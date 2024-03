Ola Kamara klar for Vålerenga

Kamara kommer fra den svenske toppklubben Häcken.

– Jeg er veldig revansjesugen, føler meg bra og er utrolig motivert for å komme hjem. Forhåpentligvis kan jeg bidra med mål, men jeg skal også sørge for samhold, at vi vinner, og at vi kommer oss tilbake til Eliteserien, sier Kamara.

Kamara har vært verden rundt i sin karriere. I Norge har han spilt for Stabæk, Hønefoss, Strømsgodset og Molde. Nå venter Vålerenga som rykket ned til 1. divisjon i fjor.

– Det aller viktigste er at Ola er ekstremt motivert. Da vi snakket med ham, var han klar på at han hadde utrolig lyst å komme til Vålerenga, og han har veldig lyst til å vise at han duger. Han har lyst til å vise det på norsk jord, og han har lyst til å vise det for nettopp Vålerenga, sier VIF-trener Geir Bakke.