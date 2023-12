Skeids nye ansikt utad: - Fotballkamp, ikke kvinnekamp

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Da Skeid ansatte sin nye trener for klubbens flaggskip denne uka, ble det igjen en riksnyhet fordi hun var kvinne. Hun er den første kvinnelige treneren for et herrelag i det som er definert som toppfotballen i Oslo. Og den andre i Norge.

Så det er ikke til å unngå at hun ble historisk.

– Men vi er kommet først og fremst for å snakke om fotball med deg, starter vi samtalen med på hennes første hele dag som ny Skeid-trener.

Nedrykk ga opprykk

– Det er jeg veldig glad for. Det er fotball jeg vil snakke om, det andre er bare et faktum, svarer 31-åringen som har påtatt seg oppgaven å bygge et nytt Skeidlag.

Hun har akkurat pratet med noen av de ferierende spillerne på telefon. Hun skal sy sammen en stall som kan skape et godt 2024 for en av landets mest tradisjonsrike klubber etter en nitrist sesong med et nedrykk som var klart flere måneder før sesongslutt.

– Hvor mange søvnløse netter fikk du da du skjønte at du fikk tilbudet?

– To. Jeg skulle egentlig ta over annetlaget i 3. divisjon og var i full gang med planleggingen av vinteren for det laget. Så kom dette opp. Og etter gode samtaler med sentrale personer måtte jeg tenke litt. Nå er det bare å stupe i det, sier hun.

Skeids nedrykk ga henne opprykk, rett og slett.

Det er lite julestress på Skeid-kontoret, hun lurer bare på når det er smart å kjøre til Sørlandet på juleferie i det snødrevet som har gjort Nordre Åsen helhvit.

Skeid kartla trenerkandidater internt og eksternt. Da hun skjønte at hun var en av dem, ville hun være tydelig.

– Jeg bestemte meg for å være veldig klar da jeg gikk i møte med arbeidsgruppa som skulle finne ny trener. Hvorfor meg? Det må jeg ha et godt svar på. Hva kan vi få til her, hva er realistisk å få til? Det fikk jeg gode tilbakemeldinger på, sier hun.

Yrke uten arbeidstid

Vilde hevder at hun aldri har sagt at hun satser på en stor trenerkarriere. Men hun trigges av treneryrket og den dynamikken det skaper. Og hun karakteriserer det som en jobb uten arbeidstid. Den er altoppslukende. Det er hennes valg. Men hun skal prøve å koble av et par dager i jula …

Hun har vært i Skeid i ett år og har hatt en bratt læringskurve etter nesten ti år hos nabo og rival Grorud.

– Jeg gikk ut av komfortsonen ved å komme hit. Å forlate Grorud var verre enn å si ja til Skeid. Men du må tørre, du må bli tøffere, å feile er en del av læringen. Jeg har trent juniorlaget som vant interkrets B, (foran blant andre Follo, Vålerenga og Grorud) og vi har spilt U17 nasjonalt. Laget har prestert godt, men jeg er mest stolt av den kulturen vi har skapt i gruppa. Summen av den prosessen vi har skapt har gitt resultater. Vi tør å utfordre hverandre, sier hun.

Og da midtstopperen Luca Høyland fikk sin debut på A-laget på tampen av sesongen, var hun stolt.

– Jeg tror jeg var mer nervøs enn han der jeg satt på tribunen …

Det var tungt for Vilde Rislaa å forlate Grorud. Her sammen med Groruds grand old man, Richard Pedersen. (Reidar Sollie)

Veksten med Grorud

Vilde kan ikke få fullrost tida si i Grorud nok. Det var som sagt dramatisk for henne å forlate klubben, men etter at Grorud rykket ned i 2. divisjon følte hun at tida var inne.

– Jeg har vært i Grorud i en tredel av livet mitt, i hele mitt voksne liv. Klubben har en stor plass i hjertet mitt, sier sørlendingen som er født i Birkeland, nord for Kristiansand.

– Hvordan kom du til Grorud?

– Jeg gikk i samme klasse med Eirik Kjønø på videregående. Jeg tok en bachelor i idrettsvitenskap på Universitetet i Agder. Senere studerte vi coaching sammen og han skulle jobbe i Vindbjart da han fikk tilbud fra Grorud som han sa ja til. Han visste at jeg skulle studere på Norges idrettshøgskole (NIH) og da ringte han meg og spurte: Vil du være med på å bygge noe stort? Å bygge en klubb? Jeg kunne jo ikke si nei til det.

I Grorud fikk Vilde ansvaret for hele barnefotballen og tok også etter hvert treneroppgaver for eldre guttelag. Sammen med dagens Grorudtrener, Andreas Alrek, fikk hun i fjor juniorlaget til semifinalen i NM.

