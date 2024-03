Prøvespillerne er fortsatt i Vålerenga: - De er interessante og trives med oss

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Mandag hadde Vålerenga sin første trening på Intility Arena dette året, og ute på plastplenen så vi blant andre de to prøvespillerne som fikk sin debut på treningsleiren i Marbella i forrige uke.

Midtstopper Nathan Fasika Idumba fra Kongo og midtbanespilleren Brice Ambina fra Kamerun var begge i aksjon på feltet.

Men ingen av dem er signert ennå.

Gode samtaler

– Nei, dette er et vanskelig puslespill, men vi valgte å ta dem med hit. Det er gode samtaler mellom klubbene, det er det jeg vet, sier hovedtrener Geir Bakke til Dagsavisen.

Han er fornøyd med det han så av dem under trening og kamp i Spania. Begge spilte i 0–3 tapet for Brann, der Idumba ble utvist etter to gule kort.

– Begge gjorde en god figur på treningene i Marbella og de trives veldig godt i spillergruppa. De ønsker seg noe nytt i karrierene sine og de ønsker seg til Europa. Så får vi se hva de synes etter den første treningsøkta i kulda her, sier Bakke.

Prøvespiller Fidel Brice Ambina på årets første VIF-trening på Intility (Pål Karstensen)

Ble skadet

I tillegg hadde kantspilleren VIF allerede har signert, nigerianske Obasi Onyebuchi, sin første trening på Vålerengas hjemmebane.

Men han måtte gå av treningen underveis med en liten ankelskade og kunne ikke snakke med Dagsavisen.

– Han fikk en liten smell på treningen i Vallhall søndag, sier Geir Bakke.

Vålerenga mangler fortsatt spillere. På mandagens trening var begge assistenttrenerne Jan-Frode Nornes og Trond Fredriksen midtstoppere på laget med gule vester. Det fordi midtstopper Aaron Kiil Olsen også er ute med skade.

Han fikk en strekk på den første treningen i Marbella som fortsatt sitter i.

Vålerenga møter Sarpsborg 08 i neste treningskamp, den spilles på Intility lørdag klokka 16.00.

Mandag var det første VIF-samling på Intility Arena i 2024 (Pål Karstensen)





---

FAKTA

Vålerengas gjenstående treningskamper:

Lørdag 9. mars kl. 16.00: Vålerenga – Sarpsborg (Intility)

Søndag 17. mars kl. 14.00: Vålerenga – Tromsø (Intility)

Tirsdag 26. mars kl. 16.30: AIK – Vålerenga (Friends Arena)

---

