillerne i Skeid skjønte poenget med turneringen. Jeg tror det var først etter kampen vi hadde i runde to at Bendik Rise forsto at vi faktisk spilte om poeng, så det har nok tatt litt tid å jobbe inn konseptet. Det beste bildet jeg har på at turneringen faktisk har fungert var da jeg var i LSK-hallen også gruppespillsfinalen mellom Frigg og Oppsal. Der jublet Frigg som om de vant en ordentlig turneringsseier, mens Oppsal lå strødd i gresset. Den effekten får du ikke en treningskamp, sier Holmeide Strand.

Grorud og Skeid er initiativtakere bak Obos Supercup, og både Mats Thyli (t.v.) og Daniel Holmeide Strand er fornøyd med årets gjennomføring. (Pål Karstensen)

Reprise fra cupfinalen 1965

Nå er Frigg fremme i finale, etter å ha imponert stort og scoret flest mål i turneringen, som spilles fredag klokken 19.30 i Vallhall. Det blir en reprise på NM-finalen i 1965, da det måtte tre kamper til for å avgjøre at Skeid ble norgesmestere den gangen. Det blir det ikke nå, med ekstra omganger på fem minutter og en straffekonk til slutt om det blir nødvendig.

– Det er vel liten sjanse for at disse to klubbene møtes i en ny NM-finale, så jeg tror det blir en finale som vekker mange minner hos Oslopatrioter. Jeg vet om mange som var med på den finalen som kommer for å se på, og det er kult med en finale som har litt historisk sus. Jeg vet at Vilde og trenerteamet har vært veldig opptatt av utvikling og progresjon i hverdagen, mens jeg i bakgrunn har vært mest opptatt av å vinne. Så det er klart det er prestisje å vinne den første utgaven, forteller Holmeide Strand.

Også Thyli skulle mer enn gjerne deltatt i finalen. Grorud røk imidlertid ut i siste gruppespillskamp, i det som var en ren finale mot Ull/Kisa i kampen om semifinalebillett.

– Vi er en skuffet gjeng på Grorud som ville til finale. Vi hadde alt i våre hender før Kisa-kampen, men greide det ikke, og det var en liten oppvekker. (Andreas) Alrek har innført konsekvenser i tap på trening med straffeløping og sånt nå, og har gått og sparket litt i grusen ukene etter det tapet. Vi kjente litt på det tapet, men inn mot seriestart kan det ha vært bra for å skru til litt ekstra, forteller Thyli.

Som arrangørklubb har daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand, naturligvis veldig lyst på å beholde trofeet etter fredagens finale mot Frigg. (Pål Karstensen)

Vil bygge partnernettverk

Men det er ikke bare det sportslige som har vært viktig for Oslofotball-duoen.

– Til å være en så stor by med så mange bedrifter som det Oslo har, er sponsormarkedet egentlig ganske liten. Ingen av Oslolagene klarer å være sterke nok alene, og derfor ønsker vi også å bygge et partnernettverk for lagene som er med i turneringen for å skape merverdier. Det er krevende å gjøre alene, men i fellesskap kan vi klare å bygge en møtebørs der klubbene kan samarbeide og dra veksler på hverandre, sier Holmeide Strand.

Med unntak av Vålerenga, har hovedstadslag i stor grad stilt med de dårligste forutsetningene i norsk toppfotball, mener Thyli, som sier at dette forhåpentligvis kan være med på å løsne litt av det.

– Det som ligger av muligheter på sponsorsiden er selvsagt også en viktig del av Obos Supercup for klubbenes del, og noe vi ønsker å utnytte. Historisk sett har det vært tungt for Oslolag i norsk toppfotball, så får vi se hva Kåffa klarer nå, også skal Lyn få brynt seg på Obosligaen. Kåffa har gjort det fantastisk med å rykke opp til Eliteserien, men vi som Osloklubber er såpass små hver for oss at vi er nødt til å samarbeide for å generere flere inntekter og mer interesse, forteller Grorud-sjefen.

Har kommet for å bli

Derfor ønsker de også å både fortsette med turneringen, men også utvide den med enda flere lag.

– Basert på tilbakemeldingene og at vi har med oss en veldig ålreit generalsponsor i Obos som er veldig positive, kommer turneringen til å bestå. Obos har gjort oss økonomisk i stand til å gjennomføre, ved at de har dekket premiene, betalt for dommerne og finalearenaen og gjort det her mulig, sier Holmeide Strand som sier at de skal ha evaluering etter turneringen og allerede i løpet av våren vil sette påmeldingsfrist for neste års turnering.

– Vi og Grorud er enige i at selv om det kan hende en av oss slumper til og rykker opp igjen, vil klubbene fortsatt stå som arrangør uavhengig av nivået til A-laget. Interessen for det markedsmessige i et forretningsnettverk, og en partnerpool som kan skape aktivitet er stor for både Skeid og Grorud selv om man selv ikke skulle delta med eget lag, sier Skeid-sjefen.

Dette trofeet skal Skeid og Frigg kjempe om fredag kveld. Trofeet er laget av resirkulert fiskegarn, og skal være en vandrepokal. (Pål Karstensen)

Blir trolig utvidet neste år

Lag vi trolig heller ikke får se er Oslos nåværende topplag Vålerenga, Lyn og KFUM Oslo.

– Alle de er lag som har lagt inn planer om utenlandsopphold hvert år, og de har som regel også andre planer for sine oppkjøringskamper. I tillegg eksisterer det planer om en egen vinteroppkjøringsturnering for lag i Eliteserien og Obosligaen. De vil derfor aldri stabilt ha tid eller mulighet til å delta, sier Holmeide Strand og fortsetter:

– Vi har allerede fått henvendelser fra et par klubber som har lurt på hvorfor de ikke ble invitert i år. Det er tydelig at de svarene vi fikk da vi inviterte trolig ikke har vært godt nok forankret i egen klubb, og derfor har vi fått mange som sier at de er nysgerrige på å bli med til neste år, sier Skeid-lederen.

Dermed går det mot en utvidelse, og gjerne et litt endret turneringsformat neste vinter.

– Alle som har vært med i år tror vi vil være med også neste år. Så er det en del klubber vi gjerne tar med neste gang, slik som Kjelsås og Strømmen. I tillegg har vi klubber som Eik Tønsberg, Ørn Horten, Hønefoss, Kvik Halden og Follo som er interesserte og mange potensielle klubber som kan være med. Vi har nok plass til en 20 klubber uten at vi får terminlistetrøbbel, men da må vi nok se på et litt annet format med flere grupper og et annet sluttspillstre, avslutter Holmeide Strand.

