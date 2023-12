Lyn snappet keepertalent fra Øvrevoll Hosle

Langkås er dermed klar for toppseriespill etter 4,5 år i Øhil. Tross sin unge alder har hun fått 65 seniorkamper for klubben hun nå forlater.

– Det føles veldig deilig å ha signert for Lyn. Ikke minst føles det riktig her og nå, og det blir spennende. Jeg tror Lyn vil passe meg veldig godt for min videre utvikling. Det virker som en spennende klubb, så jeg gleder meg, sier Langkås til Lyns nettsted.

Hun kommer opprinnelig fra Bø i Telemark og startet karrieren i Skarphedin. Kontrakten hennes med Øhil gikk ut etter årets sesong, og dermed kan hun gå vederlagsfritt til Lyn.

– Hun er en veldig spennende keeper, og det har hun bevist i en årrekke. Det er et positivt tilskudd til troppen vår, og vi skal sørge for å hjelpe henne å ta ytterligere steg. Vi er strålende fornøyd med å få Una inn i Lyn-familien, sier sportssjef Rohail Awan i Lyn.