Norges høyest rangerte dommer: - Forferdelig å sitte i VAR-rommet

Rett før jul ble Espen Eskås plukket ut som en av Uefas 33 toppdommere, den eneste fra Norge. Det betyr at han er kandidat til å få dømme i EM-sluttspillet i Tyskland i sommer og fotball-VM i 2026.

– Hadde du spurt meg for et halvt år siden hadde jeg ledd og tenkt det var utopisk. Nå tenker jeg offensivt, det skal være mye stang inn for at det skal la seg gjøre. Vi (teamet mitt) er blitt en kandidat, vi er i posisjon. Det gjør at det er mye motivasjon i treningsarbeidet om dagen, sier Espen Eskås til Dagsavisen i ukens utgave av podkasten Trikkeligaen, der han er gjest.

Ønsker åpenhet

35-åringen representerer Bækkelagets Sportsklub, og han øser av sin erfaring som toppdommer, hvorfor han ble dommer og hva som er de store utfordringene etter at VAR ble innført.

Og han tror alle tjener på at dommerne er mer synlige og aktive i debatten om sine egne roller. Innføringen av VAR mener han øker dette behovet.

– VAR øker horisonten av kritikkverdige situasjoner som kan rettes mot oss. Jeg tror vi som dommerrase er tjent med åpenhet, og prøve å gi mer forståelse av vår hverdag. Mye av kritikken som er rettet mot oss er basert på manglende kunnskap. Folk må få vite mer om bakgrunnen for avgjørelsene vi tar, sier Eskås, som nå forbereder sesongen 2024, først og fremst i Eliteserien.

Men på ganske kort varsel kan han få beskjed om å dømme i Europa også.

– Vi får som regel to ukers varsel, sier han.

Og ja, det er stor forskjell å dømme i Norge sammenlignet med land som Tyrkia og Hellas. Espen Eskås har med seg Jan Erik Engan og Isak Bashevkin som assistentdommere.

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under:

VAR på godt og vondt

Før vi har satt oss ned i studio er vi selvsagt i gang med diskusjonen om innføringen av VAR og supporteropprøret mot det som mange mener dreper spontaniteten i fotball.

Eskås skjønner kritikken og er glad for engasjementet.

– Jeg er først og fremst fotballsupporter, supporter for de følelsene fotball genererer på og utenfor banen. Jeg får kjenne på de følelsene som er på banen, først og fremst. Den euforien som kommer blant spillerne og som forsterkes fra jubelen fra tribunen når et lag scorer et viktig mål, er jo helt magisk å ta del i. Da kan det være litt vondt å ta det bort ved at VAR skal se på situasjonen, sier han.

– Men jeg er jo også der at jeg synes det er greit å gå av banen og vite at jeg ikke har vært med på å påvirke kampresultatet ved en feil avgjørelse. Det er plusser og minuser selvfølgelig.

– Du sitter i VAR-rommet sjøl noen ganger, hvordan er det?

– Det er kanskje dumt å si det høyt, men jeg synes jo det er forferdelig. Jeg er mye mer komfortabel når jeg er på banen. Da er jeg herre over det som skjer. Jeg kan skylde meg selv hvis det går galt. Som VAR-dommer følger du med på hva noen andre gjør. Så skjer det en situasjon, du må se den på nytt og samtidig vet du at det særlig her i Norge har vært ekstremt mye fokus på tidsbruken. Jeg synes det er vanskelig, men det er derfor vi skal bruke enda mer tid foran denne sesongen på å terpe på dette. Jeg tror allerede i år vil se i Norge at vi peiler ut to retninger, de som kommer til å operere mest i VAR-rommet og dømme litt mindre på banen, og motsatt. Det blir litt mer spesialisering, det blir litt som dommer og assistentdommer, sier han.

Spanias Juan Miranda og Gabriel Veiga i dialog med dommer Espen Eskås under finalen i U21-EM. (Tamuna Kulumbegashvili/AP)

Kan ikke være assistent

For han er veldig klar på at forskjellen på hoveddommer og assistentdommerens jobb er større enn det folk er klar over. Det som folk før kalte linjedommer mener han er en egen profesjon.

