Krafftak mot fotballkonflikter

Det var flere medieoppslag om voldshendelser, rasisme og slåssing i Oslofotballens aldersbestemte klasser i fjor. Dette er unntakene i en stor bevegelse som i det store bildet fungerer.

Men når de negativene hendelsene oppstår, ønsker klubbene en verktøykasse med tiltak.

Gode opplevelser

Den siste måneden har klubbene Furuset, Haugerud, Klemetsrud, Rustad/Abildsø, Stovner og Årvoll diskutert felles tiltak som kan iverksettes i 2024-sesongen.

– Mange av utfordringene som vi opplever, handler ikke egentlig om fotball, men er deler av større samfunnsproblemer: Ulikhet, marginalisering, voldsbruk, dårlig språk. Men slike problemer slår oftere ut i fotballen enn i mange andre miljøer. Fordi vi engasjerer så veldig mange unge, fordi fotballbanene ofte er hot spot i våre nærmiljøer, og fordi fotball er en kontaktsport med temperatur på banen, og ofte på tribunene også, sier talsmann for de seks klubbene, daglig leder i Haugerud IF, Dag Endal til Dagsavisen.

Også dommerne i ungdomsfotballen har opplevd hets, og klubbene vil snu trenden.

– Dommerne trenger en større verktøykasse. Dagens situasjon er at det er helt legitimt å protestere mot dommeren, det er store fordeler med å «ta et gult kort» i mange situasjoner, det er nærmest risikofritt å bruke tjuvtriks. Holdningen overfor dommere, regler og FairPlay opplever vi er mye mer destruktiv i fotballen enn i mange andre lagidretter, fordi dårlig oppførsel lønner seg, sier Endal.

Dette er noen av tiltakene klubbene nå vil gjennomføre:

Konkrete planer

1. Når terminlistene for 2024-sesongen er klare, vil klubbene gjennomgå dem for å vurdere fellestiltak. Målet er å forebygge at uønskede hendelser oppstår i og rundt kampene.

2. Klubbene vil lage ekstra «festivitas» rundt kamper der deres lag møtes for å skape god stemning. Mulige tiltak: fellestreff for lagene før kamp, mat, kaffe, musikk, innmarsj, speakertjeneste, presentasjon av spillere, premie til «dagens spiller» på hvert lag.

3. Vurdere å bytte kamptidspunkt på det som kan se ut som «risikokamper».

4. Bli enige om prosedyrer som klubbene vil følge hvis det oppstår konflikt eller uønskede hendelser. Målet er å løse konflikter tidligst mulig og på lavest mulig nivå og unngå å måtte belaste fotballkretsen og klubbenes egne tillitsvalgte med arbeidskrevende saksbehandling.

5. Om klubbene får hendelser med andre klubber enn disse seks, vil de prøve å følge de samme prosedyrene.

6. Gjennomføre FairPlay-møter med alle ungdomslag i alle klubbene før sesongstart i april.

– Vi er ansvarlige og seriøse klubber og klubbledere som innser alvoret i utfordringene vi opplever, enten de er i fotballen eller rundt oss i nærmiljøet. Vi trenger ikke pågang fra media, trusler om sanksjoner fra krets eller forbund eller konflikt med motstanderlag for å forstå alvoret, sier Endal.

Fra venstre: Jarle Birkeli, Rustad Abildsø, Adam Bjørhovde Manaf, Årvoll, Dag Endal, Haugerud, Liv Bentsen Nesje, Furuset, Unn Gøril Langseth, Klemetsrud, Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez, Haugerud og Espen Myrbakken, Stovner. (Privat)

Egen turnering

Stovner SK vil invitere til en felles FairPlay-cup/vennskapsturnering for lag fra disse seks klubbene i Vestli flerbrukshall. Det blir et fellesarrangement der klubbene går sammen om de praktiske oppgavene.

Og klubbene vil også reise problemstillingene innad i fotballfamilien.

– Mange av sanksjonene fra fotballens organer har ingen virkning på problemene de skal løse. En stor bot en måned etter en hendelse bidrar verken til å løse den aktuelle saken eller å forebygge nye problemer. Bøtene betyr bare mer arbeid for oss som frivillige klubbledere og mindre ressurser å sette inn på forebygging, sier Endal.

Flomlys litt lengre

Klubbene vil sjekke med Bymiljøetaten om det finnes muligheter for å kunne ha flomlys lengre enn 22.15 på kampkvelder, f.eks. til 22.30. Noen ganger fører skader og andre utsettelser i kamper til at siste kamp begynner så seint at de ikke blir ferdige før flomlyset slukkes kl. 22.15. Det kan lett bli temperatur mellom lagene hvis det mangler noen minutter på å spille ferdig en kamp, og i slike tilfeller må også lagene pakke sammen og reise fra banen i stummende mørke hvis det er tidlig eller sent i sesongen, skriver klubbene i et felles notat.

Når vi her skriver «risikokamper», er det med en erkjennelse av at det ikke alltid er lett å forutsi hvilke kamper det kan oppstå problemer rundt. Dette gjelder særlig for trøbbel som ikke har med kampen på banen å gjøre, men situasjoner i ungdomsmiljøet og på utsiden av både fotballklubben og fotballbanen. Slike konflikter oppstår andre steder enn i fotballen, men utspiller seg ofte rundt idrettsanleggene siden det er disse som er samlingssteder for ungdom i mange lokalmiljøer, heter det videre.

Klubbene har også satt opp et sett kjøreregler for konflikthåndtering når situasjoner oppstår, uavhengig av om dommerne har sett det, eller ikke. Målet er å løse konflikter raskest mulig og på lavest mulig nivå.

Flere diskusjoner

– I mange lokalsamfunn spiller fotballen som aktivitet og idrettslagene som samfunnsaktør en veldig viktig rolle. Vi bidrar til å forebygge problemer, vi utvikler lokal identitet og stolthet, vi er den viktigste arenaen for inkludering og mangold i mange tilfeller, vi bygger mennesker, ikke bare fotballspillere, sier Endal på vegne av klubbene.

Klubbene har ikke fått diskutert gjennom alt og på de neste møtene står dette på dagsorden:

*Sikkerhetssituasjonen rundt en del av idrettsanleggene (konflikter, avtalt slåssing, våpen, dopsalg osv.).

*Behovet for ekstra støtte til idrettslag som tar et utvidet samfunnsansvar og driver aktivitet langt bortenfor idrettsflatene og den organiserte idretten.

*Rasisme og diskriminerende språkbruk i fotballen.

Fotballsesongen 2024 ruller i gang for de fleste lagene i løpet av april. De to øverste seriene for kvinner starter allerede i midten av mars.





---

FAKTA

Disse seks klubbene er med i samarbeidet:

Furuset Fotball IF

Haugerud IF Fotball

Klemetsrud IF Fotball

Rustad Abildsø Sportsklubb (RASK)

Stovner SK Fotball

Årvoll IF Fotball

---

