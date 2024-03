Her skulle det spilles eliteseriekamp 2. april: Flyttes

– Den strenge vinteren har gjort det umulig å rekke serieåpningen her oppe.

Det melder Thor-Erik Stenberg i KFUM Fotball på klubbens nettside søndag. Der varsler Osloklubben at deres aller første og historiske kamp i Eliteserien, må flyttes vekk fra lagets hjemmebane på Ekeberg, og til Vålerengas hjemmebane Intility på Valle.

Det har vært mye usikkerhet og tvil om hvor KFUMs hjemmekamper skulle spilles, etter at klubben rykket opp fra OBOS-ligaen i fjor høst. KFUM Arena på Ekeberg har vært hjemmebanen til klubben i påvente av et skikkelig stadion, som etter planen skal bygges på nabotomta, rett over Ekebergveien.

Ingen luksus

Nå er forholdene blant annet som følger:

Spillerne må skifte i garderober inne i KFUM-hallen, og krysse den trafikkerte Ekebergveien på vei til banen.

«Stadion» har svært små tribuner, og bare på langsidene.

Det var, etter hva Dagsavisen kunne observere lørdag, ingen storskjerm eller for den saks skyld stadionur, noe sted.

Ikke noe medietårn.

Bak den ene kortsida er det ingenting, bak den andre en gigantisk snøhaug dekket med brukt gummigranulat.

Dermed er det mye som gjenstår før Eliteserien kan starte på Ekebergsletta. Ifølge KFUM skal det bygges tribuner rundt hele kunstgressmatta, med totalt 3300 sitteplasser. Det skal være hovedtribune under tak. Nye lysmaster og nytt medietårn skal også på plass. Og det er altså under en måned til seriestart.

Daglig leder Thor-Erik Stenberg i KFUM Oslo har ikke mer enn tiden og veien for å få gjort klart Kåffas stadion på Ekeberg til en eliteseriearena foran årets sesong. (Pål Karstensen)

– Vi har fortsatt et mål om at den andre hjemmekampen mot Strømsgodset, blir her, men det gjenstår å se. Vi hadde jo helst sett at duellen mellom Isnes og Johs fant sted her oppe på Ekeberg, uttaler Stenberg til «Kåffa.no».

For ordens skyld: Isnes er Jørgen Isnes, tidligere Kåffa-trener som nå er sjef i Strømsgodset, mens Johs er Johannes Moesgaard, hovedtrener i KFUM i dag.

LES OGSÅ: Disse forsikringene kan du droppe - hvis du må

Gode minner fra Intility

Søndag ble det altså klart at første kamp må spilles på Vålerengas stadion Intility. Den banen skal, tross sin tilskuerkapasitet på 16.555, sine tak, kiosker, medietilrettelegging og nye kunstgressmatte, i utgangspunktet bare være vertskap for herrefotball på andre nivå og nedover i 2024. I tillegg til kvinnefotball på øverste nivå, sjølsagt.

Da var det klart. Årets første seriekamp for kameratene spilles 2. april på Vålerenga Stadion, siden Ekeberg ikke blir klar i tide. pic.twitter.com/vVwxJjRxmP — Mehran Amundsen-Ansari (@MehranMerry) March 3, 2024

Intility er til gjengjeld en bane KFUM har massevis av gode minner fra. Sist fra da klubben spilte «hjemmekamp» mot Skeid der, i starten av november, og sikret opprykket til eliteserien.

«Profetene» og resten av Kåffa-publikumet har vært på Intility før. (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

Klubben har ennå ikke åpnet salg av sesongkort, men det skal de, ifølge Kåffa.no, komme tilbake til om kort tid.

LES OGSÅ: Grønt lys for Kåffa på Ekeberg

LES OGSÅ: KFUM knuste Odd: Forvirrer motstanderne

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen