Avgjøres i neste uke: VIF eller Skeid?

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Max Bjurstrøm har trent med Skeid i en uke og spiller den tredje kampen for de røde og blå mot Grorud på søndag.

Da lurer 17-åringen (som blir 18 år fredag) om det blir hans foreløpig siste kamp for Skeid før han vender tilbake til Vålerenga.

Kontrakt ut 2025

– Ja, det blir spennende hva som skjer. Jeg har kontrakt med Vålerenga ut 2025-sesongen, så får vi se om et utlån kan bli aktuelt. Dette skal vel trenerne diskutere de neste dagene, sier Bjurstrøm til Dagsavisen.

Han har akkurat spilt 2. omgang som høyreback for Skeid i 2–5 tapet for HamKam i torsdagens treningskamp, en omgang som da endte 2–2 etter at kampens siste spark på ballen var HamKams femte scoring. HamKam ledet 3–0 til pause.

Bjurstrøm er en av flere prøvespillere som Skeid har hatt på besøk nå i oppkjøringen til seriestart i 2. divisjon. Så må trener Vilde Rislaa og hennes apparat finne ut om de ønsker Bjurstrøm i årets stall eller ikke. I såfall må det forhandles med Vålerenga.

Spillere med fart

Skeid ønsker spillere med høy fart og ferdigheter og etter pause mot HamKam var det nettopp tempoet i overgangene som kjennetegnet laget.

– Det er fint for meg å teste andre muligheter og når det er greit også for Vålerenga, er det fint at jeg kan være i Skeid, sier han.

Han hadde mange offensive løp på sin høyrekant sammen med blant andre målscorer Moutaz Ali Alzubi.

– Budskapet fra Vilde (trener Vilde Rislaa) er at vi skal ha høyt tempo, det er det vi har fokusert på de siste dagene. HamKam er jo et lag som er gode til å presse, men jeg synes at vi står godt imot, så er det synd at vi slipper inn den siste målet der i sluttsekundet, sier han.

Tøff kamp om plassene

Vålerenga har vært på treningsleir på Tenerife og kommer hjem derfra lørdag. Trenerne Geir Bakke og Petter Myhre må sammen med sportssjef Joacim Jonson vurdere hva de trenger. Det kan bli spillere ut og inn hver dag nå.

Akkurat nå er konkurransen hard på Vålerengas backplass på A-laget ettersom Vegar Eggen Hedenstad er tilbake etter å ha vært skadet i hele fjor høst.

– Jeg signerte en treårskontrakt med Vålerenga for et år siden. Men utlån er jo ikke urealistisk, så vi får se hva som skjer, sier Bjurstrøm, som ikke er helt ukjent med Skeid-drakta.

– Nei, jeg spilte jo i klubben som 13-14-åring etter at jeg kom fra barnefotballen i Manglerud Star, sier han.

Han har også vært innom Stabæk og han har 21 aldersbestemte landskamper for U15-, 16- og 17-landslagene.

Hele fjoråret spilte han for Vålerengas 2 lag som reddet plassen i sluttfasen og i år er Skeid og VIF2 både i samme divisjon og samme avdeling.

Skeid-trener Vilde Mollestad Rislaa sier at de vil jobbe mye med å spikre spillerstallen de neste ukene, og i den kabalen vurderes også Max Bjurstrøm.

27. mai møtes VIF2 og Skeid i seriekamp på Intility Arena. Hvilket lag spiller Max for da?

---

FAKTA

Treningskamp menn torsdag:

HamKam – Skeid 5–2 (3–0)

LSK-hallen: Ca. 100 tilskuere.

Mål: 1–0 Vegard Kongsro (7), 2–0 Pål Alexander Kirkevold, straffe (32), 3–0 Oliver Kjærgaard (35), 3–1 Moutasz Ali Alzubi (55), 4–1 Selvmål (61), 4–2 Uzman Shahid (73), 5–2 Leo Haug Utkilen (90+1).

Dommer: Stian Røvik Sletner, Bækkelagets, SK.

---

