Luca (17) skal kjempe om en plass i førsteelleveren til Skeid: - Han er nære. Veldig nære

Nordre Åsen (Dagsavisen): Luca Høyland fyller 18 først i juni, og er et av Skeids største fotballtalenter. Allerede forrige sesong fikk han to muligheter på A-laget - i 1. divisjon. Denne sesongen håper han å spille en av hovedrollene i jakten på opprykket.

– Målet er å få spilt så mye som mulig, slik at jeg kan bli en del av startelleveren utover i sesongen, og at jeg får vist meg frem. Det er det største målet jeg har i år, i tillegg til opprykk med laget da - det hadde vært veldig gøy. Vi har som mål å komme tilbake dit vi hører hjemme, sier en svært blid, og trivelig Høyland til Dagsavisen, etter onsdagens knallharde trening.

Høyland har ikke lange veien å gå hjemmefra, og ned til Nordre Åsen. 17-åringen er oppvokst på Kjelsås/Disen, og har spilt i Skeid siden han begynte med fotball. Det gjør nok at det betyr litt ekstra.

– Jeg har spilt i Skeid hele livet - jeg er skikkelig Skeid-gutt. Jeg har sett på kamper her helt siden jeg var liten, så det er gøy å få spille her nå, forteller han.

Håpet er at det skal skje, med han i en fremtredende rolle. I hvert fall utover i sesongen.

– Jeg har lyst til å starte så mye som mulig egentlig. De gøyeste hadde jo vært å rykke opp, og at jeg hadde vært en viktig del av det, forteller han.

Luca Høyland håper på et gjennombrudd i Skeid denne sesongen. (Haakon Thon)

Kan bekle flere posisjoner

Drømmen om å spille barndomsklubben tilbake i 1. divisjon er ingen utopi. Høyland fikk to kamper for A-laget forrige sesong, og indikasjonene fra klubben er at det kan bli mye mer nå - på nivået under.

– De har sagt at jeg kommer til å få muligheter. Om ikke det blir fra start fra begynnelsen så kommer jeg til å få muligheter i løpet av sesongen - det vet jeg, svarer han optimistisk.

Hovedtrener Vilde Mollestad Rislaa bekrefta at 17-åringen ikke er veldig langt unna en plass i startelleveren, da vi snakket med henne etter 0-0-kampen borte mot Grorud, søndag.

– Han starta jo i dag. Så det sier jo sitt. Han er nære, veldig nære - det er kult, sier hun.

Skeid-trener Vilde Mollestad Rislaa virker klar for å gi Luca Høyland muligheter denne sesongen. (Haakon Thon)

Spørsmålet er bare i hvilken posisjon unggutten skal spille. Han kan spille både som stopper, back, og midtbanespiller.

– Nå har jeg spilt tre kamper, i tre forskjellige posisjoner, så jeg vet nesten ikke selv, ler Høyland.

– Men jeg er egentlig midtstopper. Jeg liker likevel å spille i litt forskjellige posisjoner, legger han til.

Luca Høyland kan bekle flere posisjoner. (Haakon Thon)

Skeids Steven Gerrard

I treningskampen mot Grorud sist spilte han på midtbanen, og viste seg fram tidlig med det herlig raid, der han tok med seg ballen, og passerte tre Grorud-spillere i høy fart.

Litt som å se Liverpools mangeårige kaptein, og stjerne - Steven Gerrard. Både i spillestil og kroppsholdning. Det er en sammenligning Høyland tar med glede.

– Jeg er Liverpool-fan da, og Steven Gerrard har vært forbildet hele veien så det er gøy at du trekker fram akkurat han. Har elska han siden jeg var liten, smiler han, før han fortsetter:

– Jeg tenkte når jeg får spille på midtbanen må jeg bruke de ferdighetene jeg har, og bare “gønne” på - det var gøy.

Det setter også hovedtrener Rislaa pris på. Hun fulgte Høyland tett i 3. divisjon, og på juniorlaget forrige sesong. Hun skryter av tøffheten i spillet til 17-åringen.

– Luca er klasse på de greiene der. Han gjorde det forrige sesong både i 3. divisjon og på junior. Han kunne gå gjennom hele laget, og nesten score. Så det er kult at han byr på det samme både mot Raufoss og Grorud, sier Rislaa.

Luca Høyland drømmer om mange minutter i Skeid-drakta denne sesongen. (Haakon Thon)

Ser seg selv som stopper

Selv om Høyland fikk vist seg fram litt på midtbanen mot Grorud, mener han selv at han hører hjemme i forsvarsrekka.

– Det var gøy å få prøve midtbane, det var lenge siden sist. Det var litt uvant, men følte det gikk greit og kom inn i det. Jeg føler likevel at min beste posisjon er midtstopper, men så lenge jeg får spille har det ikke så mye å si egentlig.

– Men du har jo helt åpenbart noen offensive gener?

– Ja, jeg har et ganske bra rykk, og det bruker jeg også som midtstopper, da jeg gjerne liker å dra meg forbi spissene. Det syns jeg er gøy, ler han.

Samtidig er det én ting han mangler, som forbildet fra Liverpool hadde. Skuddet.

– Jeg har bra tilslag, men er ikke en spesielt god skytter, innrømmer han.

– Det går det jo an å trene opp?

– Det gjør det. Havner jeg på midtbanen så får jeg ta meg noen økter, og skyte litt.

– Kan du love oss at du prøver et skudd i løpet av sesongen, når du kommer på et av “Gerrard-løpene” dine?

– Får jeg muligheten skal jeg ta sjansen, ler han.

Neste mulighet til å vise seg fram for Luca Høyland, og resten av Skeid-laget kommer på lørdag. Da spilles 2. runde i OBOS Supercup, og Skeid tar imot Nordstrand på Nordre Åsen.