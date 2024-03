Vålerenga startet med baklengs før de fant kruttet

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Dermed hanket Vålerenga inn sesongens tre første poeng i den forsinkede serieåpningen. Kampen lørdag ble utsatt på grunn av snøkaoset.

Og da er allerede tre poeng foran Brann på tabellen.

På en iskald Intility med null grader fikk vi i hvert fall varmen etter pause da Vålerenga skjøt og scoret fra alle vinkler. I tillegg til scoringene hadde to skudd i metallet.

Gjorde det motsatte

– Vi skulle gå hardt ut av startblokkene, men gjorde det motsatte. Men det er viktigst å lede til slutt, sier VIF-trener Nils Lexerød etter årets første seriepoeng.

Begge lag startet med samme ellever som skulle spilt lørdag, Vålerenga med fire nysigneringer i laget, og noen av dem fikk kjørt seg fra start.

For sesongens første baklengs kom sjokkerende nok etter bare tre minutter, en liten marerittstart for VIFs nye svenske keeper, Tove Enblom. Men hun kan ikke lastet scoringen, heller forsvaret foran henne der Michaela Kovacs sendte en klarering rett til Melissa Bjånesøy, som sendte ballen klokt videre til Stabæks spydspiss Iris Omarsdottir, som scoret sju mål i ligaen i fjor.

Via hanskene til Enblom gikk ballen i mål til det som ble sesongens første seriescoring på Intility Arena.

Vålerenga kom i gang etter pause på Intility. (Lise Åserud/NTB)

Kunne ledet mer

Den islandske jenta scoret også i fjor mot VIF på Intility. Og Stabæks nye trener-ringrev, Janne Jönsson, kunne ikke fått en bedre start som hovedtrener for et kvinnelag.

Og han kunne glede seg over fortsettelsen også. Stabæk utfordret bakrommet til Vålerenga, og det blå forsvaret virket ikke trygge.

Et volleyskudd havnet på nettaket etter et nytt godt Stabæk-angrep, som feilaktig ble avblåst for offside.

Og etter 28 minutter måtte Tove Enblom ut i full strekk for å slå et skudd fra Melissa Bjånesøy til corner.

Hva skjedde med VIF? Kampbildet minnet veldig om fjorårets første oppgjør der Stabæk ledet 1–0 til pause, men sprakk etter hvilen. Skulle det gjenta seg? Svaret var ja.

Da kampen snudde

Etter en drøy halvtime kom Vålerengas første store sjanse da Emilie Stølen Godø krasjet med stolpen da hun prøvde å nå innlegget fra Sædis Heidarsdottir.

To minutter senere kom hun enda nærmere, men hodestussen hennes strøk stolpen på utsida. Endelig var Vålerenga i gang etter en nølende start.

Karina Sævik regisserte neste VIF-angrep som Linn Vickius sendte rett i keeper. Og minuttet etterpå var det Olaug Tvedten som smalt ballen rett utenfor bortre stolpe. I løpet av fem minutter hadde Vålerenga skapt flere sjanser enn den første halvtimen.

Karina Sævik scorer på Stabæks keeper Sunniva Skoglund. (Lise Åserud/NTB)

Thorsnes fram som spiss

Men det ble ikke scoringer. Og hva gjør man da?

VIF-trener Nils Lexerød tok grep og sendte Elise Thorsnes opp som spiss mens Linn Vickius gikk ned som midtstopper. Hvor Thorsnes skal spille blir det neppe mindre diskusjon om internt. For hun avsluttet kampen som midtstopper igjen.

Men Vålerenga tok med seg kampbildet fra det siste kvarteret inn i 2. omgangen.

Og da skjedde det samme som i fjor. Da det først løsnet, kom skredet. De to første målene kom i løpet av tre minutter.

Sju minutter var spilt da Thea Bjelde fikk drømmetreff og Stabæk-keeper Sunniva Skoglund hørte bare susen.

Så var det Karina Sævik som vakkert ble spilt fri og scoret sikkert alene med keeper.

VIFs nye lagkaptein Janni Thomsen hadde hatt et skudd i tverrliggeren og etter 68 minutter fikk også hun tilslaget hun trengte.

Da var det fyrverkeri for de 318 registrerte tilskuerne denne kvelden. Og kvelden endte slik alle regnet med. En solid hjemmeseier.

Ufrivillig pause

Men hvorfor tok det en halvtime før de kom i gang? Det skal Nils Lexerød finne ut av. Han har faktisk nesten en måned på seg.

Ettersom Vålerengas neste kamp mot Brann er utsatt på grunn av mesterligaspill, må Vålerenga vente helt til 13. april for å jakte sine nye seriepoeng. Da er det nyopprykkede Kolbotn som kommer til Intility.

---

FAKTA

Toppserien kvinner, 1. serierunde mandag:

Vålerenga – Stabæk 3–1 (0–1)

Intility Arena: 318 tilskuere.

Mål: 0–1 Iris Omarsdottir (3), 1–1 Thea Bjelde (52), 2–1 Karina Sævik (55), 3–1 Janni Thomsen (68)

Dommer: Emilie Rodahl Torkelsen, Asker.

---

