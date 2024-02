Vålerengas rekordsalg pådro seg beinbrudd etter sju minutter på banen

Det skriver Lille på sine nettsted.

Den serbiske målmaskinen må gjennom en operasjon fredag.

Ilic pådro seg beinbruddet kun en drøy uke etter overgangen fra norsk fotball. 23-åringen ble byttet inn i 2.-omgangen mot Lyon og fikk bare sju minutter på banen før han måtte av med skade igjen.

Da hadde Ilic tre dager før, i kampen mot Clermont Foot, fått sin debut. Også i den kampen ble det med sju minutter for serberen. Som nå må belage seg på å vente en stund før han før mer spilletid.

På overgangsvinduets siste dag ble Ilic solgt fra Vålerenga for en overgangssum som ifølge flere medier var på over 40 millioner kroner. Serberen scoret 12 mål på 16 kamper for Oslo-klubben i fjor høst.