Blixt Flaten flytter fra venner og kjæreste for å satse: – Må ofre litt

I midten av november, etter at sesongen med Kjelsås var over, trente Jacob Blixt Flaten med Eliteserie-laget Odd. Midtbanespilleren spilte blant annet en treningskamp for Odd mot gamleklubben Vålerenga, der han gjorde sakene sine godt.

Tidligere Odd-trener Pål Arne Johansen, som nå er i Häcken, var full av lovord om 2002-modellen etter kampen og oppholdet. Dessverre for Blixt Flatens del ble det ikke kontrakt med Odd.

Nå har likevel unggutten funnet seg en ny klubb. Tirsdag ble det klart at han skal spille de neste tre årene i Sogndal, ut 2026.

– De har vist interesse i lang tid nå, så det virket veldig spennende. Til slutt ble vi enige, så det var det som fristet mest. Det har vært fine prater med Tore André og Håvard Flo, og de har en plan for meg og en spillestil som passer meg bra. Jeg kan ha fullt fokus på fotballen her, så det var en sammensatt grunn som virket spennende, sier Blixt Flaten til Dagsavisen om klubbvalget.

Flytter fra venner og kjæreste

– Dette er jo noe litt annet enn å være i Oslo-gryta?

– Ja, det er jo det. Det blir noe helt annet. Det er litt mer stille, men man får fred og ro til å utvikle seg til å bli en bra fotballspiller. Jeg kommer til å savne familie, venner og kjæreste, men det er fotballspiller jeg vil bli, så da må man ofre litt, sier han og fortsetter:

– De ser at jeg kan få ut potensialet mitt her, så det liker jeg. I hovedsak kommer de til å satse på meg som en sekser, selv om jeg kan spille alle posisjoner på midtbanen.

21-åringen hadde spilt to sesonger med Kjelsås, etter overgangen fra Vålerenga, men valgte etter sesongslutt i november å takke for seg i Kjelsås.

Nå følger han i fotsporene til en hel rekke spillere som har gått fra Kjelsås til Eliteserien og OBOS-ligaen de siste årene. William da Rocha (KFUM), Yaw Painstil (Tromsø), Victor Halvorsen (Sarpsborg), Ole Erik Midtskogen (Odd) og Rasmus Vinge (Stabæk) er andre navn i den sammenhengen.

– Me har jobba med Jacob over lengre tid no, og er særs glade for at me har fått dette i mål. I Jacob får me ein spelar med entusiasme i spelet og god løpskapasitet. Gjennom sin erfaring vil han vera ein som vil ta for seg og diktere spelet både offensivt og defensivt, sier Håvard Flo til Sogndals hjemmesider.

