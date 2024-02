Rijks glad for å være i gang tross forglemmelig debut: – Det vil komme

VALLHALL (Dagsavisen): Mees Rijks ble Vålerengas første signering da han ble presentert mandag denne uka, og etter en uke med mye nytt, fikk nederlenderen sin VIF-debut i treningskampen mot FFK i Vallhall fredag. Det ble en vanskelig kamp for nysigneringen, som ble passet godt på av FFK-forsvaret.

– Det var vanskelige arbeidsforhold på topp der alene, og vanskelig å skape sjanser på egenhånd, men da er det fortsatt viktig at jeg kan bidra i presspillet og de andre tingene jeg kan gjøre for laget. Jeg må også lære meg hvordan vi presser og få bedre relasjoner med spillerne på siste tredel. Jeg er ikke bekymret. Det vil komme, forteller Rijks til Dagsavisen etter VIF-debuten.

Vanskelige arbeidsforhold

Selv om det kanskje ble en forglemmelig debut på banen, setter Rijks veldig stor pris på all støtten han har fått i hans første uke som Vålerenga-spiller.

– Det var veldig kjekt å spille min første kamp for Vålerenga. Selv om det var i arbeidstiden på en fredag, var det veldig mange fans som hadde kommet for å se oss. Det var veldig kjekt å se og jeg er glad for deres støtte. Vi fikk ikke det resultatet vi ønsket oss, men vi er fortsatt i oppkjøringen til sesongen og må jobbe på for å bli bedre på de tingene vi må forbedre, forteller Rijks og fortsetter:

– Jeg trenger litt tid til å bli vant til alt, fra hvordan vi skal spille, hva lagkameratene mine vil at jeg skal gjøre og alt rundt det å flytte til et nytt land og et nytt sted. Når vi får spilt et par kamper til og får trent ordentlig sammen de neste ukene vil de relasjonene bli stadig bedre. Vi er som sagt i oppkjøringen, og jeg har akkurat kommet, så alt vil bare bli bedre fra her, sier VIF-spissen.

Mees Rijks gledet seg over å få sin første kamp i VIF-drakta, og satte pris på alle som kom for å se på han og laget fredag. (Pål Karstensen)

Vålerenga tapte 3-1, etter defensivt rot og mange tapte dueller førte til Fredrikstads tre mål. Petter Strand scoret for VIF på corner, og trener Petter Myhre er enig i at det var vanskelig for Rijks å vise seg fram.

– Det var vanskelig for Mees alene på topp i dag, da vi ikke klarte å flytte opp nok folk rundt han. Det gjorde at det ble en vrien øvelse for han å skape noe særlig, men det blir bedre, sier Myhre og fortsetter:

– Én ting er at vi trener på hvordan vi ønsker at ting skal se ut, men når vi får inn nye spillere skal de også implementeres inn i det. Når vi da ikke får øvd nok på stor bane, tar det litt lenger tid, forteller Myhre.

Gleder seg til Marbella

– Du har kamper som dette der du sliter med å komme deg til sjanser, og kanskje ikke er så involvert som du ønsker å være. Da er det viktig at du fokuserer på de tingene du kan gjøre for lagkameratene dine, som å sette presset fra topp og bidra til å vinne igjen ballen høyt i banen og skape så mye som mulig, sier Rijks.

Nå er det på tide å bytte ut snø, slaps og regn, med bedre værforhold og treningsforhold på Marbella.

– Det blir kjekt å få en tur sammen og bli litt bedre kjent med spillerne og støttapparatet. Litt sol, gode treningsbaner og «bonding» med gutta de neste ukene gleder jeg med vedlig til, sier Rijks og fortsetter:

– Jeg tror disse turene er veldig viktig. Ikke bare for meg som er ny på laget, men også for hele laget etter den sesongen og det som har skjedd i det siste. Vi har mistet en god del spillere, så vi må regruppere litt som et lag og bygge en god gruppedynamikk. Vi har en fin gjeng i garderoben der alle snakker med alle, så det blir kjekt å dra til Marbella. Vi skal utvikle det samholdet og ha det kjekt, sier Rijks.

