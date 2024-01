Vålerengas damelag henter forsvarsspiller fra byrival Lyn

Bodøværingen har spilt de siste fem sesongene for Lyn, og har fått med seg over 100 kamper for laget fra Oslo vest. Hun har vært uten kontrakt siden 1. januar.

– Det føles veldig bra å ha signert. Jeg tror dette er det riktige steget for meg nå for å utvikle meg mest mulig. Jeg kommer til en klubb som har prestert bra over lengre tid, og som har høye ambisjoner og mål som jeg har veldig lyst til å være med å oppnå, sier hun i en uttalelse.

Sportssjef Steinar Pedersen kaller den tidligere Lyn-spilleren en solid midtstopper.

– Hun er rolig og god med ball, og har en meget fin venstrefot. Hun har prestert stabilt godt for Lyn gjennom flere sesonger og har potensiale til å ta ytterligere steg her hos oss. Vi er veldig fornøyde med å ha signert en forsvarspiller nå før oppstart på mandag, sier Pedersen til egen klubb.

Tidligere fredag presenterte Vålerenga også den svenske keeperen Tove Enblom som ny spiller.