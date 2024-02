Vålerenga med rekordsalg: Andrej Ilic skal være klar for franske Lille

Ilic var et av få lyspunkter i Vålerenga forrige sesong. Den kulminerte med klubbens første nedrykk siden 2000.

Avtalen som nå er inngått skal ifølge TV 2 garantere Vålerenga minst 40 millioner, men summen kan øke til 50 millioner dersom visse krav oppfylles.

Vålerenga hentet serberen fra den latviske klubben RFS i fjor sommer. Ilic fikk 15 ligakamper og scoret ni mål for VIF i løpet av sitt korte opphold i hovedstaden.

Tidligere i overgangsmarkedet ble det rapportert om at Ilic var svært nær den engelske mesterskapsserieklubben Cardiff. I tolvte time meldte den franske storklubben Lille seg på i kampen om den ettertraktede spissen.

Nå er altså 23-åringen klar for den nordfranske klubben. Lille ligger for øyeblikket på femteplass i ligaen etter litt over halvspilt sesong.

