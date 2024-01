Vålerenga bekrefter Borchgrevink-kontrakt: – Det føles veldig godt

Få av dagens Vålerenga-spillere representerer Vålerenga mer enn Christian Borchgrevink. Backen, som har kjempet seg tilbake fra skade, og tok den avgjørende straffen da VIF rykket ned var på utgående kontrakt. Ved nyttår gikk den ut, men et par dager ut i det nye året ble det bekreftet at høyrebacken slipper å gå på NAV.

– Det var et merkelig fjorår, og det har vært mye prat rundt kontraktssituasjonen min. Nå har vi endelig fått det i boks og det føles veldig godt, sier han til klubbens hjemmesider.

Både Borchgrevink og klubben har tidligere uttalt at en kontraktsfornyelse var det mest nærliggende, og at det har blitt jobbet med over tid. Nedrykket gjorde at det tok litt lengre tid, men nå er partene enige om en ny toårskontrakt.

– Vi har hatt svært tett og god dialog med Christian over tid, og det har aldri vært noen tvil om at vi ønsker han med videre. Tidlig i høst kom vi frem til at forhandlingene skulle legges på is til sesongen var ferdig, og med venting på bilder av kneet som har vært alvorlig skadet, tok ting litt tid, sier Jonsson og fortsetter:

– Christian er Vålerenga-gutt og jeg tror egentlig aldri det sto noe annet i hans hode enn å være med på å gjenreise klubben. For oss er det fantastisk å få dette på plass. En spiller med et blått hjerte og en karakter som blir uhyre viktig, i en sesong der alle opplever en cupfinale når de spiller mot Vålerenga.

