Gleder seg til kompisduell mot Rislaa i supercupen: – Vi skal mose Skeid

GRORUD (Dagsavisen): Er det én ting alle fotballtrenere elsker er det naturligvis å vinne fotballkamper. Er det én ting alle fotballtrenere elsker litt ekstra er det å vinne kamper som betyr litt ekstra. Det får Grorud-trener Andreas Alrek kjenne på allerede i lagets første treningskamp, da Grorud møter Skeid i første runde av nyvinningen Obos Supercup.

– Jeg gleder meg til å komme i gang med treningskampene nå. Får vi et bra resultat er det toppen av kransekaka, men de første kampene må vi bare få folk igjennom. Du er nødt til å rullere mye i starten, gi folk minutter slik at de blir kampklare, men ikke for mye slik at de blir skadet. Det viktigste er å holde spillerne skadefrie til sesongstart, sier Alrek til Dagsavisen.

Les flere saker om våre lokale lag her

– Elsker å spille om noe

Der Skeid allerede har spilt to treningskamper, blir søndagens møte mellom Grorud og Skeid årets første treningskamp for Alrek og co. Som om ikke det er nok er det også første runde i den splitter nye Obos Supercup.

– Jeg elsker at vi spiller om noe allerede i første treningskamp. Vi spiller for å vinne, og skal ha tre poeng i bakhodet hele tiden, selv om vi også kommer til å prøve ut forskjellige ting i oppkjøringen. Den siste halvtimen av de første kampene vil være kokos uansett, for da har vi kanskje byttet inn tre 17-åringer og noen 16-åringer, sier Alrek.

Til alt overmål er det en svært god bekjent som står i motsatt trenerboks når lagene møtes på søndag. Alrek og Rislaa har jobbet sammen i Grorud i mange år, og snakket også sammen før sistnevnte tok jobben i Skeid. Det vennskapet betyr lite for Alrek på søndag.

– Det blir selvfølgelig gøy å møte Skeid og Vilde så tidlig. Så vet jeg at hun har nok å stri med som ny i seniorfotballen, med mange nye spillere og mye nytt hu må bli vant med og få på plass. Jeg fokuserer ikke så mye på oss eller Skeid, men det vi kan gjøre noe med. Vi ønsker å mose Skeid, unngå skader og få en fin gjennomkjøring, forteller Alrek.

Sjekk Groruds treningskamper her

[ Grorud jakter centimetere med isbad og fryktløshet: – Skal være et helvete ]

Ensidig rivalisering

I podkasten Trikkeligaen forteller Skeid-trener Vilde Rislaa om hvorfor det var nettopp Skeid som ble laget å hate på Grorud. Mye av æren for det tilfaller tidligere Grorud-trener Eirik Kjønø.

– Eirik sa at vi skulle bygge noe stort, og det ønsket jeg å være med på. Men vi hadde ingen rivalisering i Grorud, og ingen vi konkurrerte mot. På grunn av at Eirik hadde vært på prøvespill i Skeid og ikke fått kontrakt der, bestemte han at vi skulle hate Skeid. Etter det var det så innprentet at vi ikke likte Skeid at jeg hadde barn på åtte år som grein hvis de tapte en kamp mot Skeid. For det å tape mot Skeid gjorde du bare ikke på Grorud, sier Rislaa og ler.

Vilde Mollestad Rislaa er hovedtrener for Skeid. Denne uka er hun gjest i podkasten Trikkeligaen. (Aslak Borgersrud)

I Skeid er ikke rivaliseringen like intens.

– Da jeg signerte for Skeid ble det mye styr, og det var ikke populært. Det var jo det verste jeg kunne velge, og mange lurte på om jeg var stokk dum. Da jeg kom ned hit oppdaget jeg fort at det var ingen rivalisering den andre veien. Så det går primært én vei, men det betyr litt for meg å vinne de fotballkampene der i år. Det skal jeg love dere, sier Rislaa og fortsetter:

– Kampene som kommer nå mellom Skeid og Grorud er nok mer spesielle for meg enn de er for spillerne, men jeg skal fader meg få over den energien og viljen jeg har til å vinne de kampene. Nå på søndag skal spillerne jaggu meg løpe, sier Skeid-treneren og ler.

Sjekk Skeids treningskamper her

Kompiser med hvert sitt lag

Etter å ha jobbet lenge sammen i Grorud, var Andreas Alrek blant de Rislaa ringte da hun lurte på om hun skulle takke ja til Skeid-jobben.

