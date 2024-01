Nære grønt lys for Kåffa: – 99 prosent sikkert at vi spiller på Ekeberg

Helt siden Kåffa rykket opp til Eliteserien, har det blitt diskutert hvor KFUM Oslo skal spille sine hjemmekamper. Selv har klubben hele tiden jobbet med Ekeberg, og i desember skrev Dagsavisen at også NFF var positivt innstilt til den planen. Tirsdag var forbundet på befaring hos den nye eliteserieklubben.

– Vi hadde et veldig godt møte, der alle var positivt innstilte på at dette var noe vi skulle få til. Vi har fortsatt noen små detaljer igjen vi må få på plass for å få den endelige godkjenningen, men jeg kan med 99 prosents sikkerhet si at vi skal spille våre kamper på Ekeberg denne sesongen, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg i KFUM Oslo til Dagsavisen.

Mye må fikses

For å få innvilget en lisens for å bruke en stadion til å spille i Eliteserien, er det veldig mange krav de ulike klubbene må innfri. Kåffa innfrir ikke alle, og må derfor få dispensasjon. Det gikk klubben og NFF gjennom på befaringen tirsdag.

– Spillflatene med vanning, undervarme, mål og standard på banen er godkjent. Også er det egentlig alt rundt vi må fikse. Vi trenger økt tribunekapasitet, nye mediafasiliteter, gjestefasiliteter, flomlys, tak over tribunene, installasjoner for kameraposisjoner til VAR og TV, nytt lydanlegg, videoovervåkning og vi må oppgradere garderobene, sier Stenberg og fortsetter:

– I tillegg til alt som står i dagens lisenskrav, kommer det nok også et krav om storskjerm med tanke på å holde publikum informert om hva VAR jobber med om ikke lenge. Vi jobber med å leie inn en skjerm, men det koster fort vekk 350.000 kroner bare det da vi må lage platting, skaffe strøm, ha inn teknikere for å få det til å fungere. I tillegg må vi ha sikring rundt, og det er mange ting som må ordnes, forteller han.

Det er mye som skal fikses før KFUM Arena blir klar til seriestart, men alt tyder nå på at Kåffa får spille i Eliteserien på sin egen hjemmebane på Ekeberg (Pål Karstensen)

Spesielt flomlys og oppgradering av garderobefasilitetene har vært en utfordring på Ekeberg.

– Vi har allerede begynt å grave her ute, og tar sats for å legge ned kablene til flomlyset. Takket være god velvilje fra Oslo kommune har vi fått tillatelse til å sette opp alt, da kanskje den største utfordringen hadde vært lang saksbehandling. Vi har ikke mer enn tiden av veien frem til seriestart, men der har vi fått god støtte og hjelp fra Oslo kommune, så nå ligger det litt i våre hender, forteller Kåffas daglige leder.

Må fortsatt gå over veien

Ett av lisenskravene Kåffa ikke vil få godkjent er garderobefasiliteter, og det er også det som gjenstår for å få godkjent dispensasjon for å bruke Ekberg denne sesongen.

– Vi prøvde å få til en løsning på andre siden av veien, men det kostet flere millioner kroner ekstra, pluss at det ikke er innlagt vann og avløp der. Som hadde kostet enda flere millioner, så det var ikke snakk om å få til. Derfor er vi i gang med å pusse opp garderobene i KFUM-hallen, og utbedre systemene for trygg ferdsel over veien. Når du er avhengig av dispensasjon, må du kunne dokumentere og argumentere for at det du ber om dispensasjon for er bra nok, og det er det vi sitter med nå, forklarer Stenberg og fortsetter:

– NFFs jobb og rolle er å teste ut at alt er trygt nok for spillerne og spesielt for dommerne, slik at det ikke blir noen hendelser som flaskekastingen vi så i fjor for eksempel. Hos oss kan du komme enda tettere på dommerne ved å gå ut tidlig og vente, så vi er sårbare med tanke på det. Der snakker vi sammen om ulike løsninger og jobber med de siste detaljene i de planene før vi får et endelig ja til bruk av Ekeberg, som jeg tror kommer, sier Kåffas daglige leder.

Kåffas garderobefasiliteter har skapt mye hodebry, men også i Eliteserien må spillere og dommere belage seg på å krysse veien til KFUM-hallen. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Midlertidig balanse

Selv om klubben har god tro på at de skal klare å komme i mål med hele lista over gjøremål før sesongstart, blir det ikke billig. Spesielt ikke siden det aller meste også settes opp midlertidig.

