Her har Kåffa mest å jobbe med før eliteseriedebuten: – Må skru på en ny bryter

EKEBERG (Dagsavisen): Det er en ganske stor kontrast fra det å trene i 22–23 grader og strålende sol, til tåkeheimen som har innhyllet KFUM Arena de siste dagene. Minusgradene føles på kroppen, men er heldigvis ikke like mange som før Kåffa reiste til Spania, der de har storkost seg på lagets lengste treningsleir i klubbens historie.

– For oss var det et fantastisk opphold, og det er jo sånn de gangene du er der nede at du ikke vil dra hjem. Det er nydelige forhold, fantastiske baner, kort vei fra hotell til treningsanlegget, maten er bra, du får trent styrke og gjort alt du ønsker med video, lagmøter og hele gruppa er samlet. Det var rett og slett helt strålende. Ingen av oss ville hjem, men det måtte vi. Så sånn er livet, sier Kåffa-trener Johannes Moesgaard og gliser.

Dette jobba Kåffa med i Spania

Som en av få i KFUM Oslo som faktisk kjenner til nivået i Eliteserien, har han sammen med assistent Thomas Holm og sportssjef Daniel Fredheim Holm skreddersydd en oppkjøring slik at spillerne skal bli så godt forberedt på hva som venter dem som overhodet mulig. Der var Marbella-oppholdet en viktig brikke.

– Da vi reiste var det 17 minusgrader og ordentlig kaldt. Da må du bevege deg for å ikke fryse, slik at det blir mer aktivitetsbasert trening enn innholdsbasert trening slik vi ønsker. Derfor var det helt avgjørende å komme oss ned til sola, der du virkelig kan jobbe med detaljer og prate sammen på treningsfeltet uten å fryse fast, sier Moesgaard som forteller litt om hva som var de viktigste tingene Kåffa jobbet med.

– Det gikk mye på avstanden vår i forsvarsspillet, og hvordan vi skal forsvare oss uten å slippe til sjanser hvis vi havner under trykk mot bedre fotballag. Det er det naturlig å tenke at vi kommer til å gjøre i år, og da må vi kunne håndtere det. Samtidig som vi fortsatt må klare å være like effektive når vi vinner ballen til å sette opp de overgangene vi har vært så gode på de siste årene, forklarer Kåffa-treneren og fortsetter:

– Der det nok gjenstår mest er å øve på den forståelsen av at motstanderen kommer til å presse oss jevnt over hele tiden. Der vi i Obosligaen i langt større grad fikk lov til å styre kampene, kommer nå lagene til å hive seg over oss i hver eneste kamp. Hva gjør vi for å ta unna det presset, og hvilke valg tar vi når motstander går fra lavt til høyt press brukte vi mye tid på, for det blir en stor overgang for oss, sier han.

KFUM Oslo-trener Johannes Moesgaard bruker mye tid på å forberede spillerne sine på hva som venter dem i Eliteserien. (Pål Karstensen)

Skreddersydd oppkjøring

Gjennom de siste årene har KFUM Oslo skrudd på mange brytere for å komme dit de er nå, og foran årets sesong i Eliteserien må det skrus på enda flere brytere.

– Det som kommer for oss nå går på intensiteten i kampene, og at spillerne må forstå at de ikke har tid til å hvile i de tre sekundene eller ikke følge med i de to sekundene som du kunne gjøre i Obosligaen. Slapper du av i et brøkdel av et sekund i Eliteserien blir du straffet av kvalitetsspillerne som er på alle lag, forteller Moesgaard.

Derfor har Kåffa også lagt opp treningsøktene, både før, under og spesielt nå etter Marbella-oppholdet på en slik måte at de skal være forberedt på presset, tempoet og alt det nye som møter dem.

– Vi må bruke tiden godt nå i oppkjøringen for å tilpasse spillerne til et nytt nivå, men samtidig må vi være realistiske på hva vi kan, og hvor vi er i læringsprosessen. Nå venter Sarpsborg, Odd og Lillestrøm der vi får en pekepinn på akkurat det, og de kampene er lagt opp for at spillerne skal få seg nok referansesjekker på nivået slik at vi skal unngå å få et temposjokk i starten av sesongen, forklarer Moesgaard.

Blanda drops på skadefronten

Tidligere har KFUM Oslo, både som lag og som enkeltspillere, vært vant til å ha mye ball og få en god del respekt fra lagene de møter i Obosligaen basert på deres prestasjoner i serien de siste årene.

– Det kan vi bare glemme å få nå, og vi må håndtere det at motstanderen kommer til å ha langt mer ball nå enn det vi har vært vant til. Der kommer også mye læring inn for vår del, men vi må minimere den tidsperioden det tar før vi lærer oss hvordan det er å spille i Eliteserien. Vi må vite at vi kan forsvare oss lavt i banen når vi trenger det, og samtidig vite at vi har godt sting i overgangsspillet vårt. Nå prøver vi å lære hvordan vi skal kunne spille motstanderen lave for å bruke det også som et forsvarselementet, da vi er avhengige av å ha mange av disse tingene i bagasjen for å lykkes, forteller Moesgaard.

Det var en god kontingent av spillerne som ikke fikk vært med til Spania, og som behandles for diverse skader. Andreas Gundersen er ute for resten av året, og ellers er det litt blandet nytt for resten av gruppa.

– Johannes Nuñez nærmer seg, og Moussa (Njie) er tilbake og løper på feltet, så det ser bra ut. Jonas Hjort var bra for oss i fjor, og nærmer seg også. (Obilor) Okeke skal til spesialist tirsdag for en hudsykdom, og der tar nok ting litt lengre tid enn vi hadde håpet, sier Kåffa-trenerne og fortsetter:

– Hvis du ser på treningsgruppa vår nå og setter inn de spillerne vi mangler blir det en veldig bra gruppe. For at vi skal utvikle våre spillere og gjøre dem bedre trenger vi en best mulig gruppe, og hvis vi ikke får de spillerne tilbake innen rimelig tid vil det naturligvis gi føringer på om vi trenger å fylle på eller se etter forsterkninger, sier Johannes Moesgaard etter returen fra Kåffa-historiens lengste opphold i solen.

