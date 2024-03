Vålerenga fortsatt på spillerjakt: – Jobber med et par nye brikker

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Etter at Vålerenga valgte å signere prøvespillerne de hadde med seg til Marbella er laget nå oppe i fire nykommere denne sesongen, i Mees Rijks, Obasi Onyebuchi, Nathan Idumba og Brice Ambina.

– Vi jobber fortsatt med et par brikker, men om vi får landet dem eller ikke vet vi ikke. Vi har hatt en klar plan fra dag én om hvordan vi ønsket at spillerstallen skulle se ut, også skulle vi gjerne hatt på plass noen brikker tidligere enn det vi har klart å få til, sier VIF-trener Petter Myhre til Dagsavisen.

Les flere saker om Vålerenga her

– Vanskeligere enn vi hadde håpet

Han er ganske klar på Vålerenga har funnet det langt vanskeligere å forsterke laget enn de hadde håpet.

– Det er litt sånn fotballen er, siden det ikke er vi som sitter med begge henda på rattet. Økonomien vår og det faktum at vi mistet mange spillere ut samtidig har gjort det overgangsvinduet her langt vanskeligere enn det vi hadde håpet på, forteller Myhre.

Laget skal fortsatt ha inn en spiss til, pluss trolig en forsvarsspiller for å gi bedre dekning defensivt.

– Vi ser fortsatt etter forsterkninger i enkelte posisjoner, da vi må ha dobbel dekning på alle plasser. Det gjelder på grunn av skader og suspensjoner, og at vi da må ha gode nok spillere i backup. I tillegg må vi kunne matche hverandre ordentlig på trening. Kvaliteten på trening må ha eliteserienivå, og da trenger vi mer erfaring og rutine inn på treningsfeltet, sier VIF-trener Petter Myhre til Dagsavisen.

Vålerengas spillerstall begynner å ta form, men fortsatt jaktes det forsterkninger (Oskar Wikestad)

Les også: Hyggelig gjensyn med Intility for VIF: – Godt å få en bedre opplevelse (+)

Jobber på med nye spillere

Foreløpig har mye av den erfaringen og rutinen kommet i form av assistentene Jan Frode Nornes og Trond Fredriksen, som ofte har spilt midtstoppere på trening for å dekke opp på stor bane.

– Heldigvis er de ikke tilgjengelig for seriespill, slik at vi slipper å vurdere deres prestasjoner, sier Myhre og ler før han fortsetter:

– Ære være alle unggutta og juniorene som har vært med oss på trening som er veldig gode. Det drives veldig godt i klubben og det talentarbeidet skal vi fortsette med, men når vi har sju-åtte ni juniorspillere på trening hver dag gjør det noe med kvaliteten. Du ser ofte på lagenes benker hvor god kvaliteten på stallen er, og vi har mye ungt og lovende på benken. Det er deilig det, men vi trenger nok spillere med topp kvalitet også der, sier han.

Derfor jobbes det nå ufortrødent videre med spillerlogistikken.

– Vi fortsetter ned den veien vi har staket ut, så får vi se om vi klarer å lande noen spillere til før overgangsvinduet stenger, forteller Myhre.

Les også: Vålerenga snudde til kalasseier og fikk trampeklapp mot Sarpsborg (+)

Skryter av nykommerne

Brice Ambina får skryt for sin inntreden i VIF-laget (Oskar Wikestad)

Etter kampen mot Sarpsborg uttalte Henrik Bjørdal at det også for spillerne har vært litt frustrerende med så få spillere på trening at de ikke har kunnet spille 11 mot 11, mens de jobber med den nye spillestilen.

– Samtidig er det ikke vi spillerne som kjøper inn nye spillere, så det har ikke vært så mye vi har kunnet gjøre i den situasjonen her heller. Så vi har hatt fokus på de spillerne som har vært her og det vi kan gjøre noe med på treningsfeltet. Humøret har vært bra i gruppa, og vi har gjort det så godt vi kan ut fra de forutsetningene vi har, men det er klart at det hjelper på at vi har signert et par nye spillere nå, sier Bjørdal.

Han gir både Idumba og Ambina gode skussmål, og mener at de bare vil bli bedre og bedre.

– Begge har gjort et godt inntrykk helt fra start egentlig. Du ser at det er to gode spillere, og at selv om de kanskje ikke er helt ferdigutviklede, ser du fort at de har spilt fotball på et ganske høyt nivå tidligere. Mot Sarpsborg synes jeg begge gjør en god kamp, og det tar selvsagt litt tid for dem å komme inn i en ny spillestil og en ny spillergruppe, men det vi så av dem i dag var det beste jeg har sett. Det lover bra for fortsettelsen, mener visekapteinen.

Henrik Bjørdal (8) skryter av nykommerne Nathan Idumba og Brice Ambina etter oppholdet på Marbella og treningsuka her hjemme i Norge (Oskar Wikestad)

Sjekk Vålerengas resterende treningskamper her

Les også: VIF bekrefter signeringene av prøvespillerne fra afrikansk fotball

Les også: Slik vurderer VIF-trenerne prøvespillerne: – Begge gjorde en god figur (+)