Askeladdenes elleville Europa-eventyr: – Som at Kjelsås skulle vinne Eliteserien

Leverkusen leder i øyeblikket tysk Bundesliga foran giganten Bayern München, mens Girona er à poeng med Real Madrid på tabelltoppen i Spania. I England er andreplasserte Aston Villa kun tre poeng bak serieleder Liverpool.

Solskinnshistoriene har begeistret mange så langt denne sesongen, og spørsmålet nå er hvor langt det kan gå for klubbene som drømmer om det helt store.

– Det som kjennetegner alle disse lagene er at de er underholdende å se på, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller til NTB.

I Spania har Girona tatt toppdivisjonen med storm. Sensasjonslaget står med 15 seirer, tre uavgjort og bare ett tap så langt. Det eneste som plasserer dem bak Real Madrid er målforskjellen.

– Det er helt utrolig ubegripelig at det går an å slå seg inn blant verdens beste lag som Real Madrid og Barcelona, sier Stamsø-Møller om Girona-suksessen.

Kjelsås-gull

Han trekker sammenligninger til Oslo-klubben Kjelsås, der han selv har vært spiller og fortsatt er engasjert.

– Det er sensasjonelt. Det er 25 år siden Giriona var på nivå fem. Det er størrelsesmessig som at Kjelsås skulle vinne Eliteserien eller vært med helt der oppe, sier eksperten.

Ukraineren Artem Dovbyk står med elleve nettkjenninger for klubben som ligger nord for Barcelona. Girona har samme eiere som ressurssterke Manchester City, men det er ikke primært det som er årsaken til at de har lyktes.

– Dette er en gjeng med spillere som aldri har fått det til før eller har vært i toppen. Det er helt fremragende på det de driver med, og det virker ikke som at de kommer til å stoppe, sier han.

Kjøres til Tyskland?

På spørsmål om han mener et eventuelt Girona-gull er større enn da Leicester sensasjonelt vant Premier League i 2015/16, svarer Stamsø-Møller:

– Jeg tenkte da at det var siste gang noe slikt skjer på veldig lenge, kanskje noensinne, men Girona er sammenlignbart. Det er ikke en større sensasjon om Girona skulle ta gullet, men noe lignende.

Han spår likevel en tøff sesongavslutning for Girona.

– Jeg tror Real Madrid har ett gir til, sier eksperten.

Ifølge spanske medier er Girona-trener Michel en ettertraktet mann i utlandet. Både Lyon og Newcastle blir pekt på som mulige mål, men Mundo Deportivo har tidligere meldt at han allerede skal ha takket nei til et tilbud fra den franske klubben.

Nylig fikk Gironas styreleder og City-manager Pep Guardiolas bror, Pere Guardiola, spørsmål om Michels framtid. Blant annet ble en mulig jobb i Bayern tatt opp.

– Bayern? Om det kommer et tilbud fra Bayern, skal jeg personlig kjøre ham til Tyskland. Han fortjener å være herre over egen framtid. Vi er veldig takknemlige. Om en toppklubb vil ha ham, er han fri, sa Guardiola til Relevo.

Alonso-magi

Leverkusen, som trenes av den tidligere midtbaneeleganten Xabi Alonso, står fortsatt uten nederlag hittil denne sesongen. I alt har det blitt 13 seirer og tre uavgjortkamper.

– Jeg er veldig overrasket over hvor fort han (Alonso) har satt sitt stempel på det laget, og hvordan det er mulig med såpass mange spiller jeg ærlig talt ikke hadde hørt mye om. De spiller feiende flott fotball. Leverkusen kan vinne Bundesliga. Girona og Villa har muligheten, men det er mer sannsynlig at Leverkusen gjør det, sier Stamsø-Møller.

Alonso tok over treneransvaret i oktober 2022 og ledet klubben til sjetteplass den påfølgende sesongen. Denne sesongen har han forvandlet laget til en seiersmaskin, mye hjulpet av tidligere Bodø/Glimt-spiss Victor Boniface. Nigerianeren står med ti nettkjenninger.

– Han viste gode ting i Eliteserien, men at han var en internasjonal toppspiss var jeg ikke klar over. Det er plutselig en av de aller giftigste og farligste spissene i hele verden, sier Stamsø-Møller.

Det skiller for øyeblikket fire poeng ned til Bayern på annenplass, men München-klubben har én kamp mindre spilt enn serielederen.

Villa-magi

Aston Villa har også imponert mange hittil denne Premier League-sesongen. Birmingham-klubben er bare tre poeng bak serieleder Liverpool etter 20 kamper. Manager Unai Emery har virkelig fått laget til å svinge etter at han overtok trenerjobben etter Steven Gerrard i november 2022.

Birmingham-klubben har forsterket med flere spennende spillere som blant andre Moussa Diaby, Pau Torres og Nicolò Zaniolo. Franskmannen Diaby kom fra nettopp Leverkusen.

Stamsø-Møller peker spesielt på at signeringene har vært en suksessoppskrift for Emerys lag.

– Jeg ser ingen klare svakheter i laget. Kanskje litt trege stoppere, men når det er det eneste, har de gjort mye riktig, sier han.