– Ingen dommere i Eliteserien ville hatt meg som assistentdommer. Det hadde ikke gått bra. Å være assistentdommer på øverste nivå, er helt ekstremt. Ære være dem altså. Det å få med seg hårfine offsider, sidelengs blikkvandring, forstå når ballen blir slått og ta riktig avgjørelse … Det er ekstrem idrett og jeg er ikke trent for det. Det handler om beinhard trening over mange år. Det er lettere for en assistentdommer i Eliteserien og gå inn å være hoveddommer enn det er for meg å gå fra hoveddommer til assistent. Nå kaster jeg jo alle hoveddommerne under bussen her, men det er min klare mening. Det er stor idrett det de driver med, sier han.

– Hvis vi jakter det perfekte kan vel kunstig intelligens overta hele dommerfunksjonen?

– Det kan hende. Men lunsjen blir kjedelige på jobben hvis det ikke hadde vært noen situasjoner å diskutere. Nå tenkte mange at VAR skulle gjøre det kjedeligere, men det motsatte har jo skjedd. Det er blitt enda mer diskusjon. Hvor ligger lista for å gripe inn? VAR har bidratt til å dra diskusjonen enda lenger, sier han.

– Opplever du VAR som et sikkerhetsnett for deg?

– Ja, det er det, men jeg ønsker å være i best posisjon til å ta vurderingene selv. Hvis jeg må ut av banen for å se på en situasjon på skjerm på nytt, så er ikke jeg noe fornøyd, for da har jeg på en måte bomma. Men jeg er fornøyd med at laget fikk den muligheten til å ta det straffesparket som jeg skulle ha gitt dem. Ingen kan klandre meg for det, men jeg klandrer meg selv for at jeg ikke fikk det med meg, sier han.

Sjef på Old Trafford

I desember fikk Eskås oppdraget med å lede Manchester United – Bayern München i mesterligaen på Old Trafford. Hva tenkte han da han sto i spillerslusa da?

– Jeg går ut på banen for å vinne, på lik linje med spilleren. Når jeg har respekt fra 22 spillere og spillere takker for kampen selv om de har tapt, da har jeg vunnet. På Old Trafford visste jeg det allerede i spillerslusa, fordi jeg utstrålte trygghet, han her kan dere ikke kødde med. Men det er jo ikke sånn jeg er som type i det daglige. Du må innta rollen.

– Hvordan forbereder du deg?

– Du må ha med deg hele den mentale verktøykassa ut på banen. Der har jeg kniv, hammer og motorsag og bruker det som er nødvendig. Eller jeg kan opptre som en sykepleier å bli myk og vennlig overfor en mulig skadet spiller. Jeg er ganske utladet etter en slik opplevelse, sier han.

Espen Eskås smiler til HamKams keeper Marcus Sandberg på Lerkendal stadion i fjor. Han vil ha en positiv tone på banen. (Ole Martin Wold/NTB)

En vanskelig regel

Han dømte også finalen i U21-EM mellom England og Spania der han endte opp med å gi fire røde kort, to av dem til trenerne.

– Er det handikap å komme fra Norge?

– Både ja og nei. Det har noen fordeler å være fra en nasjon hvor ligaen er høyt ansett, som England, Tyskland og Spania for å få de beste kampene i Europa. Fordelen min er at Norge sjelden kvalifiserer seg til mesterskap eller norske klubber til mesterliga, så jeg er attraktiv for Uefa fordi jeg kan dømme alle kamper.

– Du får lov til å endre en fotballregel? Hvilken?

– Da ville jeg endret handsregelen slik at det var lettere for alle å forstå for hva som er straffbar hands og ikke. Det diskuteres nå i alle fora for å finne en rød tråd. Jeg skulle ønske vi kunne ta et tydeligere standpunkt på hva som er hands eller ikke.

I podkasten snakker han også om veien fram til å bli internasjonal toppdommer, om hetsen dommere opplever, om Oslolagene han ikke kan dømme og hva som er den verste dommergarderoben i Norge! Han har til og med sin egen podkast: Dommerjævel!

FAKTA

Espen Eskås

Født: 24. juni 1988 (35 år)

Klubb: Bækkelaget SK.

Debuterte som dommer i Eliteserien i september 2015. Dømte cupfinalen 2019.

Fifa-dommer fra 2017.

Som eneste norske dommer plukket ut blant Uefas 33 dommere som kan dømme internasjonale kamper i 2024.

