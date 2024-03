VIF-kapteinen: - Vi ser sterkere ut enn i fjor

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Fra 0–1 ved pause til 3–1 over Stabæk gjenspeilet humøret til Vålerenga etter serieåpningen.

– Vi fikk et flashback fra i fjor da de også tok ledelsen mot oss og ledet til pause. Men nå følte vi trygge på at vi skulle snu det. Og da vi fikk det første målet tidlig etter pause, var det gjort, sier kaptein Janni Thomsen til Dagsavisen.

Lexerød: – Min feil

Hun feiret sammen med spillerne foran det fåtallige og frosne publikummet, men prestasjonen etter pause varmet.

– Vi kommer svakt i gang fordi vi sliter litt mot det høye presset fra Stabæk. Så blir vi litt passive.- Men vi justerte mye etter en halvtime og derfra og inn var vi klart best, sier den danske flankespilleren.

Hun får støtte av trener Nils Lexerød, som likevel var overrasket over den svake starten.

– Vi ser jo litt paralysert ut og det må jeg ta på min kappe. For det må ha vært noe mentalt. Men så tar vi jo helt over etter en halvtime, sier Lexerød til Dagsavisen.

Fram og tilbake som spiss

– Ved å sette Elise Thorsnes fram som spiss?

– Jeg har jo sagt til dere at vi vil se Elise både som spiss og stopper i år. Nå brukte vi henne som spiss i slutten av første og begynnelsen av andre omgang. Og hun fikk jo en målgivende, så det var effektivt, sier Lexerød.

Janni Thomsen kom også på scoringslista med en knallperle.

– Jeg prøve og prøvde og prøvde, og da måtte den jo sitte til slutt, sier dansken, mens seiersbrølet gjaller i garderoben bak henne.

Ny lang pause

Fordi det er mesterliga for Brann den neste uka, er kampen mot dem i andre serierunde utsatt til juli. Deretter er det landskamppause, noe som betyr at det nesten er en måned til neste seriekamp for VIF.

– Det er jo litt komisk. Det blir en ny preseason vi skal gjennom, sier Thomsen, som understreker hun er glad for at Brann faktisk er i mesterligaen.

Brann tapte sin åpningskamp mot LSK Kvinner lørdag, men spiller kvartfinale i mesterligaen mot Barcelona i Bergen onsdag.

Vålerenga hadde fire seriedebutanter fra start:

Keeper Tove Enblom, som var i den svenske VM-troppen i fjor, Iselin Sandnes Olsen på venstre back, Sædis Heidarsdottir på venstre flanke og Emma Stølen Godø på midtbanen.

– De kommer inn med veldig gode egenskaper og gjør oss til et bedre lag, er attesten fra kapteinen.

