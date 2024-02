Vålerenga-legenden Leif Eriksen er død

Oslo-klubben melder om dødsfallet på sine hjemmesider torsdag.

Eriksen debuterte for A-laget til Vålerenga som 17-åring i 1958 og spilte elleve sesonger for klubben. Under et tidligere intervju med Vålerenga trekker han frem seriegullet i 1965 som sitt personlige høydepunkt.

Eriksen er klubbens nest mestscorende gjennom tidene og regnes som en av bohemene i Oslo-klubben.

Etter fotballkarrieren tok han over trenerrollen i 1979 og la grunnlaget for den mest suksessrike æraen i klubbens historie. I 1980 ledet Eriksen Vålerenga til deres første NM-gull. Året etter ble det seriegull.

Han er far til Bengt Eriksen, som spilte ni sesonger for klubben på 1980- og 90-tallet. Senere har han vært fotballkommentator i blant annet TV 2.

[ VIF-trenerens sønn signerte for Lyn: – Han blir jo fort arveløs da ]