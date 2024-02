Bjerke med hat trick da Loket knuste LSK-rekruttene: – Det ser bra ut

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Lokomotiv Oslo hadde en heller skuffende sesong i 2023, der laget kjempet mot nedrykk store deler av sesongen. Laget berget seg til slutt med to gode seire på de to siste kampene, men ny kontrakt ble ikke sikret før i nest siste serierunde. Det var nok ikke det hovedtrener Bjørnar Berge så for seg i sin første sesong som hovedtrener, men nå er den sesongen historie, og en ny på trappene.

Årets sesong er den 25. i rekken for Lokomotiv Oslo, etter at laget så dagens lys tilbake i 1999. Dermed er årets sesong et slags jubileum for laget som har tatt seg fra 8. divisjon til å bli en stabil 3. divisjonsklubb. Knut-Idar Dahlhus har returnert til klubben foran årets sesong, etter ett år i Skedsmo.

I tillegg har klubben hentet Andrius Dolzenko fra Kjelsås og keeper Kasper Ofstad fra Skeid. Med seg på sidelinja har Berge i år fått Erik Udal, som selvsagt også har sin bakgrunn fra Norges Idrettshøyskole (NIH).

Sisteskanse Kasper Ofstad har byttet ut Skeid med spill i Lokomotiv Oslo, og er en av tre forsterkninger for Loket så langt. (Pål Karstensen)

Hat trick på Ulrik Bjerke

NIH-fasilitetene gjør også at Loket er blant de klubbene i Oslo som har hatt best treningshverdag i starten av det nye året, da banen oppe ved Sognsvann alltid er måkt og gjort i stand for bruk. Det har gjort at Lokomotiv Oslo har fått lagt ned et godt stykke treningsarbeid, før de tok fatt på årets treningskamper.

Årets første treningskamp var mot Sprint-Jeløy, og det endte med en 3-0-seier, etter scoringer fra Ulrik Bjerke, Preben Åsland og en prøvespiller. Også mot Ørn-Horten ble det 3-0-seier, og denne gangen scoret Ulrik Bjerke to mål, før Bjørnar Reiten fastsatte sluttresultatet til 3-0 i en sterk seier på Lystlunden.

Etter å ha scoret ett mål i den første kampen, og to i den andre, var det bare naturlig at Ulrik Bjerke lørdag fortsatte progresjonen i Lokets tredje treningskamp for vinteren. Motstanderen var Lillestrøm-rekruttene, og der scoret Ulrik Bjerke like godt hat trick før pause slik at Loket ledet 3-0 etter de første 45 minuttene.

Lokomotiv Oslo går inn i sin 25. sesong etter oppstarten, og er klare for å gjøre en bedre sesong enn i fjor. (Pål Karstensen)

Ubeseiret i jubileumssesongen

Dagens første scoring kom fra like utenfor 16-meteren, på et langskudd som LSK-keeperen nok burde ha reddet. Mål nummer to kom på straffespark, mens hat trick ble fullbyrdet rundt halvtimen spilt da Bjerke fikk gå opp umarkert og stange inn ett strålende innlegg fra Preben Åsland.

I pausen var Loket-spillerne klare på at de ikke måtte slakke av, og holde tempoet oppe selv om kampen i realiteten allerede var avgjort. Det førte til fire nye mål etter hvilen, og på 4-0-scoringen tok Bjerke på seg servitørrollen og spiller Bjørnar Reiten alene med keeper like over timen. Reiten doblet antallet scoringer med sitt 5-1-mål like etterpå, før Kasper Hofstad setter inn 6-1 og fastsetter sluttresultatet til 7-1.

Dermed er Loket ubeseiret så langt denne sesongen, og trener Bjørnar Berge mener ting begynner å se bra ut foran årets sesong for Lokomotiv Oslo. Nå tar laget spillefri etter tre helger på rad med kamper, før laget returnerer til aksjon på KFUM Arena mot Kåffa-rekruttene lørdag 24. februar.

Lokomotiv Oslo-trenerne Bjørnar Berge (t.v.) og Erik Urdal prater til sine spillere i pausen av treningskampen mot LSK-rekruttene. (Pål Karstensen)