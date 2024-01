Dette er Vålerenga-damenes nye keeper

Oslo-klubben bekrefter selv signeringen fredag.

For en tid tilbake ble det klart at landslagskeeper Guro Pettersen forlater Vålerenga etter seks sesonger i klubben. Sisteskansens kontrakt gikk ut ved nyttår.

– Det føles veldig bra å signere, dette er en klubb med alle forutsetninger for å vinne titler, sier Enblom i en uttalelse.

Den svenske landslagskeeperen har signert en kontrakt som strekker seg ut 2026.

– Førsteinntrykket mitt av klubben er virkelig positivt. Jeg har fått en god følelse for hva Vålerenga står for sportslig sett, og et bra inntrykk av trenerteamet. Jeg liker filosofien og fokuset på individuell utvikling, som igjen gagner laget, sier Enblom.

Sportssjef Steinar Pedersen er glad for å ha forsterkningen på plass.

– Tove er en erfaren og god keeper som utfyller resten av keeperteamet på en utmerket måte. Hun har stor rekkevidde og klare styrker i luftrommet. Hun har en keeperprofil som vi har ønsket oss, sier han.