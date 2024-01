Lyn nærmer seg midtbaneduo og full tropp: – Ting kan skje raskt

Der mange av våre lokale lag spiller sine første treningskamper denne helga, har Lyn satt kursen for Valdres. Laget tilbragte en helg der også i fjor vinter, og var såpass fornøyde at de valgte å returnere dit i år. Oppfarten har blitt litt forsinket av snøværet og trailere, noe som gjorde at sportssjef Glenn Hartmann tok en prat på veien.

– Det ser ut til at det løsner nå, så det skal bli godt å komme seg fram. Vi startet med å avlyse noen treninger på grunn av været, og heller ikke nå er det mulig å trene på Kringsjå. Sånn sett er det perfekt timing på turen til Valdres, da vi gleder oss til å komme oss inn i den hallen og få noen gode økter og en internkamp, sier Hartmann til Dagsavisen.

Nære Loholt Kristiansen

Han skryter av de nye spillerne Jørgen Vedal Sjøl, Mathias Johansen og Adrian Berntsens inntog i laget, og er veldig godt fornøyd med starten av oppkjøringen. Når de kommer tilbake fra Valdres, er det også gode muligheter for enda flere forsterkninger i laget.

– Vi har hatt noen prøvespillere inne på trening den forrige uka, uten at jeg tror vi går videre med noen av dem. Når det gjelder Filip (Delaveris) er jo han tidligere Lyn-gutt, så han ringte meg bare for å spørre om han kunne få lov til å trene med laget. Det sa vi ja til, og Filip har gjort et godt inntrykk han, men vi har allerede nok kantspillere. Om det fører til noe mer får tiden vise, forteller Hartmann.

Som Dagsavisen skrev i starten av januar, ønsker Lyn først og fremst å forsterke midtbaneleddet. De siste ukene har klubben derfor jobbet godt med å hente tilbake Henrik Loholt Kristiansen, som var på lån siste halvdelen av forrige sesong, og der håper Hartmann å komme med gode nyheter om ikke så lang tid.

– Vi holder på med den overgangen, og håper vi kommer til enighet, selv om det ikke er 100 prosent enda. Jeg er optimistisk med tanke på en overgang der, og positiv til at vi finner en løsning både med han og Ranheim. Overgangen er ikke i boks, men ting kan skje fort der, forteller Hartmann.

I dialog med VIF-treners sønn

I tillegg til Loholt Kristiansen nærmer Lyn seg også en annen midtbanespiller, som kan skape litt bølger i Lyn-land. Klubben er nemlig i en prosess med Strømmen om å kjøpe Tobias Myhre, som er sønnen til VIF-trener Petter Myhre, og også her er Hartmann optimistisk med tanke på å lande en signering.

– Jeg og Petter er gode venner fra tilbake i tid, og vi har vært i dialog om en overgang for Tobias, så det at vi i Lyn eventuelt signerer en spiller som har en far som er trener i VIF hadde jo vært litt toppen av kransekaka. Ting kan skje fort også med Tobias, så vi har et godt håp om å få til den overgangen også, sier Hartmann.

Lyns sportssjef opplyser at de har fulgt midtbanespilleren siden 2022, og mener VIF-trenerens sønn er en veldig spennende spiller med et stort utviklingspotensial.

– Jeg har sett Tobias ganske mye, og har vel sett han fem-seks ganger live selv i tillegg til at vi har sett mye klipp av han også. Det er en spiller vi har fulgt over tid, og som har tatt steg det siste året og som spiller passer han godt inn i måten Jan Halvor ønsker å spille på, sier Hartmann og fortsetter:

– Han har en ekstremt god motor, og stor frekvens. Han er en smart spiller, som er god på små flater og veldig flink når det kommer til relasjonene med spillerne rundt seg. Vi ser han først og fremst som indreløper, men han kan også spille ving og bekle en backplass. I tillegg har han en fin høyrefot og er en i alder der vi kan utvikle han videre, forteller Hartmann.

Nærmer seg full tropp

Hvis begge de brikkene faller på plass, så anser sportssjefen at Lyn er mer eller mindre ferdig i overgangsvinduet.

– Får vi inn de to i tillegg til de vi har signert må vi si oss fornøyd så langt. Så må vi kanskje se litt an etter at vi har spilt noen treningskamper, om det er noe vi må gjøre. Vi håper jo også at Mikkel (Tveiten) skal bli med oss videre, og derfor gjør vi ikke noe med forsvaret før vi får avklart det, sier Hartmann og fortsetter:

– Det har sett veldig bra ut med Mikkel de første treningsukene, så vi har begge et ønske om at han skal bli værende i Lyn. Han er med oss nå opp til Valdres, og har trent godt, men så må vi se litt hvordan det går med han i treningskampene. Hvis det ikke skjer noe problematisk eller noe går skeis der, ser vi for oss at han blir med, sier Hartmann før han snegler seg videre i retning Valdres i snøværet.

