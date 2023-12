Vålerenga henter islandsk landslagsspiller

Venstrebacken slutter seg til årets seriemestere fra 1. januar. Hun hentes fra Stjarnan i hjemlandet.

– Jeg er veldig glad for å ha signert. Jeg har hørt mye godt om klubben og liker virkelig filosofien om hvordan laget ønsker å spille, sier Heidarsdottir i en uttalelse.

19-åringen fikk sin første kamp for Islands seniorlandslag i september. Da slapp hun til som innbytter mot Tyskland, og siden har hun spilt ytterligere fire kamper fra start.

Vålerengas sportssjef Steinar Pedersen er fornøyd med å ha hentet det han omtaler som en spennende spiller.

– Sædís en spiller vi har fulgt over en lengre periode, og vi er utrolige glade for at hun har valgt å signere for Vålerenga. Hun er en ambisiøs, ung spiller med god teknikk og en fantastisk venstrefot.