– På KFUM Familiearena skal vi bygge noe permanent, men nå skal vi bygge noe som skal vare et alt fra fra en til to-tre sesonger, og da må vi også gjøre en avveining med tanke å behov kontra nytte. Alt vi setter opp her koster penger, og selv om vi har fått lovnader om støtte fra Oslo kommune, skulle vi gjerne hatt med litt flere på spleiselaget. Selve eliteseriekonseptet må ha økonomisk bærekraft, da vi ikke kan sette klubben i noen form for risiko. Derfor må vi balansere litt på hvor fine alle løsningene blir, sier Stenberg og fortsetter:

– Det blir midlertidighet overalt, da det også bare er en midlertidig lisens vi kommer til å få, men du kan samtidig gjøre midlertidighet ganske solid og bra. Da må du legge litt penger i det, og gå fra strikk og binders-løsninger til ordentlige gode løsninger, forteller Kåffa-lederen som mener det absolutt er verdt den ekstra investeringen for å skape en historisk sesong på Ekeberg.

– Eliteseriespill blir en lokal opplevelse for hele området og hele byen, og jeg tror vi fort kan selge ut veldig mange av kampene våre. Vi så hvor mange som tok turen til Intility da vi skulle måte Skeid, så jeg håper og tror det blir en folkevanding med barn og familier fra hele Ekeberg og nærområdene rundt for å ta del i dette. Om det så bare blir med dette ene året skal vi markere et historisk øyeblikk, sier han.

Investerer i flomlys

For å skape det historiske øyeblikket kreves det penger. Mye penger.

– Vi setter opp et ordentlig flomlysanlegg, og det koster ti millioner kroner. At vi har fått til å sette opp et flomlysanlegg i samarbeid med kommunen er fantastisk, da vi har stor underdekning på baner med flomlys i Oslo. Det at vi nå får en bane til med godkjent lys ved siden av Intility vil komme alle lagene i Oslofotballen til gode, og vil bli et stort løft for Oslofotballen på samme måte som Familiearenaen vil bli det når den står klar, mener Stenberg.

Planen er at flomlysanlegget skal bli stående på Ekeberg i 2-3 år, før målet er at det kan gjenbrukes andre steder i Oslo.

– Det anlegget som blir satt opp nå vil være dimensjonert for den banen vi nå bruker, slik at vi ikke vet helt hvordan det blir med gjenbruken. Vi håper å finne et anlegg som kan ta over anlegget, selv om det kan hende det må tilpasses før bruk. Men det vil uansett bli billigere å kjøpe det anlegget her og tilpasse det enn å kjøpe nytt, så vi har god tro på å finne en løsning når den tid kommer. Vi kommer ikke til å ta ned flomlysanlegget før vi blir bedt om det, så før det skjer får vi også en ekstra bane i Oslo med flomlys.

Vil ha inn 3-5 millioner

Stenberg håper nå på å få med noen der ute som synes det hadde vært kult å bidra til å skape opplevelser for nærområdet på Kåffa, og kanskje få navnet sitt på en tribune.

– Selve driften av A-laget opp i Eliteserien har vi god kontroll på, og selv om vi også har god kontroll på arenabyggingen er det en del armer og bein der nå i starten. Vi ønsker å sikre klubbinvesteringen noe mer der, og leter etter samarbeidspartnere på fortrinnsvis tribune, storskjem og lydanlegg. Det hadde vært fint å få inn en 3-5 millioner kroner til der i tillegg til det vi selv og kommunen bidrar med. Da er vi der, sier Stenberg.

Han forteller at de fortsatt har Intility som reservearena, men at både den og spesielt Bislett og Ullevaal er umulig å bruke. Dermed har de ikke mer enn tiden av veien for å få sin egen eliteseriearena klar.

– Rundt anlegget begynner vi installasjonene nå, og vi skal klare å levere til sesongstart. Men jeg er jo spent på været fremover, med tanke på snø, is og kuldegrader. En ting er å få bygget anlegget, men en annen ting er jo hvor mye snø det er her 2. påskedag. Sånn det ser ut nå blir det en snørik vinter, men jeg tror vel ikke det bare er her de lurer på hvor de skal gjøre av all snøen, forteller Stenberg som sier at det også er grunnen til at alle Kåffas treningskamper er på bortebane.

– Selv om vi helst hadde ønsket å ha dem her, var det ingen sjanse for det i år. Men i 2025 har vi et solid anlegg her, så da skal jeg love deg at det blir treningskamper. Da kan vi ha treningskamper her for hele Norge, hver eneste dag, sier Stenberg og ler.

