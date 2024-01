Rislaa om første møtet med gamleklubben: – Jeg var litt nervøs, jeg skal innrømme det

Grorud (Dagsavisen): Lørdag sparka Grorud og Skeid i gang sin første kamp i nyvinningen OBOS Supercup. Det ble en sjansefattig, og målløs affære i en kamp mange hadde sett frem imot. Forholdet mellom de to klubbene er ikke det aller beste. En ekstra spiss har det blitt på oppgjørene nå, etter at Vilde Mollestad Rislaa, som jobba ni år med barne- og ungdomsfotball i Grorud, nå sitter som hovedtrener i Skeid.

Duellen mot sin tidligere kollega, som nå styrer skuta på Grorud -Andreas Alrek - gjorde henne spent.

– Jeg var litt nervøs før kampstart, jeg skal innrømme det.

I klubbhuset på Grorud står Alrek få meter unna der vi prater. Beskjeden er klar fra Rislaa:

– Tar han i serien, det er det jeg har å melde, sier hun med et lite smil, og kikker bort mot en alvorlig Alrek.

Verre i fjor

Det var nok en spesiell kamp for den 31 år gamle sørlendingen, men hun forteller samtidig at forrige sesongs tur til Grorud, med juniorlaget til Skeid, var verre.

– Jeg syns nesten det var verre i fjor, da jeg leda juniorlaget. Da hadde man jo trent alle spillerne (på Grorud) fra de var små. Jeg har trent flere på A-laget til Grorud også, men ikke hele gjengen, forteller hun, og avslutter med å si at det tross alt var godt å få denne kampen overstått.

Men ingen fare. Det kommer til å smelle mellom Grorud og Skeid i serien denne sesongen. Det er bare å glede seg. 14. juni er første seriekamp mellom lagene denne sesongen. På Nordre Åsen.

Fikk kjørt seg etter pause

Rislaa sammenligner også lørdagens kamp med en seriekamp.

– Tidvis bra. Typisk seriekamp egentlig, der momentummet vingler fram og tilbake. Vi har føringa i noen perioder, og Grorud i andre perioder. Så blir det kaotisk når det blir gjort 15-16 bytter. Da handler det mest om å henge i tøylene her.

– Hang dere litt vel mye i tøylene her?

– Ja, vi gjorde det, ler Rislaa.

For Skeid ble trykka veldig hardt bakover i denne kampen. Spesielt i andre omgang. Det ga også noen rom, som de riktignok ikke klarte å utnytte.

– Vi får en del kontringsrom som gjør at man får farligheter ut av det også. Man skal jo være komfortabel med å ligge lavt, og egentlig vente på at kontringsmuligheten kommer, men det er en ung gjeng som kjenner på det å må gå frem hele tiden, og blir litt utålmodige, forklarer Rislaa.

Hun fortsetter:

– Vi slipper til lite, og har brukbar kontroll i boks. Vi er ikke helt der vi skal være med tanke på prioriteringer og råskap, men det er ganske store steg fra den første kampen til denne. Spesielt med tanke på å håndtere trusler i boks.

Saken fortsetter under bildet.

Skeid-trener Vilde Mollestad Rislaa. (Haakon Thon)

Annerledes treningskamp

Rislaa forteller også at kampen mot Grorud ble litt mer enn en vanlig treningskamp. Én ting var at hun møtte gamleklubben, en annen ting var at dette også var første runde i den nye OBOS Supercup. Rislaa forteller at de hadde et litt annet fokus i denne kampen, sammenligna med en ordinær treningskamp.

– Ja, vi har jo fram til nå har snakka kun om vår prosess, men nå snakka vi nå om hvordan vi skal være kyniske, og spille på resultat. Prøve å være kloke på når vi skal prøve, og når vi skal være kyniske, sier Skeid-treneren.

Derfor ble hun svært misfornøyd på benken da Skeid røra det til på egen banehalvdel, i det kampen gikk inn i overtida.

Et tydelig oppgitt Rislaa pekte opp på måltavla, med henvisning til tidspunktet i kampen - og ga klart uttrykk for at her valgte laget feil

– Det var 90 minutter der, og så skal vi begynne å spille bak. Få den ballen i bakrommet, og vinn andreballen. Vi har jo så raske spillere på topp. Da ble jeg litt forbanna, ja, sier hun, og fortsetter:

- Det var nok litt ekstra på de tingene der. Du vil jo vinne fotballkampen, og det var potensielt ett minutt igjen, og hvis vi kan utnytte farta vår på topp, og ta den inn bak. I stedet for havner vi i noe krøll på egen banehalvdel, og det blir frispark til Grorud. Det er ikke godt håndtert.

De fikk likevel med seg ett poeng fra den første kampen i OBOS Supercup. Neste helg venter Nordstrand.