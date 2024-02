Børven returnerer til Odd

VIF bekreftet torsdag at klubben er enig med Odd om en overgang. I meldingen kommer det fram at Børven har skrevet under en toårig kontrakt med telemarkingene.

Det blir Øystese-guttens tredje opphold i Odd.

32-åringen har vært innom mange klubber både i Norge og i utlandet. Han dro fra Odd til Vålerenga i 2012, og godt spill i hovedstaden ga han mulighet til å oppleve utenlandsdrømmen. Veien gikk da til nederlandske Twente.

Etter noen sesonger der ble han lånt ut til Brann, et opphold som senere ble gjort permanent. Deretter gikk turen tilbake til Skien og Odd, hvor han fant formen igjen.

Etter noen gode sesonger ble Børven hentet til Rosenborg. Der ble han i svært kort tid før han igjen dro utenlands.

Denne gangen gikk veien til Tyrkia og klubbene Ankaragücü og Gaziantep. I 2022 returnerte han til Vålerenga. Fjorårets sesong endte med ett fattig mål og nedrykk.