Møter gamle venner

Nå blir Alrek og Grorud en av hovedrivalene i neste års 2. divisjon. De møtes 15. juni på Nordre Åsen og 10. august på Grorud.

– Jeg skal møte en veldig god kompis. Vi snakket sammen senest i går. Vi gikk til semifinale i NM junior i fjor. Jeg trodde nok vi skulle jobbe sammen, ikke mot hverandre. Jeg gleder meg stort til å møte han, men det blir spesielt ja. Vi har jo en fantastisk rivalisering i Oslo. Vi kjemper delvis om de samme spillerne som Grorud og Kjelsås. Fantastisk at vi kan ha kamper mot folk som bor rett ved siden av hverandre. Kjelsås er også veldig spennende, sier hun.

– Men vi skulle snakke fotballfag? Hva slags fotball dyrker du? 4-3-3? Trebackslinje? 3-5-2?

– Jeg er ikke så opptatt av de tallene. Men jeg har alltid spilt med overtall sentralt, pluss en bak med løpere på kanten. Det kan passe inn i flere systemer. Det handler litt om spillermateriell. Vi må gjøre prinsippene så tydelige at vi tilpasser oss de kampbildene vi møter. Jeg må bruke alle de pedagogiske virkemidlene jeg har. Vi har en ny generasjon som får stimuli digitalt hele døgnet. Der må vi bruke fotballen til vår fordel. Noen lærer av å høre på meg, andre gjør det ikke. Noen lærer av at jeg flytter dem ute på feltet, noen lærer av video, noen av animasjon. Vi må bruke det vi har av virkemidler, sier hun og utdyper:

– Kunsten i coachingen er å få laget til å skjønne planen. Hvis min plan ikke er tydelig nok, er det min feil. Vi må ha gjensidighet. Spillerne må stille krav til trenerne. Min jobb er å få spillerne til å skinne og prestere.

Det kan man vel si at årets Skeid-spillere på A-laget ikke har opplevd så mye av.

– Internasjonale forbilder?

– Forsvarsspillet til Atlético Madrid. Defensiv kontroll med offensiv frihet. Men jeg ser og lærer også mye av norsk fotball. Kampen mellom Bodø/Glimt og Tromsø har jeg sett flere ganger. Måten Tromsø bygger opp spillet på, er fascinerende. Jeg har brukt videoklipp derfra overfor mine spillere.

– Også er du supporter også?

– Jeg har alltid vært Manchester United-supporter. Vi har det ikke så veldig bra nå!

Det ble mye frustrasjon blant Skeid-spillerne denne sesongen. ( Vidar Ruud)

Mye blir nytt

Hun har UEFA A-lisens som trener, hun snakket mye med daværende Skeid-trener Gard Holme før hun kom til klubben og nå har hun plutselig den jobben han hadde for ett år siden. Holme trakk seg i august etter en altfor lang tapsrekke og Arne Erlandsen overtok. Han fikk ti tap på elleve kamper.

Erlandsen hadde kontrakt ut året, mens assistent Morten Berre går til Hasle/Løren.

Når julefeiringen er over vil hun sy sammen et støtteapparat og spillergruppe. Også i støtteapparatet ser hun eksternt.

– Vi må ha de riktige folkene ombord. Og vi må ha en spillergruppe med en miks av erfaring, ledertyper og unge spillere som vi har mange av i Skeid. Akkurat etterveksten her har jeg god kontroll på!

– Da ble det ikke mye kvinnefokus?

– En venninne av meg minnet meg på Facebook om en bacheloroppgave vi skrev for ti år siden. Den het: Hva karakteriserer to kvinnelige trenere på toppnivå? Kanskje jeg bør lese den!

Nå er det to trenere på toppnivå i Norge: Vilde Mollestad Rislaa i Skeid og Renate Blindheim i Sotra. Hun ble trener i 2. divisjon for tre år siden.

Skeid har sin første samling med sin nye trener 8. januar. Da vet vi mye mer om spillerstallen der det blir mange endringer.

Seriestart er lørdag 6. april mot Tromsdalen på Nordre Åsen.

---

FAKTA

Navn: Vilde Mollestad Rislaa

Født: 30. november 1992.

Trenerkarriere: Fagansvarlig for barnefotballen i Grorud fra 2013 til 2022. Også trener for G19. Ansvarlig for yngres avdeling i Skeid fra januar 2023, trener for G19 i interkrets.

Har UEFA A-lisens som trener, mastergrad i kroppsøving fra Norges idrettshøgskole.

Aktuell: Ny hovedtrener for Skeid. Andre kvinnelige trener i Norge i toppfotballen (tre øverste divisjoner).

---