– Jeg må erkjenne at det er spesielt at vi begge nå står med hvert vårt lag i PostNord-ligaen. Da det ikke var rom til oss begge i Grorud, var jeg den som måtte gå etter at kontrakten min også gikk ut. Så jeg gikk fra å ligge med brukket rygg og tenke om jeg er god nok, er det dette jeg skal leve av og vil noe ha meg til at jeg fikk tilbudet om å ta over en så tradisjonsrik klubb som Skeid. Det at vi nå begge er hovedtrenere er en klapp på skuldra til både meg og Alrek. Det blir steike gøy å kjempe i år, forteller Rislaa.

Alrek selv har bare trent Groruds A-lag en halv sesong, da han ble hovedtrener etter at Jonas Rygg måtte gå etter en skuffende start på sesongen.

– I fjor tok jeg over midt i sesongen, men nå har jeg fått sjansen til å lede laget gjennom en oppkjøring og fått hente mine egne spillere. Jeg har veldig høye forventinger både til meg selv, men også til teamet rundt meg og laget i år. Det er mye mer press på meg i år, men jeg legger også mye press på mine egne skuldre, sier Alrek.

[ Knepent Skeid-tap i Rislaas første: – De gangene vi treffer henger ikke Raufoss med ]

Store utskiftninger

Så langt i vinter har åtte spillere forlatt klubben i Elias Nahiry, Edmund Owusu, Trygve Løberg, Sigurd Normann, Elias Aarflot, Hasan Yusuf, Saadiq Elmi og Nikolai Hristov.

– Det er klart at spillere som Saadiq, Hasan og Nikolai alle er gode spillere som kunne prestert for oss i år også, men alle var på utgående kontrakt og alle har vært her en stund. De har vært med på en reise der kulturen i klubben har vært litt opp og ned, og ubevist har de kanskje lagt seg til noen vaner som gjorde at det for alles del var ok at vi skilles som gode venner. Det er en del av et generasjonsskifte, der vi har ønsket å gjøre stallen eldre slik at det ikke er flertall av de unge spillerne i garderoben, forklarer Alrek.

Inn har Preben Asp, Moa Mahnin, Luka Fajfric, Fitim Kastrati og Abel Tjomsland kommet.

– Jeg er veldig fornøyd med typene vi har hentet, og at vi har hentet inn en nesten ferdig stall før overgangsvinduet åpner. Derfor jobber vi nå med å slanke stallen litt til, for å gi talentene våre sjansen og for at vi selv skal ha muligheten til å hente noe vi ønsker eller som byr seg senere i vinter, sier Alrek.

[ Fartsfylt da Skeid prøvde å stagge HamKam: 2-5 ]

Har signert gamle kompiser

Typene Grorud-treneren har hentet inn bør han kjenne godt til, da han selv har spilt med flere av dem.

– Jeg kjenner åpenbart Fitim og Moa godt etter å ha spilt med dem her i Grorud, og jeg kjenner også Luka veldig godt og har snakket mye med han siden han har hatt mange av sine beste venner som har spilt i Grorud. Siden jeg kjenner dem som jeg gjør var jeg også ekstra direkte og ærlige med dem før de signerte. De er henta inn for å være med på å heve standarden her, er dritsultne og føler en tilhørighet til laget. Både fordi de er lokale, men også fordi de kjenner klubben og meg fra før og vet hva som kreves av dem, forteller Alrek.

Grorud-trener Andreas Alrek har lagt opp til et tøft regime for sine spillere i 2024. (Pål Karstensen)

Det er imidlertid ikke bare spillere Alrek kjenner personlig som har blitt signert.

– Fitim og Luka kommer fra 3. div, men de har noe ved seg som kanskje ikke alle ser. Moa er det kanskje mange som har ansett som litt ferdig og har glemt hvor god han var forrige gang han spilte i Oslo. Abel Tjomsland var på topp fem i alle statistikker i PostNord, og går veldig under radaren. Mens Preben er en sånn spiss jeg vil ha. En rask spiss som ligger på linja og lukter på offsiden. Han kan vinne hodedueller i boks, men han skal true bakrom hele tida og bli spilt igjennom og score alene med keeper, sier Alrek og fortsetter:

– Vi vil ikke legge alt presset på én spiller, men vi er ganske trygge på at han kommer til å score mål for oss og jeg er i hvert fall helt sikker på at han kommer til å løpe som faen for oss. Han er typisk trønder, litt gæren i hodet og med et voldsomt vinnerinnstinkt. Vi har signert spillere nå som fint kunne spilt i Obosligaen, så vi kan ikke si oss fornøyd med en plassering midt på tabellen, avslutter Grorud-treneren.

[ Obos supercup starter – dette er Oslo-lagenes treningskamper ]