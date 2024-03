Hyggelig gjensyn med Intility for VIF: – Godt å få en bedre opplevelse

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Fjoråret var et eneste stort sorgens kapittel for Vålerenga som endte med nedrykk, i stor grad takket være prestasjonene på eget gress. Ingen i landets øverste divisjoner var dårligere enn Vålerenga på hjemmebane, der alt også kulminerte med nedrykket mot Kristiansund.

Siden har banen vært vinterstengt, før laget returnerte på treningsfeltet tidligere i uka. Da årets første kamp ble sparket i gang, gikk det heller ikke lang tid før årets første baklengsmål kom, men heldigvis snudde Vålerenga til en komfortabel seier over Sarpsborg med tidvis glimrende angrepsspill.

– Det var godt å være tilbake på Intility, da det er noe helt annet å spille og trene her ute enn inne i Vallhall. Forrige gang vi var her var det ikke så kjekt, så det var godt å få en god opplevelse og spille mye bra fotball og score en del mål. Det gjorde godt å få en langt bedre opplevelse enn sist, forteller Henrik Bjørdal til Dagsavisen etter 5-3-seieren over Sarpsborg.

Vålerenga-fansen var tilbake på Intility for første gang siden nedrykket, og de nærmere 550 tilskuerne som møtte opp var nok langt mer fornøyd denne gang. (Oskar Wikestad)

11 mål for VIF i Intility-returen

Bjørdal leverte selv både mål og målgivende i målfesten, som også overgikk damenes kamp i antallet scoringer tidligere på dagen. Damelaget vant 6-1 i sin retur til Intility, slik at de to VIF-lagene til sammen scoret elleve mål på samme dag.

– Det er kanskje litt dumt å si det når du scorer fem mål, men jeg sitter litt med følelsen av at vi burde ha skapt enda flere store sjanser og scoret enda flere mål da vi kommer såpass mange ganger i de situasjonene vi gjør i dag. Men når du scorer fem er det vanskelig å be om så mye mer, sier Bjørdal.

Både Bjørdal og trener Petter Myhre synes det var en god gjennomkjøring.

– Vi viser mye god angrepsfotball i dag, scorer fem fine mål, og har sjansen til å score enda flere. Med unntak av de første 10-12 minuttene, da vi sliter litt med det lave presset vårt og slipper til en del sjanser og deres første mål, synes jeg vi har god kontroll på kampen. Det er godt å se, sier Myhre.

Fornøyd med variasjonen

Sarpsborg kom best i gang, og skapte flere store sjanser og scoret et tidlig mål. Hadde det ikke vært for flere kvalitetsredninger kunne Vålerenga vært under med flere mål tidlig, men etter et kvarters tid spiser Vålerenga seg inn i kampen og har etter det ganske god kontroll.

Sarpsborg ga fra seg veldig mye rom på kantene, noe spesielt Daniel Håkans og Simen Juklerød var flinke til å utnytte, og det ga grobunn for de mange sjansene VIF skapte. Så også det første målet som kom som følge av flott vending av spillet ut til Håkans som la tilbake til Bjørdal, som skjøt via en spiller og i mål.

Christian Borchgrevink kom inn etter litt over timen spilt, og sto for dagens prestasjon da han banket ballen i krysset, og fikk fortjent hyllest av de fremmøtte. (Oskar Wikestad)

Bjørdal hadde så målgivende til Mees Rijks som snudde kampen, før Daniel Håkans ti minutter etter pausen scoret alene med keeper. Christian Borchgrevink leverte en praktscoring i vinkelen, før Filip Thorvaldsen scoret Vålerengas femte mål da han igjen viste gode dribleferdigheter.

– Sarpsborg er et bra lag, som jeg tror vil havne på øvre halvdel av Eliteserien. Når de får skrudd ting riktig sammen kan de slå alle, men i dag ga de oss veldig mye rom som vi var flinke til å utnytte. Vi var også flinke til å variere mellom å bruke bredden, spille inne sentralt og spille gjennom i bakrom. I tillegg var det deilig med en kamp der vi kunne diktere spillet på motstanderens banehalvdel, forteller Myhre.

– Har vært litt frusterende

Begge sier at det ikke er noen grunn til å ta av etter en god kamp der laget scorer mange mål, men det faktum at Vålerenga nå faktisk har hatt en del økter 11 mot 11 gjør at laget er i fremgang.

– Vi spilte 11 mot 11 på trening for første gang 24. februar, og da hadde vi fem prøvespillere med på trening. Det sier seg selv at du blir god til det du gjør, så det har vært en veldig strek i regningen at det skulle ta så lang tid før vi kunne spille på stor bane. Spillerne har tatt den utfordringen på strak arm og stått i det. Det er fort gjort å tenke litt hva er dette for noe når det går så lang tid, men jeg synes de har vært enormt positive, sier trener Myhre.

– Det har vært litt frusterende at vi ikke har hatt så mange spillere på trening, og spesielt når du prøver å spille inn en ny spillestil. Det krever at du spiller mye 11 mot 11, for de relasjonene du trenger ute på banen klarer du ikke å gjenskape sju mot sju som vi har gjort en del av, sier Bjørdal og fortsetter:

– Det er klart det hjelper at vi har trent mer 11 mot 11. Så skal vi ikke ta helt av heller, selv om vi har spilt én bra kamp, men det er klar fremgang. I dag møter vi et lag som står litt høyere, der vi klarer å straffe dem. For oss var det klar årsbeste, og det var mye som så bra ut, avslutter Bjørdal.

Daniel Håkans fikk veldig mye rom å boltre seg i, og leverte en meget god forestilling mot Sarpsborg. (Oskar Wikestad)

