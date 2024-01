Eriksen innstilt som ny styreleder i Vålerenga: – Glad for å kunne bidra

Det bekrefter klubben i en melding på sin nettside.

– Thor Gjermund Eriksen har betydelig ledererfaring, og han har jobbet med viktige samfunnsformål. Hans personlige egenskaper som en samlende leder med strategisk forståelse for utfordringene Vålerenga står overfor, har vært viktig for valgkomiteens innstilling. Vi er svært glade for å kunne innstille en slik kapasitet til vervet som styreleder, sier Jon Harald Nordbrekken, leder for valgkomiteen.

Eriksen er konsernsjef i Bane Nor, men var kringkastingssjef i NRK melleom 2013 og 2022. Han har tidligere vært direktør og konsernsjef i Amedia, journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten. Han har også fortid som pressesekretær på Stortinget og politisk rådgiver.

– Jeg kan ennå kjenne på lykkefølelsen jeg hadde på vei hjem etter cupfinalen i 1980 da Vålerenga knuste LSK 4-1 på ei matte som var knallhard av frost. Det ble noen gode år etter det, sier Eriksen og fortsetter:

– Hvis medlemmene i klubben ønsker det, så er jeg glad for å kunne bidra på frivillig basis til klubben som betyr mye for meg og for veldig mange i Oslo. Vålerenga handler om fellesskap og identitet, men selvsagt må vi ha sportslige ambisjoner om å prege norsk toppfotball.

Valgkomiteen består av Jon Harald Nordbrekken (leder), Gunnar Stavrum, Elin Horn og Hanna Skjebstad Weigård.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Vålerenga Fotball Elite:

Thor Gjermund Eriksen (leder, 2 år), Ine Hope Karlsen (nestleder, 1 år), Tore Krogstad (styremedlem, 2 år), Frida Blomgren (styremedlem, 2 år), Einar Greve (styremedlem, 1 år) og Marianne Eskeland (vara, 1 år).

