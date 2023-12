Nok en Lyn-helt forlater klubben – klar for divisjonsrival

Henrik Elvevold kom til Lyn foran 2021-sesongen, og har markert seg som en særdeles målfarlig midtbanespiller i de tre sesongene han har spilt for klubben. I den første sesongen ble det sju mål, før det i 2022 ble elleve mål da Lyn gikk ubeseiret gjennom 3. divisjon og rykket opp til PostNord-ligaen.

Denne sesongen har det blitt en rolle som superinnbytter for Elvevold, som stort sett har kommet inn like over timen spilt. Selv om han har bidratt i 31 kamper denne sesongen, har det blitt få av dem fra start. Likevel har midtbanemannen bidratt med ni scoringer, og levert mange avgjørende scoringer på overtid av kampene.

Spesielt målet som ga seier mot VIF-rekruttene vil bli husket fra denne sesongen, men etter tre sesonger er det over for Elvevold i Lyn. Publikumsfavoritten forlater klubben, og går i stedet til opprykkskollega Egersund.

– Jeg er glad for å ha signert for EIK, og gleder meg veldig til å komme i gang på nyåret. Personlig sitter jeg med en følelse at det er en god spillergruppe både på og utenfor banen, og jeg gleder meg til å slutte meg til EIK-stallen, sier Elvevold selv til Egersunds hjemmesider.

Tidligere denne uka har det blitt kjent at både August Randers og Ole Breistøl også forlater klubben, mens blant andre toppscorer Mathias Johansen fra Arendal har blitt hentet inn foran returen til Obosligaen.

