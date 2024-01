Strandberg operert, blir ikke med på VIFs treningsleir

Vålerenga starter sesongen med en to ukers treningsleir på Tenerife. Men turen går uten kaptein Stefan Strandberg.

– Han har vært gjennom en liten operasjon i ryggen, så den leiren kommer litt for tidlig for han. Men ellers er Stefan motivert og klar for for å få Vålerenga opp igjen, sier daglig leder Svein Graff til Dagsavisen.

Kun testing

Spillerne hadde årets første arbeidsdag på Valle torsdag, men de to dagene i Oslo før avreise går med til testing. På Intility ligger det 20 centimeter snø og banen er vinterstengt til 1. mars.

Vålerenga tar med seg 22 spillere til den spanske øya der den ferske treneren Petter Myhre vil lede øktene på feltet.

Men Stefan Strandberg, Omar Bully og langtidsskadde Jacob Dicko Eng blir hjemme.

– Dem som ikke trener fotball for fullt blir hjemme og trener her i Oslo. Regner med å ha dem i fotballtrening i februar, skriver sportssjef Joacim Jonsson i en melding til Dagsavisen.

Dagen før hjemreise blir det en treningskamp mot et lokalt lag på Tenerife.

Hedenstad tilbake

– Vi kjører doble treninger annenhver dag, sier trener Petter Myhre til klubbens hjemmesider. Han får sine første økter med et Vålerengalag siden han trakk seg som hovedtrener sommeren 2007.

Stefan Strandberg måtte gjennom et lite inngrep i ryggen i desember, men skal være klar for full trening igjen om et par-tre uker.

Vegar Eggen Hedenstad, som mistet nesten hele høstsesongen, er klar for spill igjen og blir en forsterkning i troppen. Jones El-Abdellaoui er tilbake etter utlånet til KFUM Oslo.

Fredrik Oldrup Jensen og Vitinho er ute av VIF-troppen etter at kontrakten og utlånsavtalen gikk ut ved nyttår.

Vålerengas seriestart i OBOS-ligaen er 1. april hjemme mot Sogndal.

---

FAKTA

Disse VIF-spillerne reiser på årets første treningsleir.

KEEPERE: Magnus Sjøeng, Jacob Storevik, Storm Strand-Kolbjørnsen.

FORSVARSSPILLERE: Christian Borchgrevink, Eneo Bitri, Aaron Kiil Olsen, Vegar Eggen Hedenstad, Aleksander Hammer Kjelsen, Martin Kreuzriegler, Simen Juklerød.

MIDTBANESPILLERE: Henrik Bjørdal, Elias Hagen, Daniel Håkans, Stian Sjøvold Thorstensen, Mohamed Ofkir, Magnus Bech Riisnæs, Petter Strand, Filip Thorvaldsen.

ANGREPSSPILLERE: Andrej Ilic, Torgeir Børven, Jones El-Abdellaoui, Adrian Kurd Rønning.

---

