Ullern-seier i målfest i OBOS Supercup: - Enveiskjøring

RØABANEN (Dagsavisen): Tomålsseieren var Ullerns første i OBOS Supercup, etter å ha tapt de to første kampene 0-2 for Bærum og 2-3 for Frigg.

Bendik Foss Evensen satte tonen etter bare 41 sekunder og var kampens gigant med to mål og en målgivende. Kanskje dette blir sesongen hvor 2004 – modellen virkelig slår gjennom og får sitt gjennombrudd?

– Bendik leverer en bra kamp. En ting er at han scorer og bidrar offensivt, men han har også utviklet det defensive spillet betydelig. Det er like gledelig. Han er viktig i presset vårt når vi ligger defensivt, og han er solid begge veier, sier trener Alexander Bendiksen til Dagsavisen etter kampen.

– Enveiskjøring

– Hva kan vi forvente oss av Bendik Foss Evensen i år?

– Han kommer til å få mer ansvar. Bendik er ung enda, bare 19 år, men han må lede an og ta større plass og bidra mer verbalt. Også er han jo god til å score mål, så det hjelper. Vi trenger han til å levere i 2024.

Om kampen sier treneren:

– 1. omgang er enveiskjøring. Vi burde ledet med fire–fem til pause, men slipper inn to mål på to halvsjanser. De bytter seg opp og det er mer jevnt i 2. omgang, men Asker skaper lite og det er sterkt av oss å vinne 1-0 i den omgangen. Jeg er fornøyd, sier han.

Kjempestart

Lørdagens kamp ble flyttet fra Ullernbanen til Røabanen som følge av forholdene, med en halvtime tidligere kampstart enn først antatt. Og det så ut som om Asker ikke helt hadde fått med seg endringen på bane, for etter 41 sekunder tok Ullern ledelsen ved Bendik Foss Evensen.

Spissen, en av få som spilte sist sesong og som er med nå, presset Askers keeper Erik Hejer til å gjøre en stor blemme. Målvakten fikk ball på 20 meter, men klarte ikke kontrollere den og mistet den til Ullern – spissen.

Foss Evensen dro av målvakten, men hadde to Asker – spillere som sto og ventet på strek. Ingen problem, tenkte Evensen, og plasserte ballen lekkert i nærmeste hjørne til 1-0.

Ny kjempetabbe og spenning

1-0 ble til 2-0 ti minutter senere. En lang ball i bakrom til Foss Evensen skulle bare klareres av Asker – keeper Hejer, men igjen surret målvakten noe voldsomt. Han løp ut for å plukke ballen, men det så ut som om han plutselig innså at han ikke kunne ta den med hendene siden ballen trillet på utsiden av 16 – -meteren. Foss Evensen dro seg forbi keeperen og sentret på tvers inn mot Jonathan Aarenes, som bredsidet ballen i åpent mål til 2-0.

Asker skapte ny spenning etter halvspilt omgang. Venstreback Erik Kristiansen kom på et sugende løp på venstre og skjøt fra 16 meter. Forsøket ble reddet av Jesper Wold, men på returen dukket Johan Nissen–Lie opp fra to meter og pirket inn 1-2.

Svarte umiddelbart

2-1 sto seg bare i nøyaktig 55 sekunder. Etter avspark gikk Ullern rett i strupen på Asker og fikk betalt. Aarenes kriget til seg ballen ute til høyre og kom seg inn i boks. På bakerste ventet Thomas Støfring og pirket enkelt inn 3-1.

Målfesten fortsatte før pause. Seks minuttene før sidebyttet så Ullern ut til å ha kontroll i bakre rekker, men de surret det til for seg selv. Det gjorde at Nissen–Lie kom alene med keeper og var kontant da han banket den i nærmeste hjørne.

Dermed gikk lagene til pause på 3-2, i en omgang der Ullern fikk betalt for å stå høyt og der de skapte mange store sjanser.

Avgjørende sistescoring

Den andre omgangen ble langt mer sjansefattig, og det skjedde i det store og hele lite de første 42 minuttene av omgangen. Så kom den avgjørende og forløsende sjette scoringen, som tilhørte Ullern. Og nok en gang var det Foss Evensen:

Asker trillet ball på egen halvdel, men surret det til da de prøvde å spille seg ut bakfra. Ullern straffet gjestene nådeløst da Foss Evensen kom alene med keeper og dro lekkert av Hejer. Med venstrefoten bare sentret han inn 4-2.

Dermed tok Ullern sine tre første poeng i OBOS Supercup. De møter Oppsal borte i neste runde. Den kampen spilles lørdag 17. klokken 12.

---

Kampfakta

Ullern – Asker 4-2 (3-2)

OBOS Supercup, Røabanen, 100 tilskuere

Mål: 1-0 Bendik Foss Evensen (1), 2-0 Jonathan Aarenes (10), 2-1 Johan Nissen–Lie (22), 3-1 Thomas Støfring (24), 3-2 Nissen–Lie (39), 4-2 Foss Evensen (87).

---